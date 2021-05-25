В среду, 26 мая, начнётся праздничная программа, посвящённая Дню Киева. Торжества продлятся до воскресенья, когда традиционно и отмечается этот праздник. Но сегодня для многих киевлян этот день совсем не праздничный, несмотря на все усилия властей

«Составляя программу, мы пытались охватить разные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разные мероприятия», — заявила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Яна Баринова.

Так, 29 мая киевлян ждёт торжественное открытие 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля «Молодость». А 29-30 мая на Певческом поле пройдёт музыкальный фестиваль Kyiv Fan Fest.

Будет чем занять себя и спортсменам. «Дачу Хрущева» в Киеве могут отдать под застройку © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Как всегда, празднование Дня Киева начнётся с самого масштабного ежегодного благотворительного проекта на Украине «Пробег под каштанами», — сообщила Баринова.

В этом году пробег состоится в четыре старта. Пройдут в Киеве и другие состязания: по спортивному ориентированию, кикбоксингу и парусному спорту.

Но многим киевлянам празднования помогут заглушить боль от утраты старого Киева. Сегодня многое из того, что раньше было визитной карточкой украинской столицы, кануло в небытие.

Дерево-символ

Цветущий каштан — один из символов Киева. В городе их начали сажать ещё во времена Российской империи. Так, каштанами изначально был засажен Бибиковский бульвар (ныне — бульвар Тараса Шевченко), Николаевский сквер (ныне — парк Шевченко) и Владимирская улица. Стилизованное изображение листьев каштана даже встречается на ряде киевских домов конца XIX — начала XX века.

Но настоящим символом города оно стало все же при СССР, когда каштановая аллея появилась на восстановленном после Великой Отечественной войны Крещатике.

Через пять лет после окончания войны поэт Андрей Малышко написал «Киевский вальс», а композитор Платон Майборода положил его на музыку. Песня станет неофициальным гимном столицы УССР, а мелодия припева — «Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є, молодість мила — ти щастя моє…» (в переводе Григория Литвака: «Снова цветут каштаны, слышится плеск Днепра, молодость наша, ты — счастья пора!» — Ред.) — позывным сигналом Киевского радио.

Каштан появился на изобретенном в 1956 году «Киевском торте». А в 1969 году каштан появился на гербе Киева.

И после независимости Украины каштаны продолжали оставаться одним из символов столицы теперь уже независимой Украины. В 1994 году появилась песня Павла Зиброва, написанная поэтом Юрием Рыбчинским, «Крещатик». Она также стала одной из популярнейших городских песен. Начинается эта песня словами: «Каштаны, каштаны, каштаны, Софии и Лавры кресты».

Однако в начале XXI века символ Киева постигло несчастье — из-за возросшей загазованности воздуха, реагентов, которыми посыпали дороги зимой, а также каштановой моли эти деревья начали погибать.

Власти же боролись с проблемой весьма вяло. Более того, на закупках устойчивых к моли каштанов в 2013 году даже попытались нажиться, высадив вместо мясо-красных итальянских каштанов «Бриоти» обычные конские каштаны. При этом саженцы выдали за импортные, получив за них солидную сумму.

В 2016 году эти саженцы спилили, а в следующем — 2017 году — киевлянам предложили выбрать замену каштанам. Предлагали засадить Киев платанами. После общественного резонанса тему замяли. Но она снова возникла в 2019 году. Правда, тогда утверждали, что на замену деревьев нужны деньги. После грянула пандемия коронавируса, и городу стало не до каштанов.

Последние продолжают болеть и засыхать. И с каждым умершим деревом Киев потихоньку утрачивает своё лицо.

Сладкий символ

Цветы каштана изображены на «Киевском» торте. Этот торт — ещё одна визитная карточка Киева. Торт изобрели в 1956 году на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Однако запатентовали рецептуру значительно позже — 13 декабря 1973 года. Свидетельство выдали кондитерам фабрики Анне Курило и Галине Фастовец-Калиновской. «Литературная кулинария»: киевский вкус детства от Порошенко © Public domain

Именно «Киевский» торт был одним из подарков от Украинской ССР Леониду Брежневу на его 70-летие. Состоял тот торт из трёх ярусов из 70 коржей, а весил свыше пяти килограммов.

Торт попал в народное творчество.

«В 1986 году по СССР ходил «чернобыльский» анекдот: «Как опознать киевлянина в чужом городе? Нет ничего проще: лысый как колено, слабо светящийся в темноте субъект с киевским тортом подмышкой», — вспоминал автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своей статье, посвящённой этому кулинарному изделию.

«Киевский» торт выпускают в украинской столице и сегодня. Но в массовом сознании он стал прочно ассоциироваться уже не столько с чаепитиями, сколько с политикой. А точнее с одним из политиков — Петром Порошенко. Именно компании Roshen пятого экс-президента Украины сегодня принадлежит бывшая кондитерская фабрика имени Карла Маркса.

И компания Порошенко очень ревниво относится к тому, что кто-то ещё использует название «Киевский торт» для своей продукции, как бы та ни соответствовала созданному в СССР рецепту.

В феврале 2018 года Roshen подала в суд на сеть магазинов «Ашан» с требованием прекратить использовать наименование торта. Тогда же на сайте корпорации Roshen появилось объявление: «Корпорация «Рошен» является собственником серии торговых марок «Киевский торт» как словесных, так и комбинированных».

Но ещё раньше — начиная с 2014 года — многие любители киевского торта из числа противников и ненавистников Порошенко стали отказываться от этого лакомства. У них оно прочно ассоциировалось с человеком, политика которого у них вызывает отторжение.

И из сладкого символа города на Днепре «Киевский» стал символом жадного и беспринципного человека.

Из «города в парке» в бетонные джунгли

В среду, 19 мая, экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко сообщила о том, что земельная комиссия Киевсовета проголосовала за снос исторического здания киевских архитекторов Николаева, Шварценберга и Рыкачева. На его месте планируют построить многоэтажный дом.

«Теперь на ее месте должен вырасти самый высокий в Киеве небоскреб!» — рассказала она.

Застройка исторического центра — общая боль не только столиц постсоветских государств, но и столиц многих стран мира, особенно тех, где стоимость недвижимости растёт.

Но в Киеве она сопровождается уничтожением скверов и парков. А ведь последние были визитной карточкой города.

«Видел много прекрасных парков в городах, но город в парке вижу впервые», — заявил в 1966 году во время визита в Киев президент Франции, лидер Сопротивления Шарль де Голль.

Однако теперь Киев всё больше напоминает бетонные джунгли. Дома строят на тех самых зелёных днепровских склонах, которые воспевали поэты и певцы.

Жителем одного из таких домов, что на улице Грушевского, является и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

А пока украинские СМИ составляют рейтинги худших современных зданий Киева, город продолжают застраивать, убивая его облик.

Однако каштанами, тортом и парками перечень исчезающих символов Киева не исчерпывается. С карты города вымарываются исторические названия. Власть делает всё, чтобы город, который всегда был русским и в большинстве своём русскоязычным, утратил свою речь. Кроме того, в том числе и в Киеве, который ещё в Российской империи называли вторым Иерусалимом за обилие православных святынь, власти пытаются давить на каноническую Украинскую православную церковь.

В общем, тот Киев, который воспевали и которым восхищались поэты, писатели и общественные деятели не только СССР, но и мира, тот Киев, который мы знали и любим, на протяжении веков и десятилетий, потихоньку уходит в небытие.