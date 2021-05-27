Смягчение риторики Белого дома по отношению к России в преддверии встречи президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным Украине очень не нравится, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба публично заявил, что Киев в недоумении от действий Вашингтона

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт прибыла с 5-дневным визитом на Украину, чтобы изучить ситуацию в Донбассе, где, по её словам, в последние месяцы нарастает напряжённость, а также провести переговоры с руководством страны, в частности, с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым, с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой она встретилась в день приезда, 26 мая. Глава ДНР обвинил миссию ОБСЕ в Донбассе в необъективности © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

На совместной пресс-конференции политики затронули тему условий работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Они оба пришли к выводу, что её возможности нужно расширять (сейчас функции наблюдателей заключаются в проведении мониторинга и предоставлении отчётов о ситуации в зоне соприкосновения), но разошлись во мнении, на какой территории: Кулеба, как и на протяжении предыдущих лет, настаивает на распространении географии присутствия на Крым, а Шмидт говорила исключительно о зоне боевых действий на юго-востоке Украины. В ответ на требования ввести миссию на полуостров, в 2014 году перешедшего в состав РФ по итогам референдума, руководство ОБСЕ подчёркивает, что такое решение требует согласия всех членов организации, а его нет (как минимум потому что среди них Россия, а она никогда не даст на это добро).

Пользуясь случаем, Кулеба выразил своё мнение по вопросу, который не имеет отношения к ОБСЕ, — дипломат высказал недоумение, почему НАТО не пригласило Украину принять участие в саммите альянса 14 июня в Брюсселе, на котором, к слову, будет присутствовать президент США Джо Байден.

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких закрытых саммитов были. Но мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Черноморском регионе и против членов альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Этого мы понять не можем — как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия Украины в нынешнем саммите», — заявил глава МИД Украины. Царев рассказал, как Украину оккупируют войска НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Нагнетая истерию вокруг плановой проверки боеготовности российской армии, Киев пытался привлечь к себе внимание мирового сообщества и добиться большей поддержки со стороны США и Европы, однако многие западные политики не увидели никакой угрозы «агрессии» вблизи украинских границ, отметив, что РФ имеет право перемещать войска в пределах собственной территории по своему усмотрению.

Об истории со взрывом боеприпасов на складе в деревне Врбетица на востоке Чехии, произошедшими в 2014 году, вдруг вспомнили в середине апреля — премьер-министр страны Андрей Бабиш объявил о якобы полученном в ходе расследования аргументированном подозрении в причастности к инциденту офицеров российской военной разведки ГРУ. На этом фоне вице-премьер Чехии, и. о. главы МИД Ян Гамачек был вынужден отменить запланированный визит в Москву на переговоры о поставках вакцины «Спутник V», кроме того, Прага выслала 18 сотрудников посольства РФ. Об абсурдности обвинений заявили не только в Кремле, но и президент Чехии Милош Земан. Глава государства указал на отсутствие доказательств причастности к взрывам в Врбетице российской стороны, более того, на протяжении 6 лет представители контрразведки ни в одном из ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщали о возможном участии в организации взрывов агентов российских спецслужб.

Что касается проведения саммита без Украины: мероприятие носит закрытый характер, то есть на нём могут присутствовать только государства-члены альянса, Украина в их число не входит, поэтому на каком основании ей должны были направлять приглашение? Так что никаких обоснованных поводов для возмущения Кулебы быть не может.

Выразил возмущение дипломат и по поводу того, что процесс предоставления членства его стране затягивается, хотя на саммите 2008 года в Бухаресте НАТО такое обещание Украине дало, правда, без обозначения каких-либо сроков. Американский эксперт сказал, что будет с Крымом и Донбассом в случае вступления Украины в НАТО © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«С тех пор прошло уже 13 лет и ни шага для выполнения этого решения не было сделано. Когда нас на Украине иногда упрекают за слишком медленные реформы, то что тогда уже говорить о принятии и реализации решений альянса, которые 13 лет покрываются пылью. Для Украина очень важно, чтобы политика открытых двери не превратилась в политику кормления обещаниями», — заявил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что следующим шагом на пути к вступлению в НАТО должно стать предоставление Киеву Плана действий по членству, однако, как он сказал раньше, не ожидает, что это произойдёт на июньском саммите альянса, поскольку некоторые входящие в него страны не хотят провоцировать Россию.

