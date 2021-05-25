Европейские политики прикладывают максимум усилий, чтобы дискредитировать «Спутник V» и снизить интерес к ней по всему миру, но в то же время в ближайшее время может одобрить применение препарата на территории ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с тезисом ведущего радиостанции «Вести FM», в эфире которого выступала, о том, что в Европе пытаются устроить вакцинную войну в своих интересах. Россия как центр вакцинного туризма: новые тренды для экономики © Украина.ру

«Как вы помните, страны ЕС, в частности, Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем. Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи (о российских вакцинах. — Ред.)», — заявила она.

Французский лидер Эммануэль Макрон говорил в марте, что Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, потому что Москва и Пекин пытаются использовать препараты как инструменты влияния.

Захарова подчеркнула, что власти некоторых стран Европы абсолютно искусственно создают политический ажиотаж вокруг гуманитарной темы. Многие, возможно, забыли, но именно гуманитарное сотрудничество двух непримиримых политических гигантов — СССР и США — помогли человечеству в эпоху холодной войны победить такую болезнь со страшными последствиями (около 40% переболевших оставались инвалидами), как полиомиелит: в 1950-х годах американский вирусолог Альберт Сейбин после скандала в Штатах, когда из-за нарушения технологии детям с вакциной ввели не нейтрализованный, а живой вирус, передал все свои наработки советским коллегам Михаилу Чумакову и Анатолию Смородинцеву, которые впоследствии и разработали вакцину, победившую полиомиелит, в 1962 году препарат получил лицензию для использования в США.

«Спутник V» не может залететь на европейскую орбиту

В пандемию COVID-19 Россия продолжила добрые советские традиции в области вирусологии: она не только создала эффективное средство против неизведанной эпидемии, но и предлагает помощь другим странам в борьбе с ней. ООН призывает сотрудников вакцинироваться «Спутником V» © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Первой в мире разработать вакцину от коронавируса учёные РФ смогли благодаря имеющимся наработкам, над которыми трудились несколько лет, а именно — технология, применявшаяся при разработке вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Российские учёные гордятся своей солидной школой разработки вакцин, уходящей своими корнями в XVIII век, к эпохе Екатерины Великой, которая сделала себе прививку от оспы. У Института Гамалеи, которому уже 130 лет, есть собственное предприятие по производству вакцин, и огромная вирусная библиотека, где находятся штаммы вирусов со всего мира», — писала в сентябре 2020 года американская газета The Wall Street Journal.

В свою очередь, французское издание Le Monde Diplomatique подчёркивало, что создание «Спутника V» стало результатом целой исторической цепочки научных разработок в России: так, в 1919 году благодаря усилиям Николая Гамалеи, в честь которого был назван научный центр, разработавший вакцину от коронавируса, Советская Россия стала первой страной в мире, искоренившей оспу.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское агентство по лекарственным средствам 22 октября 2020 года, но тогда звучали сомнения в безопасности препарата из-за отсутствия результатов третьей стадии научных исследований. И вот 2 февраля авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал эту информацию: эффективность вакцины составляет 91,6%, а от тяжёлых случаев заболевания COVID-19 защищает и вовсе на все 100%, к тому же справляется со всеми мутациями коронавируса, включая британский; антитела после вакцинации российским препаратом появились у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у всех, причём оказался выше, чем у переболевших, в 1,3-1,5 раза. Кроме «Спутника» всего две вакцины в мире смогли продемонстрировать эффективность выше отметки 90% — препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%). При этом именно российская вакцина оказалась самой безопасной: риск серьёзных побочных эффектов у «Спутника V» — 0,27% против 0,58% у Pfizer — BioNTech и 0,97% у Moderna. К тому же аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было, а о серьёзных последствиях, вплоть до летальных исходов, после прививок западными препаратами сообщалось неоднократно. Украинцы получили право законно привиться «Спутником V». Но повезло немногим © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Несмотря на такие показатели, Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не выдало разрешение на использование «Спутника V» в ЕС, хотя процедура постепенной экспертизы началась ещё 4 марта.

Противодействие «Спутнику V» на самом высоком уровне

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала 19 мая.

Сложившуюся ситуацию он назвал аморальной и добавил, что граждане европейских стран, правоохранительные органы сами должны разбираться, почему это происходит, есть ли в этом только лишь причины политического характера или ещё присутствуют экономические факторы.

