Свое название сырники получили от слова «сыр» — так в большинстве славянских языков называли различные кисломолочные продукты, включая творог. В русском языке «сыр» вскоре был заменен на «творог», поэтому само слово сейчас считается украинизмом.
У славян корова была главной кормилицей семьи, поэтому неудивительно, что хозяйки придумали сначала способ продлить жизнь молоку, превращая его в простоквашу и творог, а затем и сделать «сырный хлеб».
Творог для идеальных сырников должен быть тщательно отжат и протерт через сито или с помощью блендера: чем лучше он отжат, тем меньше муки нужно для приготовления блюда. Лучше всего, когда в сырниках мало муки. Иногда небольшие творожные лепешки даже просто обваливают в муке и жарят во фритюре.
К сырникам обычно подается сметана или фруктовое варенье. Чаще всего сырники едят именно на завтрак.
Для приготовления сырников вам понадобятся:
— творог — 500 г
— яйца — 2 шт.
— пшеничная мука — 6 ст. ложек
— сахар — 2 ст. ложки
— подсолнечное масло — 5 ст. ложек
Положите творог в миску и разомните его вилкой так, чтобы не осталось комков. Разбейте в него яйца, всыпьте сахар, и тщательно все перемешайте.
Всыпьте в массу 5 столовых ложек муки (с горкой) и перемешайте ее. В итоге у вас должна получиться однородная плотная масса, из которой можно сформировать сырники.
Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в нее подсолнечное масло.
Насыпьте в тарелку немного муки. Слепите несколько небольших шариков и положите их на тарелку. Затем по очереди обкатайте их в муке, приплюсните в небольшие лепешки и выкладывайте на сковороду.
Обжарьте сырники 1-2 минуты до появления золотистой корочки, затем переверните их на другую сторону.
Подавайте горячие сырники с холодной сметаной или вареньем (а можно и с тем, и с другим).
Приятного аппетита!