Цибульники получили свое название благодаря главному ингредиенту — цибуле, что с украинского переводится как «лук».
Рецепт цибульников прост и очень похож на рецепты остальных овощных оладий. К слову, горечи лука в этом блюде после приготовления не остается — вся она уходит после термической обработки, остается лишь пикантный вкус.
Своими цибульниками особенно славится город Львов — иногда можно встретить это блюдо под названием «львовские цибульники».
Существует даже легенда о появлении цибульников: когда татары осадили Львов и отправили в него переговорщиков, местные жители отказались сдавать город и продемонстрировали большие запасы еды. Тогда татары сняли осаду. Но оказалось, что львовяне обманули захватчиков: чтобы изобразить изобилие, они согнали к воротам весь оставшийся скот, наложили на возы пустые бочки, которые засыпали остатками провизии.
А тем временем люди в голодающем Львове питались исключительно луком, в частности, цибульниками.
Для приготовления цибульников вам понадобятся:
- репчатый лук — 500 граммов
- куриные яйца — 3 штуки
- молотый черный перец — по вкусу
- соль — 1 чайная ложка
- растительное масло — 80 мл
- пшеничная мука — 200 граммов
- сода — 3 грамма.
Нарежьте лук мелким кубиком и переложите в чашу. Добавьте соль и перец, помните руками и оставьте на 10 минут.
В отдельной чаше слегка взбейте яйца. Добавьте их к луку и перемешайте.
Добавьте просеянную муку с содой и еще раз тщательно перемешайте.
Обжарьте цибульники с обеих сторон на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла.
Готовые цибульники выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте со сметаной.
Приятного аппетита!