Днём ранее Нарышкин предупреждал: «Руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании «антипрививочного» движения за рубежом. Настоящим тормозом для расширения масштабов вакцинации в европейских государствах является противодействие чиновников Евросоюза. Жители стран Европы, приготовьтесь, скоро на вас выльется новый «ушат лжи» о России». Полправительства за «Спутник V»: как Земан борется за жизни чехов © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По словам директора Службы внешней разведки РФ, нет пределов цинизму и лицемерию, ведь хорошо известно, что Россия настойчиво ведёт диалог с профильными структурами Евросоюза и властями государств-членов об ускорении темпов вакцинации населения Европы, в том числе «Спутником V», доказавшим высокую эффективность.

О мощном давлении, которое испытало Европейское агентство по лекарственным средствам, в декабре прошлого года рассказывал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов — ведомство вынуждали выдать разрешение на применение вакцины американо-немецкого производства Pfizer-BioNTech. Спустя месяц французская газета Le Monde опубликовала доказательства слов российского дипломата: в даркнете (на тёмной стороне интернета) всплыли конфиденциальные документы, украденные в Европейском агентстве лекарственных средств 9 декабря 2020 года.

«5 из электронных писем со множеством адресатов позволяют судить о давлении, оказывавшемся на агентство для ускорения процесса утверждения первой вакцины от COVID-19. 20 ноября в переписке с Датским агентством лекарственных средств один из высокопоставленных сотрудников Европейского агентства по лекарственным средствам признал, что для него стало неожиданностью заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, «чётко назвавшей две вакцины, которые смогут получить одобрение до конца года: Pfizer-BioNTech и Moderna. С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы», — говорится в статье.

В то время по всему миру — в Норвегии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии, Германии, Португалии, США — фиксировали десятки смертельных случаев после вакцинации препаратом от Pfizer, о чём западные СМИ, как отмечала китайская газета «Жэньминь жибао», почти ничего не сообщали.

Свет в конце тоннеля есть

Политики нескольких стран ЕС открыто говорят о желании и готовности не только закупить «Спутник V», но и запустить его производство на местных предприятиях, однако не могут это сделать, пока вакцина не получит одобрения на уровне Евросоюза, хотя национальные правительства имеют право разрешить применение российского препарата под свою ответственность и исключительно в пределах страны. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Такой возможностью воспользовались только двое: Венгрия и Словакия. Будапешт приступил к вакцинации «Спутником V» 11 февраля и помог своим соседям с его приобретением. Как рассказал Игор Матович, возглавлявший правительство Словакии, первоначальную информацию о препарате и контакт министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова ему предоставил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В Словакии решение приобрести «Спутник V» спровоцировал внутриполитический кризис, увидев это, российская сторона выразила готовность расторгнуть контракт без штрафных санкций, но Матович категорически отказался отменять сделку, подчеркнув, что вакцина нужна его стране и обратно она не поедет. Впоследствии состав правительства страны был переформирован, в частности, Матовича разжаловали до вице-премьера.

Переговоры о возможности закупки «Спутника V» с Российским фондом прямых инвестиций начали власти Германии, а руководство федеральной земли Бавария уже подписало предварительный контракт с местной фирмой на поставку российского препарата, как только он будет одобрен. Как показал опрос компании Yougov, «Спутником V» готовы привиться 55% респондентов. А заместитель советника здравоохранения сообщества Мадрид Антонио Сапатеро, глядя на пример Баварии, призвал власти Испании оказать давление на Европейское агентство по лекарственным средствам, чтобы оно ускорило одобрение «Спутника V». О готовности зарегистрировать российскую вакцину в одностороннем порядке, если этот процесс затянется на европейском уровне, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Только благодаря «Спутнику V»: в мире есть страна, полностью победившая COVID-19 © AFP, Andreas SOLARO

Наглядным примером эффективности «Спутника V» стало Сан-Марино — первое в мире государство, победившее COVID-19, а добиться нулевых показателей удалось благодаря вакцинации российским препаратом.

Есть надежда, что в скором времени вакцину начнут применять и в Евросоюзе, — 12 мая глава департамента по вакцинационной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что сроки одобрения «Спутника V» могут определить в ближайшие недели.