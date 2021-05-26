Европейский союз может ввести новые санкции против Белоруссии из-за истории с задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Но на полную изоляцию Белоруссии ЕС пока не решается. И тому есть серьёзная причина

О новых возможных санкциях в отношении Белоруссии в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. По его словам, могут ограничить экспорт нефтепродуктов, удобрений, машин и тракторов. Кроме того, санкции могут затронуть технологии, которые поставляются в Белоруссию из Европы. Что известно о службе Протасевича в «Азове»? © REUTERS, Stringer

«Это политические решения, которые будут переводиться в действие: в том смысле, что лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта», — отметил он.

При этом он указал, что Белоруссию не хотят переводить в «какой-то статус Северной Кореи».

«Такая изоляция ни к чему не ведёт, [это] будет только дальше поощрять репрессии над своим народом. Когда уже закрыты воздушные коммуникации, закрыт наземный [транспорт], это значит, что у белорусов нет возможности даже покинуть свою страну», — отметил Адоменас.

Однако настоящей причиной нежелания ЕС обрубать все связи с Белоруссией является то, о чём литовский вице-министр умолчал. Речь об экономике.

В ожидании больших потерь

В понедельник, 24 мая, Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты над территорией ЕС. Кроме того, Брюссель рекомендовал европейским перевозчикам не летать над Белоруссией.

Однако ЕС опередила Великобритания, которая первой приостановила разрешение на работу белорусской авиакомпании «Белавиа», позже распространив запрет на всех авиаперевозчиков из Белоруссии, в том числе и на чартерные компании. Правительство Её Королевского Величества также приказало британским компаниям облетать Белоруссию.

А 25 мая к этому бойкоту присоединилась и Украина, тем самым закрыв самый удобный и быстрый коридор для тех украинцев, которые добирались в Россию и из неё.

Решение Евросоюза прокомментировали в России.

«Здесь только можно выразить сожаление. Нужно понимать, что в конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолётов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это же всё стоит денег, это счётная позиция», — заявил 25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал на то, что облёт довольно большой страны в центре Европы дорого обойдётся перевозчикам. Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже, наверное, обсуждать, исходя из конкретики и конкретных данных. Но наши европейские коллеги всё-таки пошли по другому пути: они предпочли на вчерашнем саммите, наверное, без какого-то разбирательства, быстро принять решение», — отметил Песков.

Между тем главные потери понесут, конечно же, белорусские компании. Так, в комментарии «Известиям» директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник в крупной российской авиакомпании оценили потери «Белавиа» в текущем году в $50 млн.

Потерь не избежать и государственной компании «Белаэронавигация».

«Доход компании от транзита составляет $60-70 млн в год — это обслуживание воздушного коридора, в том числе диспетчерское, обеспечение безопасности», — отметил Ланецкий в комментарии уже для издания «Коммерсантъ».

В то же время другие транспортные эксперты указывают: всё не так уж и страшно.

«Что же касаемо истерической реакции ЕС на приземление западного самолёта в Минске — то ответные меры, несмотря на всю их барабанную громкость, носят больше характер крикливой демонстрации, нежели реального ущерба. Причём отчасти участники воздушного бойкота Белоруссии выстрелили и себе в ногу — посмотрите, например, на сегодняшний трек рейса Киев — Вильнюс. А к этому надо добавить, что сейчас гражданская авиация работает на 30-40% доковидной интенсивности, и восстановится до уровня 2019 года она ещё очень нескоро — минимум года через два, не ранее. Так что и пассажирский поток сейчас невелик, и сила запретов — треть от уровня "старого мира"», — указал эксперт по вопросам транспорта Сергей Сигачев у себя в Facebook.

По его словам, если бы ЕС решил действительно жёстко наказать Белоруссию, он был принял другие меры. Впрочем, эти меры были бы болезненны и для самой Европы.

Самоубийство в кругу друзей

Как отмечает эксперт Сигачев, если бы Брюссель взялся за Минск всерьёз, он бы ввёл санкции против системообразующих белорусских предприятий, например «Беларуськалия» или МАЗа. Кроме того, ввели бы санкции против экспорта Белоруссии, а также запретили был пользоваться нефте- и газопроводами, проходящими через Белоруссию. Крым пригласил Белоруссию в свою «воздушную гавань» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«И наконец, самый радикальный метод — перекрытие межконтинентального транзитного ж/д коридора Китай — Казахстан — Россия — Белоруссия — Польша — страны Европы. Вот это было бы очень круто — так как еженедельно там проходят сотни ускоренных контейнерных составов с ценностями на миллиарды евро (по ж/д отправляют гораздо более дорогие грузы на единицу объёма, нежели морским путём)», — отметил эксперт.

По его словам, «это будет уже как выстрел линкора "Ямато" в ногу всем — себе, России, Казахстану, Европе и больше всего — Белоруссии, монопольно "сидящей" на этом коридоре». И конечно же, пострадает Польша, которая тоже «делит эту монополию».

Прекращение транзита грузов через Белоруссию будет иметь самые неприятные последствия для европейских политиков. Ведь сегодня им и так приходится сталкиваться с довольно неприятным явлением — охватившей весь мир инфляцией.

Цены растут на всё. В том числе и на еду. В начале мая Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выпустила отчёт, в котором указала, что цены на еду достигли максимума с 2014 года. Резко повысились цены на сахар, масло, молочные продукты, крупы и мясо.

Так, цены на кукурузу выросли почти на 67%, на сахар — на 60%, на пшеницу — более чем на 17%, цены на мясо — на 5,1%.

На фоне вспышки COVID-19 в Индии уже ожидаются перебои с поставками чёрного чая и существенное подорожание этого продукта.

Это вопрос не только экономический, но и политический. На фоне обнищания населения всего мира, вызванного глобальным кризисом из-за пандемии, очередное повышение цен, которое будет вызвано прекращением транзита через Белоруссию, вряд ли порадует европейских избирателей.

А ведь транзитом через Белоруссию идёт не только продовольствие, но и ресурсы и товары, необходимые для европейской промышленности.

При этом нужно не забывать и о том, что в Белоруссии работает ряд европейский компаний. Так, можно вспомнить и о заводе швейцарской компании Stadler рядом с Фаниполем или о свободной экономической зоне «Минск», где работает более 60 компаний с иностранными инвестициями.

В случае санкций со стороны ЕС эти компании прогнозируемо понесут убытки. Что также не порадует ни их владельцев, ни менеджмент, в том числе и европейский.

В общем, полная транспортная изоляция Белоруссии не грозит. Но несмотря на это, посадка борта с Протасевичем в Минске дорого обойдётся и белорусской, и европейской экономике.