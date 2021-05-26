На днях замглавы Комитета по нацбезопасности Украины, нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая выложила в сети окончательный текст законопроекта о реформе СБУ ко второму чтению в Верховной Раде

Если он будет принят, то служба безопасности лишится пары «прибыльных» отделов, но получит такие безграничные полномочия терроризировать населения, каких у нее не было и при Порошенко.

Украина на растяжке

Увековечить курс в НАТО: в чем смысл реформы СБУ © из открытых источников Валерия Лутковская. Что касается коррупции в отделе СБУ по борьбе с коррупцией — это вообще отдельная тема.

Украинские власти оказались на растяжке. С одной стороны, почти безграничные полномочия СБУ по организации государственного террора в отношении инакомыслящих и тех, кого выгодно таковыми назначить, — залог сохранения у власти тех сил, которые с 2014 года в иностранных интересах ведут страну к экономическому краху. С другой — фашистская политика Западом сейчас не приветствуется. А Дунька все еще хочет в Европу.

Так что пришлось готовить законопроект. Но предложенные изменения оказались настолько паллиативны, что Еврокомиссия раскритиковала их в пух и прах. Особенно в части сохранения у СБУ слишком широких полномочий и отсутствия эффективного парламентского надзора за ней. Взамен упразднения самого прибыльного управления «К» (коррупция и оргпреступность) глава службы Иван Баканов предлагал передать в ведомство СБУ «объекты критической инфраструктуры» — государственные и частные. Война же, вдруг российские агенты завладеют украинскими электростанциями и заводами и пустят прибыль не в те руки.

Дело Козака. Активность СБУ сыграет против встречи Путина и Зеленского © NEWSONE Зеленского внесла в Раду законопроект №3196 об изменениях в закон о Службе безопасности Украины, который был принят в первом чтении в январе 2021 года. Согласно законопроекту, отдел «К» должен быть ликвидирован, а функция досудебного расследования по преступлениям, связанным с госбезопасностью, — к 2024 году передана ГБР. Забрав такой жирный кусок, надо дать что-то взамен. Таким образом, законопроект «расширил и углубил» полномочия контрразведки и антитеррора. Вопросы финансирования терроризма все еще в ведении СБУ, а значит, доходы можно получать и с этого направления.

Реформа в полицейском государстве

18 мая на общественное обсуждение был вынесен законопроект ко второму чтению с некоторыми изменениями.

1. К 2024 году досудебное расследование дел по госбезопасности переходит в ведомство ГБР. Правда, ничего не говорится об изменениях в УПК — нужно переписывать статьи о подследственности, иначе начнется правовой хаос. Если к указанному времени данный вопрос не будет решен, значит, реформа останется лишь не бумаге. Возможно, на это и расчет.

2. Сокращение штата с 31 тыс. сотрудников до 17 тыс. к концу 2024 года. Данная мера связана с 1-м пунктом, поскольку только рабочих закрывающихся заводов и шахт, а также врачей и учителей закрывающихся школ и больниц выбрасывают на улицу. Бесценные для определенного типа государства следователи СБУ перейдут в штат ГБР и продолжат делать то же, что делали раньше. Пока что штат ГБР ограничен, но замглавы Комитета по нацбезопасности Безуглая заявила, что его должны увеличить.

3. Чтобы еще больше замотивировать сотрудников главного репрессивного органа государства делать все «как надо», их базовую ставку увеличат до 45,5 тыс. грн. С учетом выслуги лет, званий и всего прочего получится гораздо больше. Напомним, что средняя зарплата на Украине в 2021 году — примерно 13,5 тыс. грн. Большинство же населения получает еще меньше. Жандарм в полицейском государстве важнее рабочего, инженера, врача, деятеля искусства, ученого.

4. Как уже было сказано, управление «К» и подразделения КЗЭ (контрразведывательная защита интересов государства в сфере экономической безопасности) упраздняются.

Зато права СБУ творить произвол в отношении неугодных граждан только расширяются. При задержании «агентов Кремля» они смогут пользоваться дубинками, электрошокерами, слезоточивым газом, светозвуковыми гранатами, малогабаритными взрывными устройствами и т.д.

Представляться и предъявлять документы эсбэушникам тоже не надо. Забежали толпой в масках, схватили человека и умчались в неизвестном направлении — все это будет продолжаться. И потом в суде даже не будет возможности заявить о похищении, ведь похищение предусмотрено в законопроекте как законное действие. После задержания сотрудники СБУ больше не обязаны звонить в Центр бесплатной вторичной правовой помощи, которая предоставляет задержанному адвоката. Это прямо нарушает положения Конституции, но кому какое дело. Языковой закон тоже неконституционен, но его ввели, и он работает.

