Теперь официально: встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться

Президент США Джо Байден как раз будет находиться с визитом в Европу, чтобы принять участие в саммитах G7 (11-13 июня в Великобритании), НАТО (14 июня в Брюсселе) и Евросоюза (15 июня в Брюсселе). Гений места. Где и как проходили судьбоносные встречи лидеров русских и американцев © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

О повестке переговоров пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала очень лаконично: лидеры двух стран обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда американская сторона стремится восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России.

Кремль был более многословен: «Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

«Чем важна эта повестка — практически по каждому пункту есть возможность достичь договорённостей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне.

Предварительный «зондаж» в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран это подтвердил, и тем самым лидеры двух стран едут со вполне конкретными целями. Понимая серьёзность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит, что оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США.

Это было бы весьма много по нынешним временам», — написал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в Facebook.

Точки соприкосновения России и США

Российские и американские эксперты сходятся во мнении, что есть два направления, по которым интересы двух стран совпадают, и на встрече в Женеве Байден и его российский коллега Владимир Путин могут достичь договорённостей по стратегической безопасности и изменению климата. Если бы не США: МИД назвал причину успеха России в разработке гиперзвукового оружия © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По мнению руководителя Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, который входил в группу американских неправительственных экспертов в сфере разоружения и контроля над вооружениями, консультировавших переходную команду Байдена, есть очень хороший шанс на то, что президенты РФ и США договорятся о запуске механизма регулярных обсуждений тематики стратегической стабильности.

Эксперт отмечает, что продление договора СНВ-3 было необходимо, однако одной этой меры недостаточно в контексте проблематики ядерных арсеналов России и США, поэтому стороны должны незамедлительно приступить к выработке эффективных решений в области контроля над вооружениями — этот вопрос сложный и займёт много времени. Кимболл уверен, что администрация Байдена готова не просто обсуждать с Россией тему ПРО, но и практические варианты действий на этом направлении, потому что понимает взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами.

При этом эксперт отмечает, что оценка Москвы американского потенциала нереалистична, то есть способности США сбивать стратегические ракеты слишком завышена, на самом же деле на сегодняшний день Штаты обладают ограниченной и неполноценной архитектурой ПРО. Тем не менее, она создаёт максимально негативную реакцию российской стороны.

На встрече в Женеве Путин и Байден также могут поднять тему Договора по открытому небу, позволявшего странам совершать облёты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. США вышли из договора по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа, Россия в качестве ответной меры денонсировала его 19 мая.

Впрочем, есть и другие инструменты предотвращения инцидентов в небе — в частности, Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, заключённое ещё СССР и США, которое автоматически продлевается каждые три года.

Консультации между странами по выполнению документа проходят ежегодно, последние состоялись 25 мая в Москве, по итогам мероприятия пресс-служба Военно-морских сил США подтвердила приверженность диалогу с Россией по снижению рисков в морском пространстве.

В тот же день в комитете Сената по иностранным делам проходило голосование по кандидатуре заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности — сенаторы поддержали назначение на этот пост Бонни Дженкинс, которая прошла службу в рядах Военно-морских сил США, в администрации 44-го президента США Барака Обамы была координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента, представляла США в программе «Глобальное партнёрство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» и на 4 саммитах по ядерной безопасности в период с 2010 по 2016 год.

Говоря о взаимодействиях с Россией в ходе выступления на слушаниях в Сенате, Дженкинс подчеркнула, что американские власти намерены предложить Москве пойти на дальнейшее сокращение ядерных вооружений. Экология как новая дубина Запада. Почему США обеспокоились климатом © РИА Новости/Владимир Астапкович, пресс-служба президента Украины

Что касается вопросов климата, во второй телефонной беседе 13 апреля Байден, по инициативе которого и состоялось общение, лично подтвердил переданное ранее Путину приглашение на Климатический саммит в онлайн-формате в конце месяца. Вероятность, что российский президент отклонит предложение, была высока после того, как президент США в телеинтервью согласился с утверждением, что Путин — «убийца», а на последовавшее от российского коллеги предложение пообщаться в прямом эфире и выяснить разногласия предпочёл отмолчаться.

