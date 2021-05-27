На Украине в последнее время наблюдался бурный рост производства электроэнергии из возобновляемых источников. Как итог - в 2021 году нужно собрать с потребителей на 34% больше денег, чем в 2020 году, чтобы оплатить все электричество, произведенное по зеленому тарифу. Однако украинцы уже просто не могут платить по завышенным тарифам

Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина

Но страна попала в ситуацию, когда средств на покупку «зеленой» электроэнергии катастрофически не хватает, и правительство, вместо того чтобы умерить аппетиты ВИЭ, поднимает цены на электричество для населения, одновременно сокращая субсидии.

Зеленые тарифы были введены на Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они не только в несколько раз выше, чем тарифы за атомную и тепловую энергию, но и зафиксированы в евро. В свое время с подачи энергетических лоббистов государство дало долгосрочные гарантии закупки энергии из ВИЭ по повышенной цене — законодательство Украины и подписанные ею международные договоры гарантируют сохранение зеленого тарифа на неизменном уровне до 2030 года.

Внедрение зеленого тарифа привело к бурному развитию возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день они производят около 9% от общего объема генерации. Учитывая, что государство обязано выкупать всю зеленую энергию (в отличие от тепловой и атомной), возникли и непрерывно накапливаются долги перед зелеными производителями. На начало нынешнего года ГП "Гарантированный покупатель" задолжало энергетикам 23,9 миллиарда гривен ($870 млн).

Как только украинское правительство сделало попытку умерить аппетиты зеленых, сразу несколько иностранных посольств на Украине — Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи — в письме к правительству отметили, что разочарованы возможной "ретроспективой" Украины по зеленым тарифам.

Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Согласно обновленному прогнозному балансу производства электроэнергии в украинской Объединенной энергосистеме в 2021 году, представленному Министерством энергетики, ожидается рост объема производства электроэнергии на атомных электростанциях и уменьшение объемов производства электроэнергии зеленой генерации. Это означает, что траты на компенсацию зеленых тарифов в 2021 году будут меньшими. Однако в первом квартале текущего года ГП "Гарантированный покупатель" приобрело у производителей электроэнергии из возобновляемых источников 2,281 млн МВт-ч. Это на 7% (143 тыс. МВт-ч) больше, чем в первом квартале прошлого года. ВИЭ-генерации, входящей в балансирующую группу "Гарантированного покупателя", было уплачено свыше 18 млрд грн ($650 млн).

Украинцы не в состоянии платить

Как сказал в интервью Украина.ру сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, радикально поступить с зелеными энергетиками не представляется возможным.

«Ведь на эти мощности пошли через украинские банки деньги Европейского банка реконструкции и развития, а также средства прочих иностранных инвесторов, которые построили электростанции и хотели заработать на зеленом тарифе. Сейчас им практически не платят, они пошли в арбитражи. То есть ВИЭ активно развивались до 2020 года, потом все поняли, что с этим делом просто швах. Тем не менее, эти мощности продолжают развиваться, хотя менее быстрыми темпами», — пояснил Дмитрий Марунич.

Однако, убежден эксперт, украинские потребители не в состоянии платить за возобновляемую энергетику.

«Это уже доказано глупым украинским государством, которое, будучи связано в том числе обязательствами перед Евросоюзом, не приняло меры по своей защите. Дальнейшее форсированное развитие ВИЭ приведет к краху модели энергорынка по причине того, что потребитель не в состоянии платить столько. Это не богатая Германия», — заявил Марунич.

Ловкость рук

Обычно, когда народу рассказывают о чистом, безуглеродном будущем мира, а также о прекрасной и экологичной солнечной и ветровой энергетике, долю ВИЭ предпочитают показывать лишь в разрезе роста выработки электроэнергии и падения цен на производство ветряков и панелей.

«Однако если посмотреть на производство электроэнергии с точки зрения общего энергобаланса стран и союзов относительно первичной энергии (из ископаемого и минерального топлива, а также из возобновляемых источников), которую потратили на преобразование в электроэнергию, то картинка отнюдь не выглядит столь радостной для зелёных еврооптимистов. Представьте, четверть века субсидий, протекций, финансовой и политической поддержки потребовалось Европе, чтобы достичь доли ВИЭ в общем энергобалансе региона в размере около 7%», — считает экономический аналитик Александр Рябоконь.

Несомненно, отмечает эксперт, разбивка по странам Еврорегиона будет весьма отличаться.

«Угольная Польша, например, по углеродному следу весьма не равна атомной Франции, хотя и уголь, и уран — топливо ископаемое. Но скажу даже больше, лидером по использованию возобновляемых источников первичной энергии в энергобалансе будет не разрекламированная богатым "энергопереходом" на ветряки и панели (но бедная на ископаемое топливо) Германия, а имеющая естественную географически-природную гидроэнергетику Норвегия (кстати, весьма не последняя углерододобывающая страна)», — сказал аналитик.

Доля Китая и США в преобразовании энергии из возобновляемых источников на сегодня — 4%. Индии — около 3%. При всех расписанных в СМИ масштабах введения новых гигаватт, ни для одной крупной страны мира т.н. альтернативная энергетика не является критически важной. В отличие от Украины.

Экономических аргументов всё меньше

На Украине утвердили сниженный «зеленый» тариф © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В недавних публикациях BloombergNEF, Mint и Cowen & Co снижаются прогнозы роста запуска "солнечных проектов" в ряде регионов мира. Причинами как раз указываются рост цен на материалы, включая поликремний, общий рост цен на сырье и дефицит полупроводников. Некоторые крупномасштабные проекты даже в такой продвинутой и богатой стране, как США, также могут быть отложены.

Кроме того, пошли неутешительные данные из реального сектора. Производитель панелей Maxeon Solar Technologies Ltd. заявил, что отрасль солнечной энергетики сталкивается с повсеместными проблемами затрат в цепочке поставок. Цены на сталь, алюминий и медь также выросли, как и транспортные расходы. Enphase Energy Inc., являющаяся крупным поставщиком солнечных микроинверторов, заявила, что объемы поставок будут ограничены доступностью полупроводниковых компонентов.

«Так что в ближайшее время будет все меньше экономики и все больше визга политиков и их обслуживающего персонала в средствах массовой информации», — считает Александр Рябоконь.