Дальше больше. Теперь СБУ получает доступ ко всем базам данных всех предприятий и организаций, а также интернет-провайдеров и телекоммуникационных операторов. Чтобы отловить «путинского агента», больше не нужно такой глупости как разрешение следственного судьи на доступ к указанным базам. Достаточно запроса от эсбэушного начальника. Правда, опять же, все это придется согласовывать с УПК. Ну так если законопроект примут во втором чтении (а его примут, поскольку оппозиция на Украине разгромлена окончательно), то кто помешает поменять УПК?

Занятно, что после принятия законопроекта СБУ сможет официально платить деньги нацистам из С14 и других подобных группировок, которые уже много лет являются информаторами службы и открыто в этом признаются. С этими лицами можно будет подписать соглашение, давать им деньги за сотрудничество и за госсчет защищать их, если возникнет такая необходимость. Списки сексотов будут засекречены.

Вишенка же на торте — это право контрразведки негласно входить в помещения и на земельные участки, получать от людей документы и имущество, а также перемещать лица и предметы через госграницу. Очень удобно для продолжения крышевания контрабанды, в том числе и с неподконтрольных территорий. Откуда вы думаете берутся дешевые безакцизные сигареты в задрапированных фольгой киосках и почему все знают о такой торговле, кроме правоохранительных органов?

Контроль за умами

Единственный пункт, который вызвал панику у придворного журналистского профсоюза НСЖУ, — это право СБУ блокировать любые сайты в рамках «информационных операций» против агентов Сами Знаете Кого. Так как агентом Сами Знаете Кого могут назначить даже вполне «патриотичного», лояльного дискриминационной и милитаристской политике государства журналиста, если он вдруг решит написать, скажем, про коррупцию в СБУ, то в НСЖУ напряглись и даже набрались смелости, чтобы высказаться против.

Несмотря на то что блокировка сайтов разрешена только в судебном порядке, в законопроекте прописаны исключения. Речь идет о «безотлагательных случаях», в которых разрешение может выписать уполномоченный замглавы местного апелляционного суда. Доказательства рассматривать он, естественно, не будет — нужно просто ходатайство из службы безопасности. Так, заблокировать сайт можно на 7 суток. По идее для продления блокировки нужно будет уже, как положено, все обосновывать в суде. Но совершенно понятно, что все случаи у СБУ «безотлагательные», и через 7 дней может появиться новая «безотлагательная» причина заблокировать СМИ еще на 7 дней.

Глава СБУ рассказал, как хочет сотрудничать со спецслужбами США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Порошенко без состязательного процесса в суде закрывали людей по ч. 5 ст. 176 УПК (безальтернативное содержание в СИЗО для подозреваемых в госпреступлениях). Не секрет, что у СБУ достаточно компромата на судей, чтобы уполномоченный представитель апелляционного суда, когда нужно, подмахивал ходатайства о 7-дневной блокировке.

Однако увидев, что такими формулировками общественность обмануть не удалось, у Зеленского решили немного заретушировать последний пункт. На днях Марьяна Безуглая выложила окончательный вариант законопроекта об СБУ ко второму чтению. Подмахивание эсбэушных ходатайств о блокировке СМИ заместителями глав апелляционных судов решили отменить — это уж слишком. Но снова есть «исключительные случаи» — когда бездействие органов ведет к «преступлению против основ национальной безопасности Украины, террористическому акту, кибератаке, уничтожению необходимых фактических данных или сделает невозможным их получение».

Непонятно, что здесь исключительного, ведь СБУ предназначена именно для таких случаев. Так что будет можно проворачивать свои делишки и без разрешения суда, но с обязательством в течение 24 часов за таким разрешением обратиться. И вот интересно, как будет выглядеть гипотетический отказ суда от выдачи такого разрешения, когда контрразведывательные действия уже проведены?

В рекомендациях ПАСЕ, конечно, написано, что «службам безопасности нельзя давать полную свободу действий во избежание нарушения прав и свобод. Но, во-первых, это только рекомендация, а во-вторых, воюющему государству, "щиту Европы от российской агрессии", каким считает Украину на словах ее власть, можно многое простить.

Да, с такой реформой никаких ЕС и НАТО Украине не видеть. Ну так ей не видеть этого всего и без реформы. Поэтому какая разница? Такое наступление на гражданские свободы в виде почти неограниченных полномочий СБУ должно было бы привести к санкциям против Украины со стороны т.н. западных демократий. Однако этого вряд ли стоит ждать. Фашизм во внешней политике проявляется в террористических действиях руками других государств. Увы, нам выпало несчастье жить в одном из них.