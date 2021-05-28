Граница рождает героев. Беспризорник, брат махновца, змеелов и хозяин пяти Индусов

28 мая по всему бывшему Советскому Союзу широко и с героическими нотками отмечается День пограничника. Все, кто служил на границе, вне зависимости от того, в каких странах им теперь приходится обитать, достают зеленые фуражки, вспоминают будни застав и легендарных бойцов погранвойск, среди которых №1 — знаменитый Никита Карацупа

Самый знаменитый пограничник СССР — 110 лет Никите Карацупе © РИА Новости, Петр Бернштейн / Перейти в фотобанк Никите Федоровиче Карацупе и легко, и сложно. Для всех, кто служил в ПВ КГБ СССР, это практически былинный богатырь, воплощение идеального пограничника. Конечно, советская пропаганда так долго покрывала Никиту Федоровича идеологической бронзой, что сейчас уже и не разберешь, где живой человек, а где придуманный персонаж.

Нужно сказать, что в погранвойсках обычные служивые к Карацупе относились с безусловным почтением. Но и с легкой долей иронии. В незамутненном солдатском сознании он был своеобразным Тёркиным и Чапаевым погранвойск, причем одновременно.

К примеру, нарочито украшенную и непомерно увеличенную в размере форменную зеленую фуражку сослуживцы именовали «карацуповкой». Ну а «собачников», то есть инструкторов служебного собаководства — «индусами». Ведь именно это имя предпочитал давать своим псам Карацупа. При этом, Боже упаси, никакого пренебрежения в этом не было, просто для пограничников всех времен Никита Федорович так и не стал типажом из лекций политработников. Он воспринимался своим парнем, заслуженным дедом, который и о реальных боях поведает, и байку расскажет.

Детство, сиротство и первый Дружок

Никита Карацупа родился в 1909 или 1910 году (историки спорят об этом). Увы, он очень рано остался сиротой. Отец скончался вскоре после рождения Никиты, а матери не стало, когда тому было всего шесть лет. У Карацупы были старшие брат и сестра, но после смерти родителей семья распалась. Сестра уехала на заработки, вышла замуж и навсегда пропала из жизни Никиты. А вот старший брат примкнул к формированиям Нестора Махно и погиб во время Гражданской войны в украинских степях.

Оставшегося без опеки мальца отдали в детский дом. Причем довольно-таки далеко от места рождения — в Кокчетаве Омской губернии. В 1917 году Никита сбежал из приюта и на два года стал беспризорником. Перебиваясь случайными заработками, попрошайничеством и прочими нехитрыми промыслами бродяг периода Гражданской войны, он в конце концов нанялся чабаном к местному баю.

Пасти овец без собаки было сложно, и тогда у Карацупы появился первый пес — Дружок. Никита феноменально быстро научил его самостоятельно пасти отару и охранять ее от волков. Удивительная способность находить общий язык с животными (не только с собаками) вскоре коренным образом переменила жизнь Карацупы.

Как-то раз и к нам на птичник вдруг приехал пограничник

Именно так, как поется в народной частушке, и определилась судьба самого выдающегося стража границ СССР. Дело в том, что однажды в поселок, где жил Карацупа, на побывку приехал пограничник, и его рассказы о службе в далекой Карелии так захватили мальчика, что тот твердо определился, кем хочет быть. Пограничник, видя способности Никиты к дрессуре, подарил ему книгу «Полицейская собака».

Плавка, девушка, медведь: Яркая и веселая советская пропаганда © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Будущую легенду погранвойск отправили служить на Дальний Восток на кордон с Маньчжурией. И уже вскоре командир погранзаставы капитан Никандров обратил внимание на то, что Карацупа легко находит общий язык с лошадьми и собаками. Никиту Федоровича послали на обучение в школу служебного собаководства НКВД.

Кстати, в школе собаки ему не досталось, тогда он нашел двух щенков и забрал их к себе на воспитание. Когда те подросли, Карацупа выбрал самого бойкого щенка и дал ему кличку Индус из-за темного окраса. Индус числился как «сторожевая собака местной отечественной породы», хотя на деле был самой обыкновенной дворнягой.

Нюх как у собаки, а глаз как у орла

За время обучения в школе собаководства Карацупа научился распознавать более 240 запахов, а также определять большое количество следов людей и животных, познал всякие ухищрения контрабандистов и лазутчиков.

Вскоре он уже мог без труда определить количество нарушителей, скорость их движения и даже какой груз они несли с собой. Основными предметами контрабанды тогда были кожа, одеколоны, пластмасса, спирт, резина и прочие товары, так вот все эти ароматы Карацупа мог определить с точностью. Ну и конечно же, следопыту нужно было знать запахи цветов, деревьев, животных.

Но Карацупа был не только следопытом, но и настоящим воином. Он отлично стрелял и много внимания уделял рукопашному бою. Потом эти навыки много раз спасали ему жизнь. Но главным умением пограничника он считал бег на длинные дистанции.

Для того чтобы, преследуя нарушителя, можно было двигаться со скоростью собаки, Карацупа всегда бежал, сбросив сапоги, шинель и фуражку. Кстати, в экипировку легендарного пограничника входили шашка и «драгунская» винтовка Мосина. Позже были пулеметы Дегтярева и Шпагина, но излюбленным оружием Карацупы всегда был пистолет «Маузер».

Лев Задов: Самый известный донецкий еврей перехитрил батьку Махно, но не сумел обмануть судьбу © commons.wikimedia.org, Public Domain

В другой раз, когда его сослуживца укусила ядовитая змея, каких в той местности не водилось, Карацупа выяснил, что японцы, дождавшись попутного ветра, отправляют ядовитых змей через границу с моря по воздуху в специальных коробках. После этого «посылки» от самураев стали целенаправленно уничтожать.

Пять Индусов и абсолютный рекорд

Всего за время службы у Карацупы было пять собак (хотя по неофициальным данным — 12), и всех их звали Индусами. Примечательно, что все они пали в схватках с диверсантами, погибли от боевых ран или были отравлены.

Своего последнего Индуса Карацупа после ранения даже привез в Москву, но столичные ветеринары не помогли — пес умер. Тогда на память о четвероногом друге Никита Федорович попросил таксидермистов сделать из тела погибшей собаки чучело, которое и нынче находится в экспозиции Центрального пограничного музея ФСБ России.

Забавная история случилась в 50-х годах с кличкой карацуповских собак. Их стали именовать, причем и в литературе, не Индусами, а Ингусами, дабы не обижать народ дружественной Индии.

За двадцать лет службы легендарный пограничник задержал 338 нарушителей, участвовал более чем в 120 боестолкновениях. Лично уничтожил около 130 шпионов и диверсантов. В схватках с противником был трижды ранен.

Как благодаря журналистам и Брежневу награда нашла героя

Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com

Оно и понятно — Никита Федорович был весьма прямолинейным и резким в оценках человеком. Перед начальством не заискивал и мог рубануть правду-матку любому.

Когда эта информация стала известна корреспонденту «Комсомольской правды» Евгению Рябчикову, он организовал коллективное письмо в ЦК КПСС. Реакция была бурной — Никита Хрущёв самым активным образом высказался за то, чтобы несправедливость была исправлена, но как раз в это время его сняли со всех постов.

Тогда корреспондент пробился к председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну, а тот, в свою очередь, доложил об этом Леониду Ильичу Брежневу. Но даже это помогло не сразу. Только 21 июня 1965 года вышел Указ о присвоении звания Героя Советского Союза Никите Федоровичу Карацупе.

Легенда погранвойск СССР, Никита Федорович Карацупа ушел из жизни в ноябре 1994 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.