Тем не менее, Путин приглашение на саммит принял. Во время его выступления Байден отводил взгляд то в сторону, то на документы — ему явно было неловко за инцидент, но в итоге отделался легко. На следующий день президент США заявил: «Меня воодушевило вчерашнее выступление Путина по поводу мирового сотрудничества в отношении углекислого газа. И США надеются на работу с Россией и другими странами над этим стремлением, над этим обещанием».

Позитивным моментом можно считать и тот факт, что своим спецпредставителем по климату Байден назначил человека, который имеет колоссальный опыт переговоров с российской стороной, — бывшего госсекретаря Джона Керри. В новом статусе дипломат уже провёл консультации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с которым на протяжении многих лет занимался урегулированием самых острых вопросов мировой политики, включая ситуацию в Донбассе.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Керри никогда не был членом «русофобской команды» президента Обамы.

«Северный поток-2» резко сменил курс

За месяц до встречи президентов кардинально изменилась ситуация вокруг вопроса, который всегда был одним из ключевых раздражителей в российско-американских отношениях, — «Северного потока-2». Зеленский: Россия может надавить на США и заставить снять санкции с «Северного потока – 2» © REUTERS, Gleb Garanich

Власти США сняли санкции с оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, как объяснил госсекретарь Энтони Блинкен, в национальных интересах США. Такое решение многих удивило, а у сенаторов-республиканцев вызвало бурю негодования, они потребовали восстановить отменённые ограничительные меры. Однако Белый дом даже не стал рассматривать такую возможность, а предпочёл провести для комитета по иностранным делам Сената специальный брифинг, чтобы объяснить официальную позицию по «Северному потоку-2».

25 мая в ходе брифинга на лужайке у Белого дома журналисты спросили Байдена, почему он позволил Германии и России продолжить работу над трубопроводом, на что президент ответил: «Газопровод был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой».

Байден подчеркнул, что лично он всегда выступал против этого проекта.

Эти слова, конечно, никак не повлияли на настроение республиканцев.

«Интересно, приедет ли Путин (на переговоры в Женеву. — Ред.) с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2», — написал в Twitter сенатор от штата Техас Тед Круз, известный как один из самых ярых противников строительства газопровода.

Политик предположил, что отказ от санкций против оператора проекта мог повлиять на согласование встречи президентов. Решение о снятии ограничительных мер действительно прозвучало в тот период, когда российская сторона изучала приглашение американцев и ещё не дала окончательного ответа. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Я не могу сказать, что для нас, в том числе лично для меня, такой манёвр американской администрации стал большим сюрпризом. Просто для них на чаше весов были отношения с Германией как ключевым союзником в Европе и отношения с теми некрупными странами, которые борются изо всех сил против «Северного потока-2». Помимо Польши наиболее громогласной в Евросоюзе по этому вопросу я добавлю ещё и Украину», — заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Руководство ФРГ, несмотря на ухудшение отношений Запада с Россией, всегда выступало в поддержку «Северного потока-2», подчёркивая, что этот проект носит исключительно коммерческий характер, и зависимость Берлина от Москвы, как утверждали американские политики, не усилится после запуска газопровода. Такую позицию занимает не только канцлер ФРГ Ангела Меркель, но и почти все её потенциальные преемники (кроме Анналены Бербок из партии «Союз 90/Зелёные»).

«Северный поток — 2» — нужный энергетический проект, в том числе на перспективу. Эксперты говорят, что такой современный трубопровод можно использовать и для транспортировки экологически чистого водорода. И это то, что нужно ЕС для достижения своих климатических целей. Но «Северный поток — 2» ещё и, как недавно сказал в интервью президент Франк-Вальтер Штайнмайер, — важный, почти последний мост между Россией и Европой.

