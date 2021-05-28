Россия уже достигла объявленного ВОЗ минимального уровня вакцинации населения, но ощутимо отстаёт от ЕС. Несмотря на это, прививки от коронавируса в РФ останутся добровольными

COVID-19 стал главной темой Всемирной ассамблеи здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства содействовать глобальным усилиям по вакцинации от коронавируса, чтобы к сентябрю каждая страна привила от COVID-19 минимум 10% своего населения. По его словам, для достижения этой цели необходимо привить ещё более 200 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода. «Это необходимо, чтобы остановить серьезные случаи заболевания COVID-19 и летальные исходы», — отметил глава ВОЗ на открывшейся 24 мая в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Полдозы или три: Британия поэкспериментирует с дозировкой COVID-вакцин © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гебрейесус в очередной раз подчеркнул необходимость делиться препаратами в рамках международной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинации COVAX. По его словам, некоторые государства иммунизируют группы с низкой вероятностью заболевания COVID-19, в то время как в ряде других стран наблюдается дефицит вакцин.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на Всемирной ассамблее здравоохранения, что Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса с целью повышения их доступности. Мурашко также призвал ВОЗ «оптимизировать процедуру переквалификации новых вакцин и препаратов с целью сокращения сроков заявок». Как известно, Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в штаб-квартиру ВОЗ ещё в ноябре 2020 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против предложения президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса. По её мнению, приостановка действий патентов может привести к тому, что будет потерян контроль над качеством производимых препаратов, и вред от этого будет больше, чем предполагаемое решение проблемы нехватки вакцин. Меркель считает, что разработчики должны не отдавать патенты, а выдавать лицензии на производство вакцин под строгим контролем.

В свою очередь, 21 мая, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия — «это единственная страна, которая передаёт технологии по вакцинам». Он также заметил, что с учетом обстоятельств нынешнего времени Россия считает важным уделить внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. «Выпуск «Спутника V» успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», — сообщил Путин.

США фактически обвинили Китай в создании коронавируса

В ходе 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проводимой ВОЗ, глава Минздрава США Хавьер Бесерра призвала к скорому продолжению международного расследования происхождения коронавируса. Вторая стадия расследования должна проводиться прозрачно с участием независимых экспертов, отметила Бессера. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности — «насчёт того, каким образом они были сделаны». Во Львове появится первый в стране центр вакцинации населения © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

А в день открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 24 мая, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что тяжёлая болезнь троих китайских учёных-вирусологов в ноябре 2019 года может указывать на искусственное происхождение коронавируса SARS-COV-2. По данным издания, болезнь, возникшая ещё до официального объявления пандемии в мире, у исследователей протекала «настолько тяжело», что они были вынуждены проходить лечение в больнице. При этом, как отмечают журналисты, наблюдалось сходство некоторых симптомов заболевания с сезонным гриппом. Заболевшие китайские ученые, как утверждает WSJ, работали в лаборатории при Уханьском институте, которая изучала различные коронавирусы и другие заразные патогены.

Все эти заявления американских чиновников и СМИ оказались «артподготовкой» для действий президента США Джо Байдена. Утром 27 мая Белый дом распространил пресс-релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса — при передаче человеку от животного и из лаборатории. В течение 90 дней разведка должна с удвоенными усилиями продолжать сбор и анализ информации, а после информировать президента, сказано в документе.

После обеда того же дня, перед поездкой в Кливленд, президент США лично ответил на вопросы журналистов, пообещав опубликовать результаты 90-дневной проверки по версии лабораторной утечки, если не проявится что-либо, о чем он «не предупреждён». На вопрос о том, чего он ждет от дополнительного исследования, Байден сказал: «Если бы я знал, я бы не просил 90-дневного обзора. Я не знаю».

Как отметили журналисты британской медиа-корпорации ВВС, это новый поворот в отношении многих американских СМИ и политиков к теории лабораторного происхождения коронавируса. Когда в прошлом году Дональд Трамп, госсекретарь Майк Помпео, сенатор Том Коттон и другие высказали эту идею, её осыпали насмешками и не приняли всерьез, в первую очередь представители Демократической партии США и поддерживающие её СМИ.

