В славянской кухне любят различные оладьи, например, из картошки (драники) или из творога (сырники). А еще один вид особенно любят на Украине – это цибульники

Цибульники получили свое название благодаря главному ингредиенту — цибуле, что с украинского переводится как «лук».

Рецепт цибульников прост и очень похож на рецепты остальных овощных оладий. К слову, горечи лука в этом блюде после приготовления не остается — вся она уходит после термической обработки, остается лишь пикантный вкус.

Украинская кухня: готовим сочные крученики © Фото: kulinario.me

Существует даже легенда о появлении цибульников: когда татары осадили Львов и отправили в него переговорщиков, местные жители отказались сдавать город и продемонстрировали большие запасы еды. Тогда татары сняли осаду. Но оказалось, что львовяне обманули захватчиков: чтобы изобразить изобилие, они согнали к воротам весь оставшийся скот, наложили на возы пустые бочки, которые засыпали остатками провизии.

А тем временем люди в голодающем Львове питались исключительно луком, в частности, цибульниками.

Для приготовления цибульников вам понадобятся:

- репчатый лук — 500 граммов

- куриные яйца — 3 штуки

- молотый черный перец — по вкусу

- соль — 1 чайная ложка

- растительное масло — 80 мл

- пшеничная мука — 200 граммов

- сода — 3 грамма.

Нарежьте лук мелким кубиком и переложите в чашу. Добавьте соль и перец, помните руками и оставьте на 10 минут.

Украинская кухня: рецепт нежных сырников © Фото: km-doma.ru

Добавьте просеянную муку с содой и еще раз тщательно перемешайте.

Обжарьте цибульники с обеих сторон на раскаленной сковороде с добавлением растительного масла.

Готовые цибульники выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавайте со сметаной.

Приятного аппетита!