«Мы не должны разрушать этот мост. Хорошо, что правительство Германии поддерживает проект. Между тем США, кажется, тоже переосмысливают своё отношение к нему. Тот факт, что американский президент теперь хочет отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG, — положительный сигнал. Решение Байдена может открыть простор для смягчения отношений между Вашингтоном и Москвой», — считает председатель неправительственной организации «Германо-российский форум», бывший премьер-министр немецкой земли Бранденбург, представитель Социал-демократической партии Германии Маттиас Платцек.

Однако Чижов предупреждает, что действия американской администрации нужно оценивать трезво: санкции против российских подрядчиков «Северного потока-2» и нескольких задействованных в строительстве судов сохраняются, к тому же ограничения в отношении оператора Nord Stream AG и ее руководства могут восстановить в любой момент.

Без Украины никуда

Как сообщила Джен Псаки, на встрече с Путиным Байден поднимет украинский вопрос, а именно «намерен подчеркнуть поддержку Америки суверенитета и территориальной целостности Украины». «Ему мешает Путин». Американист сказал, что сейчас Байден хочет от Украины © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Для изучения ситуации 6 мая в Киев прилетал госсекретарь Энтони Блинкен. Сам он обозначил цель своей поездки как обсуждение реформ и сотрудничества в сфере безопасности, но, по мнению украинского политического эксперта Андрея Головачёва, дипломат прилетал, чтобы оперативно установить контроль над внешней политикой Украины, поскольку в последнее время президент Владимир Зеленский стал проявлять, с точки зрения США, опасные и авантюрные инициативы, которые могли, по их мнению, привести к войне Украины с Россией, а Вашингтон в этом не заинтересован.

Для Байдена украинская тема имеет особое значение, потому что его называют «отцом постмайданной Украины» — будучи вице-президентом, он курировал украинское направление и часто бывал в Киеве, более того, прямым текстом указывал Петру Порошенко, бывшему в тот период президентом страны, какие реформы нужно проводить, каких чиновников назначать и увольнять. Однако российские и украинские политологи уверены, что Украина не будет в числе ключевых сюжетов предстоящих переговоров лидеров США и России, хотя оставить этот вопрос без внимания они не смогут.

«Байден вынужден будет, даже если он не хочет, сказать, что он на стороне замечательной, демократической Украины и хотел бы, чтобы Россия посодействовала прекращению военных действий и передала границы под контроль Украине. На эти общие слова Путин ответит, что тоже этого хочет, но для этого надо выполнять Минские соглашения. На этом, мне кажется, тема Украины будет исчерпана», — заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии изданию «Вести.ua».

Предстоящим переговорам Путина и Байдена Белый дом придаёт очень большое значение. Царев объяснил, почему Байден дистанцировался от Украины © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов. Мы не рассматриваем эту встречу как возможность просто поговорить обо всех вопросах, по которым мы нашли общий язык. Мы рассматриваем это как дипломатическую возможность для Соединённых Штатов, которая отвечает нашим национальным интересам и заключается в обсуждении сфер, в которых мы не согласны, обсуждения имеющейся у нас обеспокоенности, а также поиска более стабильного и предсказуемого пути вперёд. Мы не ожидаем, что всё в отношениях США и РФ будет урегулировано по завершении этой встречи, но мы считаем, что нашим интересам отвечает проведение этой встречи», — заявила Псаки.

С учётом состояния российско-американских отношений никто и не питает иллюзий, что за одну встречу президентам удастся решить все накопившиеся проблемы и преодолеть разногласия, слишком уж много их, но, как считает ассоциированный профессор программы русистики кафедры языков, литературы и культуры Университета штата Нью-Йорк в Олбани Тимоти Сергей, шансы на возрождение непубличной, но работающей дипломатии есть, а это уже немало.