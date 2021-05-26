Капустняк считают своим традиционным блюдом сразу в нескольких странах – в Украине, России, Белоруссии, Словакии и Польше. Но готовят его в каждой из них по-разному

Капустняк (или капусняк, капустница) считается аналогом русских щей, хотя это не совсем так. Этот суп, в отличие от щей, готовится исключительно из квашеной капусты.

Существует множество разных рецептов капустняка. Например, в украинской кухне капусту для него предварительно отжимают, а при высокой кислотности даже промывают водой. А вот в Польше его любят готовить покислее и даже добавляют рассол.

Украинская кухня: рецепт свиного холодца © Фото: povar.ru

На Украине капустняк традиционно подают на свадьбу, поминки или похороны как основное блюдо. Также этот суп считается одним из блюд рождественского стола.

Для приготовления капустняка вам понадобятся:

- говяжья грудинка — 800 граммов

- морковь — 1 штука

- лук — 2 штуки

- квашеная капуста — 600 граммов

- корень сельдерея — 100 граммов

- корень петрушки — 1 штука

- чеснок — 1 зубчик

- петрушка — 1 пучок

- томатная паста — 100 граммов

- пшено — 2 ст. ложки

- сало — 100 граммов

- картофель — 2 штуки.

Промойте грудинку проточной водой, порежьте крупными кусками, залейте водой и проварите 5 минут. Слейте воду, кастрюлю и мясо промойте.

В кастрюлю положите мясо, коренья, луковицу, душистый перец и залейте это всё 3 литрами воды. Варите на медленном огне после закипания 1,5-2 часа. После при желании процедите бульон. Достаньте мясо и порежьте его соломкой.

Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами © Фото: receptisalatov.com

В кипящий бульон добавьте картофель, варите до полуготовности. Затем добавьте промытое пшено и капусту, варите 10-15 минут.

Мелко порубите лук, морковь натрите или мелко порежьте, обжарьте. Добавьте в сковородку томатную пасту и немного бульона, протушите заправку 2-3 минуты. После добавьте муку, перемешайте и влейте всю массу в бульон.

Чеснок растолките с петрушкой и салом. Добавьте в капустняк и варите 2-3 минуты. Дайте настояться супу примерно полчаса.

Подавайте капустняк со сметаной и свежей зеленью.

Приятного аппетита!