В свою очередь, посольство КНР в США заявило, что Китай считает теорию о «лабораторной утечке» коронавируса клеветой. «Политизация отслеживания происхождения — чисто научного вопроса — не только затруднит установление происхождения коронавируса вируса, но и выпустит на волю «политический вирус» и серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией», — говорится в заявлении посольства.

Хроники вакцинации в России и в Европе

Около 10% россиян привиты от коронавирусной инфекции, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин. «На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», — сказал Гущин 27 мая на конгрессе «ОргЗдрав». Таким образом, Россия уже достигла объявленного ВОЗ минимального уровня вакцинации населения.

Ситуация в Москве несколько лучше, однако мэр города Сергей Собянин заявил 21 мая, что доля привившихся от коронавируса в столице «в разы меньше», чем в любом европейском городе, несмотря на то, что власти организовали масштабную бесплатную вакцинацию, а также акции по её стимуляции. «Сейчас ещё тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу могли пойти отовариться в магазины, лишь бы только привились. Но никого нет. За весь период времени привилось 1,3 миллиона человек из 12 миллионов жителей», — с обидой в голосе сказал мэр столицы в видеообращении, опубликованном в своём блоге. Украинские ученые способны сделать вакцину от COVID-19 — министр © CC0, Pixabay

Низкие показатели вакцинации от COVID-19 в России вызывают предложения сделать её обязательной. Так, 25 мая власти Якутии сначала объявили о проведении обязательной вакцинации для медиков, работников образования и социальной сферы, силовиков и организаторов массовых мероприятий, но позже сообщили, что речь идёт о требовании к местным работодателям — создать условия для массовой вакцинации своих сотрудников. На следующий день точку в дискуссии поставил президент РФ Владимир Путин, заявив, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя.

При этом Путин добавил, что, тем не менее, необходимо сформировать коллективный иммунитет, для чего нужна масштабная вакцинация. По его словам, граждане должны сами осознать эту необходимость, «понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью». «Особенно это касается людей старших возрастов», — сказал президент России.

По состоянию на начало текущей недели доля жителей Евросоюза, сделавших хотя бы одну прививку от COVID-19, приближается к 40%. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по крайней мере одну дозу вакцины получили 39,6% граждан стран ЕС, тогда как в начале апреля этот показатель составлял 15,9%. В пятерку лидеров по вакцинации среди стран ЕС входят Мальта (70%), Венгрия (58%), Финляндия (48%), Кипр (46%) и Бельгия (45%).

При этом 24 мая министерство здравоохранения Мальты сообщило, что эта страна стала первой в ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным министерства, около 70% взрослого населения Мальты уже сделало как минимум одну прививку. 42% населения островного государства в возрасте от 16 лет получили обе необходимые дозы вакцины, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинировавшихся достигает 95%.

По данным Института имени Роберта Коха, обнародованным 26 мая, в Германии не менее одной прививки от COVID-19 получили 40,8% населения страны, или 33,9 миллиона человек. Обе дозы вакцины получили 14,8% жителей Германии, или 12,3 миллиона человек. Накануне было сделано 339 751 вторых прививок, что составило 57% от общего числа и стало новым рекордом. Первую прививку 25 мая получили 595 125 человек, то есть общее число привитых в этот день составило 934 876 человек. Дневной рекорд вакцинированных в Германии был установлен 12 мая, когда прививку получили 1 400 464 человека.

Граждане Словакии с 7 июня смогут выбирать для прививок от коронавируса ту или иную вакцину, в том числе «Спутник V», заявил на пресс-конференции 26 мая глава Минздрава страны Владимир Ленгварский. Ранее в тот же день было сообщено, что правительство Словакии приняло решение об использовании в стране российской вакцины от коронавируса с июня.

Таким образом, Словакия стала второй страной ЕС — после соседней Венгрии — которая одобрила «Спутник V» по национальной процедуре, не дожидаясь решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ленгварский на пресс-конференции отметил, что сам он не стал бы делать прививки российским препаратом, поскольку тот не имеет европейского сертификата. При этом ранее министр говорил, что в Словакии есть определённое количество людей, которые желают привиться только «Спутником V».