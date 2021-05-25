На Украине решили ударить санкциями СНБО по «земельным махинаторам», сумевшим прибрать к рукам огромные массивы земель. Естественно, решений судов о незаконности совершенных сделок нет. Да и «земельные махинации» согласно закону о санкциях не могут быть основанием для их введений

Украинский министр предложил ввести санкции против «земельных махинаторов» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Роман Лещенко анонсировал санкции СНБО против неких "земельных махинаторов", которые за время действия моратория на куплю-продажу земли получили в собственность крупные земельные массивы.

«По земельным махинаторам, по тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм Совета национальной безопасности и обороны… Мы предоставим соответствующие данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции и чтобы приостановить те процессы несправедливого использования, изъятия и перепродажи земель», — сказал Роман Лещенко.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году в интервью центральным телеканалам страны заявлял о том, что у государства украли пять миллионов гектаров земли. По его словам, часть людей, причастных к расхищению украинских сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде Украины. При этом конкретных фамилий Зеленский тогда не назвал.

«Да, украинские политики выступали против введения свободного оборота земли и лгали народу о том, что таким образом будто бы защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам. Но на самом деле они через «серые» схемы разворовывали эту землю», — сказал президент.

Феодалы XXI века

В качестве одного из примеров «земельных махинаторов» министр Роман Лещенко назвал семейство Засух из Киевской области.

Супруги Анатолий и Татьяна Засухи — одна из влиятельнейших семей Киевщины. Их на Украине называют «феодалами XXI века». Они ведут мощный аграрный бизнес, имеют скандальное политическое прошлое и переделали под себя село Коваливка.

Всё, что нужно знать о рынке земли на Украине

Его жене, Татьяне Засухе, принадлежит агрофирма «Рассвет». Фирму Татьяна основала на базе Ковалевского колхоза имени Щорса, председателем которого она стала в начале 90-х, сменив на посту своего мужа. Под ее руководством в годы губернаторства Анатолия «Рассвет» вырос в одно из крупнейших агропредприятий Украины. По разным данным, агрофирма имеет 60-80 тысяч га земли. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу и даже тропические культуры. В «Рассвете» было более 2 тысяч голов свиней, коров и многое другое. Успешнее мужа Татьяна действовала и в большой политике. Она была народным депутатом Украины на протяжении 14 лет (1998-2012 гг.), последние два созыва — как представитель Партии регионов.

Как раскрадывались украинские земли

Еще в начале 2020 года Госгеокадастр, по официальным данным, считался распорядителем более чем 10,4 млн га государственных земель сельскохозяйственного назначения. Но едва вновь назначенный глава органа Роман Лещенко начал инвентаризацию, оказалось: земли давно разобрали по клочку. Аудит показал, что вместо прежних 10 млн у государства есть всего около 5 млн га. Половина государственных земель просто исчезли.

Схемой присвоения госземель по сути являлась бесплатная приватизация. Много лет не существовало верификации личности получателя земельного участка. На Украине раздали под бесплатную приватизацию миллионы гектаров земли, при этом в стране не было единого реестра первичного приобретателя земельного участка в режиме бесплатной приватизации. И любой мог воспользоваться правом приватизации многократно. Для получения участка было достаточно подать ходатайство, в котором писали: «Я, гражданин Украины, никогда ранее не пользовался правом бесплатной приватизации», и копию паспорта. Идентификационный код система не требовала. Верификаторы были отключены и в Минюсте, и в земельном кадастре. И так один и тот же гражданин хоть 5 раз получал участки. Причем трижды мог получить в разных районах одной области в течение 2-3 месяцев — и система это пропускала.

Чиновники сформировали и целевое назначение земель, на которую не распространялся мораторий на куплю-продажу, — земля для ведения личного крестьянского хозяйства (ЛКС). В интересах определенных чиновничьих групп выводили земли под ЛКХ и спокойно продавали, отчуждали иностранцам через подставных лиц. Остановить этот процесс было невозможно: по форме он был законный.

Есть и региональный принцип «дерибана» земли. Кто бы ни приходил к власти, сразу же акцентировал внимание на конкретных массивах, на которые приходились бизнесы, производства, жизненные интересы. Не брезговали и природно-заповедным фондом.

Зеленский подписал закон о передаче земель © пресс-служба Президента Украины

Стоит отметить, что сроки давности по таким правонарушениям во многих случаях не истекли. Но речь идет о нескольких сотнях тысяч человек, на которых приватизировалась земля. Обычно особо не мудрили: первая волна приватизаций — на родственников, дальше — профессиональные связи, лично-интимные (на любовниц, троюродных кумовьев и т. д.).

Безусловно, кого-то использовали «втемную», скупали данные паспортов украинцев по 500-1000 грн и оформляли на них участки. Человеку давали тысячу гривен, брали заверенную ксерокопию паспорта, он подписывал ходатайство и уходил, не зная, что на него выделили землю. Как выявил аудит, на одно лицо оформлялись доверенности от 3-5 тысяч человек, а потом эта земля перепродавалась. И кого в этом случае привлекать к ответственности? Гражданина, продавшего паспорт, "черного" нотариуса или конечного бенефициара?

Без суда и следствия

Эксперт сказал, правда ли Зеленскому обещали миллиарды долларов за открытие рынка земли © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У меня есть воля с этим бороться и идти до конца. А чтобы реализовать это, необходимо взаимодействие правоохранителей, исполнительной ветви власти и беспристрастной судебной системы. Вернуть награбленное государству — это должно стать национальной идеей», — заявил Роман Лещенко одному из украинских информагентств еще в свою бытность главой Госгеокадастра.

Таким образом, учитывая масштаб содеянного, чтобы законным путем вернуть государству утраченное, понадобилось бы очень много времени, плюс усилия честных правоохранителей и судей. Еще будучи главой Геокадастра, Роман Лещенко говорил о том, что нужна упрощенная процедура, по которой суды быстро могли бы принимать решения, чтобы дела не затянулись на годы. Как видим, власти решили обойтись без судов и используют уже проверенный на практике механизм санкций.