В связи с этим, по словам Кулебы, уже пора откровенно говорить с украинским обществом о том, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне, и сейчас Киев «ожидает пас от альянса».

За 13 лет геополитическая обстановка в мире кардинально изменилась, и принятое на том саммите решение некоторые политики расценивают теперь иначе. Например, Александр Вершбоу, занимавший в 2001-2005 годах должность посла США в РФ, считает, что не нужно было обещать Украине место в рядах НАТО.

«Продавливать этот вопрос в 2008 году, всего через несколько лет после «оранжевой революции» и «революции роз» в Грузии, не получив в этом вопросе поддержки всех остальных союзников, а просто явившись на саммит и заявив, что мы хотим вот такое, и увидев, что все союзники не согласны с этим, как и Путин, который присутствовал на саммите в Бухаресте, — я думаю, что это было весьма контрпродуктивно», — заявил дипломат в недавнем интервью в рамках проекта Ambassadorial series Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На переговорах в Киеве генеральный секретарь ОБСЕ и глава МИД Украины также обсуждали ситуацию вокруг «Северного потока-2», в частности решение Белого дома отменить санкции в отношении оператора газопровода и его исполнительного директора.

«Ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока — 2» есть намного большие шансов достроить этот проект, но моё правило в жизни — всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не поток по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — заявил Кулеба.

И в этой борьбе Киев ищет соратников и нескольких уже нашёл: на встрече с украинским министром сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Габек подтвердил, что его политическая сила выступает против завершения строительства газопровода, а заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире Польского радио пообещал, что Варшава будет оказывать давление, чтобы добиться восстановления американских санкций против участников проекта. Тем не менее, остановить достройку «Северного потока — 2», как признал Кулеба в телефонном разговоре с сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе США Брайаном Фитцпатрико, может только один фактор, и с Европой он не связан — это сильная позиция Вашингтона.

А Вашингтон свою сильную позицию обозначил чётко: газопровод готов на 95%, и санкции не помешают завершению строительства, зато сильно усложнят отношения с Германией — главным трансатлантическим союзником, а Штатам это совершенно не нужно, поэтому в национальных интересах США отменить часть ограничений для «Северного потока-2». «Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Так что рассчитывать на американское руководство в этом вопросе Украине не стоит. Депутаты Верховной Рады предприняли попытку повлиять на сложившуюся ситуацию, направив обращение в Конгресс с призывом использовать все возможные инструменты для остановки «Северного потока-2», но никакого результата оно не возымело.

Смягчение риторики США по отношению к России — телефонные переговоры на высшем уровне по инициативе Белого дома, снятие санкций, оперативное продление Договора СНВ-3, отказ Пентагона называть Россию врагом США, хотя именно так говорили представители администрации предыдущего президента-республиканца Дональда Трампа, — не на шутку беспокоит Украину.

После второго звонка Байдена российскому коллеге Владимиру Путину постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в апреле заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы США контактировали с Россией. Почему? Объяснил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая, посвящённой двухлетию его прихода к власти: «Президент Байден знает мою позицию, мы её обсуждали с госсекретарём США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде (повестке. — Ред.), которую будут согласовывать с нами до этого». При этом глава государства признал, что есть риск, что Байден на встрече с Путиным по некоторым вопросам отойдёт от достигнутых с украинскими властями договорённостей. Отмена санкций против оператора «Северного потока-2» ещё до переговоров в Женеве — яркое свидетельство того, что США не будут выступать адвокатом Киева и шантажировать Россию украинским вопросом.