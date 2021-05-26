В среду, 26 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте прокомментировал сложившуюся вокруг его страны ситуацию. По мнению Лукашенко, эскалация Запада вызвана злобой и завистью. Примечательно, что белорусский лидер использовал риторику четвёртого президента Украины Виктора Януковича

Выступление Лукашенко продемонстрировало, что белорусский президент не намерен идти Западу на уступки.

«На любые санкции, нападки и провокации мы будем реагировать жестко. Не потому что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора», — отметил он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Бокс по переписке. Закроет ли Европа транспортное сообщение с Белоруссией © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Лукашенко заявил, что с санкциями и временными трудностями его страна справится, как и справлялась раньше.

Примечательно, что во время своего обращения к Западу Лукашенко использовал риторику Януковича.

На языке мемов

В июне 2014 года в интервью в Ростове-на-Дону Виктор Янукович очень эмоционально произнёс слово «Остановитесь!», обращаясь к новым киевским властям.

Эта фраза стала мемом.

В августе 2021 года Лукашенко выступая на митинге перед своими сторонниками тоже весьма эмоционально произнёс этот призыв, чем породил новую волну интернет-творчества.

Не забыл о призыве Лукашенко и на этот раз.

«Прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!» — призвал Лукашенко западных «ястребов войны».

И теперь уже многим не до смеха. Сам Лукашенко заявил, что против Белоруссии развязана многоуровневая и многоплановая гибридная война.

«Цель ясна. Кому выгодно демонизировать Беларусь, мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — указал президент Белоруссии. Нардепы Украины предложили признать Лукашенко угрозой международной безопасности © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

При этом, по словам Лукашенко, в этом конфликте его страна не рассчитывает на победу. Но даже если белорусы останутся один на один с врагом (а этого не произойдёт — уверен Лукашенко), их целью станет нанести неприемлемый ущерб противнику.

Причина, по которой Запад пошёл на эскалацию, по словам Лукашенко, проста.

«Вся эскалация со стороны Запада — это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот», — заявил белорусский президент.

При этом он уверен, что никакие попытки переворота не увенчаются в его стране успехом.

«Знаете, почему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые, или у нас лучшие спецслужбы в мире, хотя это отчасти и так. А потому, что Беларусь — это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости», — рассказал Лукашенко собравшимся.

Также он прояснил дело с посадкой в Минске самолёта, на котором летел один из создателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Таинственная посадка

Изначально в Белоруссии заявляли о поступившем в аэропорт анонимном сообщении о минировании рейса Ryanair.

Как сообщил в понедельник, 24 мая, на брифинге директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артём Сикорский, сообщение на электронную почту аэропорта «Минск», было подписано «солдатами ХАМАС».

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники «Делфи экономик форум» возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — процитировал он письмо.

Это выступление возмутило самих членов движения.

«Мы не прибегаем к этим методам, которые могут быть действиями некоторых подозрительных сторон, пытающихся демонизировать ХАМАС и повредить симпатиям мирового сообщества к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению», — заявил спикер движения Фавзи Бархум.

А заместитель политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в комментарии российскому изданию «Лента.ру» назвал поведение белорусских властей возмутительным.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — отметил он.

На выступлении 26 мая Лукашенко добавил интриги в деле о минировании рейса Ryanair.

«Сигнал о минировании самолета был получен из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это не только наш аэропорт, а одновременно в аэропорт вылета, в аэропорт назначения и к нам», — заявил Лукашенко.

При этом он заявил, что если бы знал о нахождении на борту самолёта Протасевича, то и так бы приказал посадить борт, не дожидаясь сообщения о миниовании.

«В независимости от того, была бы или нет в самолете взрывчатка, но если бы соответствующие службы мне бы доложили, что на этом борту находится террорист, я незамедлительно бы отдал распоряжение о посадке борта и изъятии мерзавца из самолета», — указал Лукашенко, добавив, что все заявления о том, что история с минированием была спецоперацией белорусских спецслужб, ему льстят.

«Если это операция, то обратите внимание. Она прошла без сучка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции», — подчеркнул Лукашенко.

Также, комментируя историю с сообщением о минировании он призвал Запад компенсировать затраты, которые понесла Белоруссия за время расследования инцидента. Евгений Шевченко: Я люблю Беларусь и Лукашенко как политика и как человека © president.gov.by

«МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить», — отметил Лукашенко.

Выступление Лукашенко наверняка будут обсуждать не только в Белоруссии, но и в той же Швейцарии, откуда, если верить белорусскому лидеру, и поступило сообщение о минировании.

Остаётся надеяться, что в конце концов здравый смысл восторжествует и отношения Белоруссии и Запада нормализируются.