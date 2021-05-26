В ночь с 25 на 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кабинет министров страны принял такое решение после поручения президента Владимира Зеленского

«Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила разрешение прекратить оформление пассажиров, которые направляются из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов», — написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

В Министерстве инфраструктуры пояснили,что запрет касается всех видов полетов — из и между пунктами назначения в Украине и Белоруссии. Причём это касается как украинских, так и белорусских судов.

Драматизм ситуации для пассажиров состоит в том, что минский аэропорт — перевалочный хаб в маршруте Москва—Киев. После закрытия авиасообщения между Украиной и Россией в 2015 году именно «Белавиа» стала «генеральным перевозчиком» для многих украинцев и россиян. Также были открыты новые направления: в Одессу, Харьков, Ивано-Франковск, Днепр и Львов. Если в 2014 году пассажиропоток минского аэропорта составлял около 2,5 млн человек в год, то в 2019 году (до ковидного периода) — более 5 млн. В Раде посчитали, сколько будет стоить украинцам запрет на полеты в Белоруссию © REUTERS, Andrius Sytas

Бывший народный депутат Украины Кирилл Куликов прокомментировал ситуацию:

«У меня чисто экзистенциальный вопрос: если запретят ВСЕМ летать через Минск и народу придется летать в Москву через хз что, Арсений Яценюк вернёт бабло, которое он, видимо, взял у белорусов за то, что весь пассажиропоток из Киева (самый денежный) он переключил на Минск?!

Если же Сеня за продажу такого маршрута не взял денег, то он просто м***к, "рука Лукашенко" и расхититель государственного бюджета в особо крупном».

И вот транспортное окошко закрылось. К тому же транзит через турецкие аэропорты закрыт из-за пандемии минимум до 15 июня, так что единственный способ пересечь российско-украинскую границу для многих людей — ехать на авто.

Есть и другие варианты, но они очень дороги. Но все же посмотрим.

Если лететь из Москвы в Киев, например, 6 июня (не срочный рейс), самый дешевый билет на одного пассажира без багажа стоит 6 тысяч рублей (около 16 тысяч рублей) в один конец. Дорога займет 20 часов.

Вылетаем из Внуково, далее Лондон (ночная пересадка, смена аэропорта, наличие визы — все это прелести дешевого билета), далее летим в Берлин (опять ночная пересадка) — и только потом наконец в Киев.

Самый быстрый маршрут пролегает через Прагу. Билет стоит 18 тысяч гривен (около 47 тысяч рублей). Пассажир в пути проведет 5,5 часов. Это билет в один конец и без багажа. Дмитрий Абзалов: Запрет авиасообщения с Белоруссией ударит и по Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Если лететь, например, семьей с двумя детьми и багажом, самый удобный маршрут займет 11 часов полета и обойдется в 132 тысячи рублей. Если сдвигать даты на июль и август, стоимость билета будет ниже, но ненамного. Кстати, варианты полета через европейские города подразумевают дополнительные расходы на визу, ПЦР-тест на английском языке, транспорт и отель (в случае ночных стыковок). При этом не во всех странах можно ночевать в аэропорту. Так что путь из Москвы в Киев сегодня приравнен и по времени, и по денежным расходам к путешествию… в Сидней.

Тем же, кому подобные варианты не подходят, остаётся ехать на собственной машине или на автобусе.

В социальных сетях созданы целые группы, где обсуждают поездки из России на Украину и обратно. Из Москвы, например, можно уехать практически в любую точку Украины. Стоит билет от 3000 до 8000 рублей, в зависимости от уровня комфорта автотранспорта. Дорога занимает от 12 часов.

На границе таможенный и паспортный контроль проходят за 3-4 часа при благоприятных обстоятельства (если нет очереди, все пассажиры добросовестно подготовили документы, не перевозят запрещенных грузов). К тому же несколько недель назад Россия ослабила карантинные ограничения для въезда иностранных граждан. Так, теперь основанием для пересечения границы может быть наличие родственников не только первой линии, но и братьев, сестер, бабушек, дедушек. А также снято ограничение для владельцев вида на жительство РФ об однократном выезде за пределы России.

Есть еще вариант добраться до Украины по железной дороге. Ежедневно с Курского вокзала Москвы отправляется электричка (комфортабельная «Ласточка») до Белгорода. Время в пути займет 7 часов. Стоимость билета — 1200 рублей. Такси от Белгорода до пограничного пункта с Украиной обойдется около 1000 рублей. А там — рукой подать до Харькова. Убытков на миллиарды: Бортник оценил последствия прекращения авиасообщения Украины с Белоруссией © Facebook Ukraine Aviation Museum

Однако в любом случае отмена авиасообщения между странами ударит по всем сторонам: Украине, Белоруссии — и особенно по простым пассажирам.

Народный депутат Украины Вадим Рабинович подсчитал убытки государственного бюджета:

«Беларусь ответила нотой протеста Украине на решение прекратить авиасообщение между странами. В посольстве Беларуси отдельно подчеркнули, что посадка самолета компании Ryanair в Минске не имеет никакого отношения к Украине.

При этом Украине намекнули на двойные стандарты. Вспомнили историю, когда 21 октября 2016 года самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс по маршруту Киев — Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации. Но Беларусь тогда демаршей не делала.

Также напомнили, что в 2019 году авиакомпания "Белавиа" заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах в воздушном сообщении между странами и обслуживание в аэропортах Украины 14 миллионов долларов».

Рабиновича дополнил политический эксперт Алексей Якубин, который убежден, что на всей этой истории в конечном итоге очень хорошо заработают соседние европейские страны:

«Идея прекратить прямое авиасообщение с Белоруссией — это гениальное решение. Заметьте, еще до окончательных результатов всякого расследования ситуации с самолетом. Просто на основе неких политических оценок.

Уверен, ближайшие страны уже считают доллары и евро граждан Украины. Они-то выиграют от этого. Ибо заплатим за это мы с вами. У принимающих решения есть борт номер 1. За наш счет».