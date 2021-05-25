Без сырников сложно представить традиционный завтрак украинца: именно они, со сметаной или вареньем, заряжают на весь день не только энергией, но и хорошим настроением

Свое название сырники получили от слова «сыр» — так в большинстве славянских языков называли различные кисломолочные продукты, включая творог. В русском языке «сыр» вскоре был заменен на «творог», поэтому само слово сейчас считается украинизмом.

Украинская кухня: рецепт свиного холодца © Фото: povar.ru

Творог для идеальных сырников должен быть тщательно отжат и протерт через сито или с помощью блендера: чем лучше он отжат, тем меньше муки нужно для приготовления блюда. Лучше всего, когда в сырниках мало муки. Иногда небольшие творожные лепешки даже просто обваливают в муке и жарят во фритюре.

К сырникам обычно подается сметана или фруктовое варенье. Чаще всего сырники едят именно на завтрак.

Для приготовления сырников вам понадобятся:

— творог — 500 г

— яйца — 2 шт.

— пшеничная мука — 6 ст. ложек

— сахар — 2 ст. ложки

— подсолнечное масло — 5 ст. ложек

Положите творог в миску и разомните его вилкой так, чтобы не осталось комков. Разбейте в него яйца, всыпьте сахар, и тщательно все перемешайте.

Украинская кухня: чем накормить ребенка в жару © panistefa.com

Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в нее подсолнечное масло.

Насыпьте в тарелку немного муки. Слепите несколько небольших шариков и положите их на тарелку. Затем по очереди обкатайте их в муке, приплюсните в небольшие лепешки и выкладывайте на сковороду.

Обжарьте сырники 1-2 минуты до появления золотистой корочки, затем переверните их на другую сторону.

Подавайте горячие сырники с холодной сметаной или вареньем (а можно и с тем, и с другим).

Приятного аппетита!