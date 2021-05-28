Настоящая гуцульская росивница готовится очень просто, почти так же, как капустняк, но с небольшими отличиями. Если первые два ингредиента — чашка кислой капусты и кукурузная крупа — вполне привычные, то огромный кусок буженины, идущий на приготовление бульона, может показаться экстравагантным.
Буженину для приготовления этого блюда обычно берут домашнюю, но современные хозяйки на Украине не видят проблемы в том, чтобы купить ее в магазине. Также можно купить любое варено-копченое изделие из свинины (окорок, шейка и т.д.).
Если кусок мяса оказался не слишком жирным, в суп можно добавить сало или растительное масло.
К росивнице также иногда подают сваренный в кожуре картофель — он дополняет оригинальный вкус блюда.
Для приготовления росивницы вам понадобятся:
- буженина — 500 грамм;
- квашеная капуста — 500 грамм;
- кукурузная крупа — 1 стакан;
- зелень — 1 пучок;
- лук репчатый — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- перец черный молотый — по вкусу;
- перец горошек — 5 штук;
- соль — по вкусу.
Приготовьте буженину — ее рецепт можно посмотреть здесь.
Сварите бульон из буженины. Для этого выложите ее целым куском в кастрюлю, залейте 3 литрами воды, добавьте очищенные целую луковицу и морковь, соль и перец горошком. Варите до 30 минут.
Процедите бульон, добавьте в него квашеную капусту, проварите 10 минут. Промойте кукурузную крупу. Нарежьте буженину крупными полосочками или кубиками.
Добавьте в бульон кукурузную крупу и буженину, варите до готовности крупы. В конце посолите и поперчите по вкусу.
Разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью перед подачей.
Приятного аппетита!