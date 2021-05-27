В Киеве под стенами посольства США состоялся митинг украинских моряков, доведённых до отчаяния коррупционными поборами власти. Из-за существующей системы постоянной пересдачи квалификационных документов они лишаются немалых денежных средств и рискуют потерять работу

Протест моряков под посольством США

Участники мероприятия попросили США помочь в борьбе с коррупцией, существующей в Мининфраструктуры и Морской администрации Украины. За подтверждение квалификации с моряков требуют взятку в размере $6-12 тыс., создавая условия, при которых без неё экзамен не сдашь.

«В конце апреля Мининфраструктуры утвердило новую процедуру дипломирования. То есть экзамены морякам сдавать не надо, но потом судебным иском в Окружном административном суде Киева распоряжение было отменено. Поэтому сдача тестов остаётся в силе, что продлевает масштабную коррупцию», — рассказали протестующие.

Они акцентировали внимание на том, что уже обращались с этим вопросом в Министерство инфраструктуры и Офис президента, но не получили никакой помощи. Поэтому они и скандировали "Please, help us" в надежде, что Вашингтон как-то повлияет на украинскую власть. Кушнир рассказала, как Кабинету министров Украины победить коррупцию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ещё осенью прошлого года волна подобных акций прокатилась по разным городам страны. Тогда моряки апеллировали к президенту Зеленскому, утверждая, что в сфере подготовки и дипломирования моряков в Украине действует коррупционная преступная группировка, которая грозит уничтожением морской отрасли. Люди требовали отставки министра транспорта Владислава Криклия, упрощения системы дипломирования моряков.

Проблемы моряков: массовые поборы при подтверждении квалификации

Дело в том, что из-за коронакризиса и махинаций украинских чиновников произошёл кризис в международной морской отрасли. Украина входит в топ-5 стран, поставляющих членов экипажей на торговые суда под международными флагами. Необходимость прохождения переаттестации вызвала проблемы с заменой членов экипажей на судах.

Каждый украинский моряк раз в пять лет вынужден обновлять свои документы — рабочий диплом и сертификаты. Им приходится проходить учебные курсы, сдавать экзамен в Инспекции по дипломированию моряков и получать у капитана порта подтверждение рабочего диплома. Однако если до 2017 года это обходилось в 500-800 долларов (разумеется, неофициально), то за последние годы стоимость «услуги» выросла в десять раз.

Уже в конце правления Порошенко появилась масштабная схема, которая успешно продолжила функционировать при Зеленском. Для того чтобы подать документы на экзамен, моряку необходимо было установить на смартфон приложение e-sailor, загрузить в него все свои личные данные, оформить нотариальную доверенность и оплатить услуги «агента». Запись на экзамен была возможна исключительно через приложение. Разумеется, оно получило шквал негативных отзывов и было удалено сначала из Google play store, а позже из Apple store. Но «разработчики» быстро сориентировались, и подача документов стала вестись со смартфона «агента» возле Инспекции по дипломированию моряков. Также появилась новая структура — Морречсервис. Это государственное предприятие, которое за деньги оказывает посреднические услуги при оформлении документов.

От Зе-команды и Мининфраструктуры люди неоднократно слышали обещания улучшить ситуацию и провести «реформы», но дело никак не двигалось. Это вынудило людей объединяться в социальных сетях для отстаивания своих прав и даже призывов к очередному Майдану. В общем, это неудивительно, ведь около 200 тыс. моряков, работающих за границей, приносят в бюджет страны 2-3 млрд долларов ежегодно, но ничего не получают взамен. Обыски у команды Виталия Кличко: политические репрессии или борьба между коррупционерами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пиар Саакашвили и саботаж чиновников

На этой проблеме пытался сделать себе пиар бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который неоднократно осуждал бюрократизм и коррупцию чиновников. По его словам, за поборами стоит народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и бывший парламентарий от «Партии регионов» Вилен Шатворян.

«Чиновники обилечивают моряков, забирая от 3 до 15 тысяч долларов у каждого, когда они приходят продлевать свой сертификат. Мы им ничем не помогаем, но обилечиваем. Есть такой депутат от "Слуг" — Игорь Негулевский. Никто никогда не слышал его выступления в Раде, но он кормится за счёт этих манипуляций с морской администрацией. С кем он делится? С Виленом Шатворяном из экс-регионалов. Партийная принадлежность не имеет никакого значения. У нас есть огромное количество феодалов, которые убивают и грабят страну», — заявлял Саакашвили в апреле текущего года.

В этом контексте напрашивался вопрос: почему же «прогрессивный реформатор» ничего не сделал, чтобы предметно решить проблему моряков, исключив поборы? Фактически все действия Саакашвили сводились к пустому словоблудию на экранах телевидения.

В итоге месяц назад всё же Министерство инфраструктуры под нажимом общественности, казалось бы, нашло способ справиться с непростой ситуацией. Была принята новая процедура дипломирования: если моряк претендует на повышение, то при наличии необходимого стажа сдавать экзамены ему уже не надо. Такой подход должен был минимизировать коррупцию, но на практике всё натолкнулось на саботаж чиновников. Например, в Одессе документы по-прежнему выдают по старой процедуре — после сдачи тестирования, а ответственные лица отправляют несогласных в Киев.

Кстати, международными нормами предусмотрено автоматическое продление рабочего диплома при наличии установленного стажа плавания. Это говорится в Международной конвенции о подготовке моряков от 1978 года, которую Украина ратифицировала ещё 25 лет назад. Однако украинской власти они не указ. Такой порядок весьма выгоден чиновникам, наживающимся на сдачах экзаменов. Кроме того, если ситуация дойдёт до международных организаций, дипломы могут быть аннулированы и, соответственно, люди рискуют просто остаться без работы.

Конечно, требование помощи от посольства США в определённой степени смотрится абсурдно — до нужд украинских моряков Вашингтону нет абсолютно никакого дела. Но виной тому поведение Зе-команды, совсем не обращающей внимание на насущные проблемы простых людей. Поэтому они и уповают на американцев как на некоего волшебника из известной детской песни, который прилетит в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино.