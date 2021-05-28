На Украине любят готовить не только классический и довольно известный капустняк, но и его гуцульскую версию – росивницу

Настоящая гуцульская росивница готовится очень просто, почти так же, как капустняк, но с небольшими отличиями. Если первые два ингредиента — чашка кислой капусты и кукурузная крупа — вполне привычные, то огромный кусок буженины, идущий на приготовление бульона, может показаться экстравагантным.

Украинская кухня: рецепт цибульников © Фото: sergej-pozhar.livejournal.com

Если кусок мяса оказался не слишком жирным, в суп можно добавить сало или растительное масло.

К росивнице также иногда подают сваренный в кожуре картофель — он дополняет оригинальный вкус блюда.

Для приготовления росивницы вам понадобятся:

- буженина — 500 грамм;

- квашеная капуста — 500 грамм;

- кукурузная крупа — 1 стакан;

- зелень — 1 пучок;

- лук репчатый — 1 штука;

- морковь — 1 штука;

- перец черный молотый — по вкусу;

- перец горошек — 5 штук;

- соль — по вкусу.

Приготовьте буженину — ее рецепт можно посмотреть здесь.

Сварите бульон из буженины. Для этого выложите ее целым куском в кастрюлю, залейте 3 литрами воды, добавьте очищенные целую луковицу и морковь, соль и перец горошком. Варите до 30 минут.

Украинская кухня: рецепт свиного холодца © Фото: povar.ru

Добавьте в бульон кукурузную крупу и буженину, варите до готовности крупы. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Разлейте по тарелкам, посыпьте зеленью перед подачей.

Приятного аппетита!