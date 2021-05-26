Самым резонансным процессом Украины сегодня остается дело народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене. У власти есть большое желание довести дело до конца. При этом на второй план уже ушли дела по обвинению экс-президента Петра Порошенко, как и других депутатов

За Медведчука взялись серьезно

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривал апелляционную жалобу прокуратуры и защиты народного депутата Виктора Медведчука на меру пресечения, избранную нардепу судом первой инстанции, — домашний арест. Помещение суда оказалось под усиленной охраной правоохранителей.

У здания собрались представители радикальных организаций, в том числе Нацкорпуса. Но до беспорядков не дошло. Да и суд оставил решение районного суда без изменений. Прокуратура просила для него немыслимую сумму залога — 300 млн гривен — или СИЗО, но суд отправил нардепа под домашний арест.

«Альтернативы нет». Золотарев о том, что будет с переговорами по Донбассу после ареста Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ирина Венедиктова 11 мая объявила о подозрении в государственной измене народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку (оба из ОПЗЖ). Тарас Козак уехал из страны, а вот Виктор Медведчук остался.

Виктор Медведчук не единственный нардеп, в отношении которого идут следственные действия, есть еще ряд нардепов, в том числе и бывший президент, которых привлекали к уголовной ответственности, вот только, в отличие от Медведчука, для остальных народных избранников это ничем не закончилось.

Суды затягивают рассмотрения

3 апреля 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова вручила подозрение нардепу ОПЗЖ Илье Киве по факту драки с участниками АТО.

Канва дела такова. Днем 22 января 2020 года народный избранник, находясь в ресторане в центре Киева, во время конфликта с посетителем ударил его, сломав ему нос. Потерпевший оказался участником АТО Михаилом Майманом. От удара у него диагностировали сотрясение головного мозга. А Киву обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений легкой степени.

Депутат от ОПЗЖ отрицает предъявленные обвинения и утверждает, что это потерпевший Майман его ударил, а также постоянно оскорблял и провоцировал.

Дело с февраля этого года рассматривает Печерский райсуд Киева.

Так же все еще топчется на одном месте и Галицкий райсуд Львова, где рассматривается дело по обвинению нардепа от «Европейской солидарности» (ЕС) Софии Федыны по факту угрозы президенту Зеленскому. Неосторожные высказывания в адрес гаранта Конституции нардеп допустила во время Youtube-стрима со своей подругой Марусей Звиробий (Елена Беленькая) в октябре 2019 года. Процесс начался еще в августе прошлого и до сих пор не завершен.

Застряли на этапе следствия

Должен был быть Порошенко. Киевский эксперт о том, когда Зеленский решился атаковать Медведчука © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Александр Юрченко. Депутат избежал содержания в СИЗО, выйдя под залог 3 млн гривен. Дело против Юрченко еще не передано в суд, с марта он и его адвокат знакомятся с материалами.

До 15 июня в отношении депутата действует ограничение на поездки за границу и обязанность по первому требованию прибыть в суд и к детективам НАБУ.

Сам парламентарий свою вину отрицает. А дело все еще расследуется.

Под следствием по другому делу оказался и депутат Виктор Мялик из группы «За майбутне». Мажоритарщик из Ровенской области Виктор Мялик получил подозрение от генпрокурора 25 марта этого года. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен при строительстве и продаже квартир в Киевской области. Нардеп зарегистрировал на себя право собственности на 1 221 объект недвижимого имущества и якобы продавал их как физлицо, а не субъект предпринимательской деятельности. Ему грозит наказание в виде штрафа 255 000–425 000 гривен с конфискацией имущества. Дело против Мялика еще расследуется, мера пресечения нардепу не избиралась.

А дела Порошенко рассыпаются

В прошлом году 10 июня Генпрокуратура вручила подозрение депутату от «Европейской солидарности», пятому президенту Петру Порошенко.

Ему предъявили подозрение по ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, Порошенко как Верховный главнокомандующий в условиях особого периода превысил свои полномочия и незаконно назначил Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

«Он прокитайский». Абзалов сказал, какой удар по Байдену нанесет преследование Медведчука © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Егор Божок, чьим замом был Семочко, в судебном порядке добился отмены врученного ему подозрения. По мнению Печерского и Киевского апелляционного судов, около 1,5 млн гривен зарплаты Семочко, выплаченной ему за время «незаконного» пребывания на должности, не могут считаться материальным ущербом, как записано в тексте подозрения Божку. Экс-президент назвал уголовный процесс «политическим преследованием» со стороны власти.

Пятый президент Украины фигурирует почти в 20 уголовных производствах, которые были открыты после прихода к власти команды Владимира Зеленского.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что 17 дел открыл ее предшественник Руслан Рябошапка и четыре — она сама. Эти производства инициировали как по заявлениям определенных лиц, так и по решению суда.

Однако один из адвокатов Петра Порошенко — Илья Новиков сообщил, что у защиты информация об этих делах «неполная и неточная». И что есть по меньшей мере четыре производства, о существовании которых они знают из неофициальных источников, однако ни одного документа по ним ни Порошенко, ни адвокаты не имеют.

Правда, как признался бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 16-17 дел, с которыми он был знаком, не имеют юридической перспективы. Тем не менее нынешний генпрокурор Венедиктова уверяет, что все дела доведет до конца. Все дела Порошенко находятся на стадии расследования. А этому вот уже будет скоро два года.

Порошенко договорился, с Медведчука не слезут

«Остались без солярки». Вассерман сказал, как Украина сама себя наказала за преследование Медведчука © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Байдена в феврале этого года, сразу после его победы на выборах в Штатах.

«Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты. Мы видим, что, когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут повредить интересам государства, но и о расследованиях, которые становятся лично опасны и неудобны для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров», — заявил адвокат Порошенко Новиков.

Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, уголовные дела в отношении Порошенко будут закрывать одно за другим. Потому что он уже договорился с новой властью.

Так же будут закрыты дела в отношении депутатов провластной партии и близкой к ней, а вот дело Медведчука обязательно передадут в суд.

«Во время пересмотра меры пресечения Медведчука было понятно, что дело сырое, что подозрения притянуты за уши. Учитывая это, сложно представить, какие документы они передадут в суд для того, чтобы обосновать те статьи, по которым его обвиняют. В суд они могут передать тонны мусора и обосновать это тем, что суд виноват в том, что не будет вынесен приговор», — подчеркивает Ростислав Кравец.

Как подчеркивают политологи, на Украине продолжается охота на ведьм. Те, кто неугоден власти и кого она боится, будут подвергаться преследованиям. А те, кто поддерживает власть или находится под крышей посольства США, как Петр Порошенко, могут ничего не опасаться.