Пока президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабмина Денис Шмыгаль расхваливают открывающийся с 1 июня рынок земли, оппозиция готовит судебные иски и организует «земельный референдум»

Земля и цены

После открытия рынка земли цена на неё вырастет, выиграют украинский бизнес и владельцы земельных участков. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки», — сказал Шмыгаль, выступая 25 мая на форуме «Украина 30. Земля».

По его словам, от введения рынка выиграют украинский бизнес и владельцы земельных участков, а это около 7 миллионов украинцев. «Не хотел подставляться перед Западом» - эксперт объяснил, почему Порошенко сразу не открыл рынок земли © Facebook, iryna.gerashchenko

Премьер также отметил, что при эффективном управлении землей потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты составит до 12 млрд гривен: проведение электронных аукционов по аренде земельных участков может увеличить стоимость их аренды с 7 до 18% от суммы их нормативной денежной оценки.

Шмыгаль заверил, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.

«Родина не продаётся»

Не все настроены так оптимистично. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) будет добиваться в суде отмены закона о продаже сельскохозяйственных земель на Украине, заявила депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Наталья Королевская.

«Уже 3 июня по нашему обращению Конституционный суд Украины рассмотрит законность принятого парламентом земельного законопроекта. Мы совершенно точно уверены, что он нарушает Основной Закон и права людей, поэтому будем делать всё, чтобы доказать это и добиться от КСУ справедливого решения, которое отменит действие закона и сохранит землю в собственности народа! Власть должна чётко понимать, что земля — это собственность народа, а Родина не продаётся», — приводит слова Королевской сайт партии. Александр Дудчак: Продажа земли не спасет экономику Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что правительство уже набирает кредиты под будущую распродажу земли. По его словам, которые приводит пресс-служба ОПЗЖ, «эта земельная афера уничтожит отечественное фермерство, а украинский народ полностью лишится контроля над своим главным национальным достоянием». Политик выразил уверенность в том, что партии удастся отстоять в судах интересы украинских граждан и добиться отмены «этих антинародных законов».

«Подняться на мирную борьбу»

Как мы уже сообщали, с резкой критикой планов власти относительно земли выступает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При содействии партии 22 мая фермерскими и аграрными ассоциациями создана инициативная группа «земельного референдума», которая приступила к сбору необходимых трёх миллионов подписей. Украинцы хотят прийти на «земельный референдум» — опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Члены инициативной группы (а в неё вошли 11 тысяч человек) единогласно поддержали формулировку вопроса будущего референдума: «Поддерживаете ли вы запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?» (Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».)

Выступая на собрании инициативной группы, Юлия Тимошенко призвала украинцев «подняться на мирную борьбу, которая называется референдум».

Опасные новации

В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Юлия Тимошенко заявила, что президент Владимир Зеленский подписал закон (речь о законе 2194, вносящем изменения в Земельный кодекс. — Ред.), который противоречит национальным интересам Украины.

Политик пояснила, чем опасны новации закона: полностью снимается контроль государства над использованием земель, отменяется запрет на продажу земли иностранцам, право распоряжаться особо ценными землями «переводят на местное самоуправление», кроме того, разрешается снимать верхний метровый слой чернозёма… Последняя новация, по словам Тимошенко, связана с тем, что «отдельной статьёй они прописали приоритетное право покупать сельскохозяйственную землю тем, кто имеет лицензию на добычу полезных ископаемых». А чернозём? Его с удовольствием купят и вывезут «такие страны, которые строят на песках оазисы у себя», отметила политик, добавив, что они уже это делали в нарушение закона, а теперь законом это позволено. Земля на Украине стала товаром: между миллиардами долларов и опасностью потерять страну

Лидер «Батькивщины» подчеркнула, что принятыми парламентом законами уничтожаются последние остатки украинского фермерства, потому что теперь фермеров обяжут идти на аукционы и выкупать собственные земли, те, которые давались им в 90-е годы, — по 50 га в постоянное бесплатное пользование.

По словам Тимошенко, подавляющее большинство граждан выступают против продажи земли «именно сейчас и в той форме, что предлагает власть».

Отметим, по результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» в апреле 2021 года, 77% респондентов убеждены, что решение о введении на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме (не поддерживают такую инициативу 16%). По данным социологов, 64% из тех, кто принял бы участие в таком референдуме, проголосовали бы против введения рынка земли, 36% — поддержали бы такую инициативу.