У большинства людей политика, особенно относительно глав государств, ассоциируются с фуршетами, на которых подают изысканные угощения, стоимостью в несколько зарплат обычного человека. На самом деле вкусы у политиков достаточно обыденные, яркий пример тому - президент Украины Владимир Зеленский

Летом прошлого года украинский лидер рассказал журналистам о своих гастрономических предпочтениях: «Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Ещё может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть».

Что может быть проще приготовления яичницы? Разогрел масло на сковородке, разбил яйца, посолил и доводи до нужной консистенции — хоть полностью прожаривай, хоть оставляй жидкими желтки. Однако в кухнях разных стран можно найти множество вариаций любимого блюда Владимира Зеленского. Украинская кухня: готовим пышную дрочёну © Фото: culinarya.ru

Шакшука

Традиционное израильское блюдо, которое любят во многих странах Ближнего Востока.

Ключевой этап — приготовление овощного соуса матбуха.

Болгарский перед очистить и запечь в духовке при температуре 200 градусов в течение получаса, очистить от кожицы. Тем временем на 5 спелых помидорах сделать надрез крест на крест, залить кипятком и оставить на 10 мин, а затем поместить на несколько минут в холодную воду, снять шкурку и мелко нарезать. Мелко нарезанный репчатый лук обжарить на оливковом масле холодного отжима на среднем огне, добавить 1-2 зубчика чеснока, 1 перец чили, обжарить ещё пару минут. Отодвинуть овощи в сторону, на свободное место насыпать специи (по 0,5-1 чайной ложки кориандра, зиры, тмина) — они должны раскрыть аромат. Выложить помидоры, болгарский перец, петрушку. Тушить соус 15-20 минут, если консистенция слишком густая, добавить немного воды. Солить и перчить по вкусу (если получается кислый, добавить щепотку сахара). Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать © poehali.tv

Теперь остаётся сделать 5 углублений в матбухе и разбить туда яйца. Когда белок побелеет, а желток останется жидким, блюдо готово.

Подавать прямо в сковороде, кушать шакшуку лучше с лепешкой или лавашом.

Тортилья

Сытное испанское блюдо, которое, согласно легенде, в XIX веке изобрела одна крестьянка из тех продуктов, которые были дома, когда ей нужно было накормить военачальника Томаса Сумалакарреги. Угощение генералу так понравилось, что он ввел его в рацион своего войска.

Рецепт тортильи очень прост:

3 картошки порезать тонкими кольцами, 1 луковицу — полукольцами, обжарить вместе на растительном масле на среднем огне под крышкой в течение 15 минут, периодически помешивая.

В миске взбить венчиком или вилкой 8 яиц, добавить нарезанный тонкими полукольцами болгарский перец, полстакана свежего или замороженного зелёного горошка и готовую картошку, посолить и поперчить. Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами © Фото: receptisalatov.com

Вылить смесь на скороводку с разогретым маслом, жарить на сильном огне, перемешивая лопаткой, чтобы не пригорало. Уменьшить температуру, томить под крышкой 2-3 минуты, затем перевернуть тортилью при помощи тарелки (накрыть ею вместо крышки и, придерживая рукой, перевернуть, чтобы омлет оказался на ней, а потом вернуть обратно на скородку, предварительно добавив туда чайную ложку масла) и обжарить с другой стороны ещё пару минут.

Фриттата

Традиционный итальянский омлет с разнообразными добавками: мясом, зеленью, сырами, колбасками, овощами, бобовыми, макаронами. Это блюдо готовится не на скорую руку — приготовление займёт около получаса.

Классический рецепт:

нарезать полосками или кубиками овощи (например, помидоры и перец) и обжарить на растительном масле. В глубокой тарелке взбить 3 яйца, добавить порубленную зелень, 50 граммов тёртого сыра, обжаренные овощи и вылить на раскалённую сковороду. Готовить на медленном огне до тех пор, пока яичная смесь не начнёт схватываться, довести до готовности в духовке 5-10 минут либо под закрытой крышкой на плите.

Орсини

Одно из любимых блюд французского импрессиониста Клода Моне, которое он называл завтраком аристократа. Как рассказывают, блюдо названо так в честь его знакомого художника, итальянца по фамилии Орсини, который и поделился рецептом.

Итак, пока духовка нагревается до 200°C, аккуратно отделить белки и желтки 3 яиц. Взбить миксером белки с щепоткой соли в крепкую пену. Разделить получившуюся массу на 3 части и выложить на смазанный маслом пергамент, в образовавшихся «облаках» сделать при помощи ложки в центре лунку.

Поставить белковую массу в духовку на 5 минут, затем выложить в углубления желтки, посолить, поперчить и запекать ещё 3 минуты, пока желтки слегка не схватятся на поверхности, оставаясь жидкими внутри. Яйца орсини внешне напоминают хачапури по-аджарски.

Подавать можно с овощами.

Приятного аппетита!