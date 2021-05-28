В пятницу, 28 мая, президент РФ Владимир Путин примет в Сочи своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, беседа продолжится за рабочим обедом, никаких заявлений для прессы по её итогам не предусмотрено. Чем же угощают глав государств на таких обедах?

В прошлый раз, 22 февраля, Александр Лукашенко прилетел в Сочи со своей едой, точнее с корзиной белорусских продуктов в подарок Владимиру Путину: среди гостинцев были хамон, копчёности, несколько видов сыров, сало. Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать © poehali.tv

Ранее российский лидер хвалил продукты из соседней страны, например, картошку, о чём Лукашенко с гордостью рассказывал.

7 февраля 2020 года переговоры в Сочи президенты начали с завтрака.

«Кашку с утра ели?» — спросил Путин.

«Не на воде же», — ответил Лукашенко.

«Попробуйте, вам понравится», — предложил Путин.

Кроме тарелок с кашей, украшенной ягодами, на столе также были блюда с овощами и бокалы с соком.

Во время «прямой линии» 2016 года 9-летняя девочка спросила российского президента, любит ли он кашу, на что Путин ответил: «Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу. Сегодня ел перловую».

А вообще на завтрак президент предпочитает рисовую, гречневую или пшённую каши, а также творог с мёдом, сырые перепелиные яйца и зелёный чай. 5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

7 декабря 2019 года переговоры в Сочи, посвящённые итогам 20-летнего периода действия договора о Союзном государстве, растянулись на 5 часов, но переговоры переговорами, а обед — по расписанию. Чем кормили глав государств, стало известно благодаря журналисту кремлёвского пула Дмитрию Смирнову, опубликовавшему в Twitter меню. Итак, Путин и Лукашенко ели барабульку с артишоком и киноа, каре телёнка с запечённым луком, шербет из мандарина и вино из «Усадьбы Дивноморское». На выбор президентам повара также предлагали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зелёного горошка и клубничный торт.

12 октября 2018 года по окончании V Форума регионов Беларуси и России президенты провели неформальную встречу. Они посетили малую родину Лукашенко — агрогородок Александрия (Шкловский район). Лидеры «выпили кристально чистой воды, которая считается целебной» из родника Трофимовая криница, названного в честь дедушки белорусского лидера Трофима, который и обустроил родник.

«В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару», — сообщала пресс-служба президента Белоруссии.

Так что выбор блюд у президентом, хотя и не назовешь особо изысканным, но все-таки будет довольно разносторонний.