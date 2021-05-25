На днях Верховная Рада одобрила в первом чтении один из законопроектов «Слуг народа» о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), органе, сформированном по инициативе западных партнеров для контроля над украинскими чиновниками и политиками

Закон определяет статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Главу НАБУ (на данный момент Артема Сытника) формально должен был назначать президент. Однако в прошлом году Конституционный суд Украины признал эту процедуру незаконной. Сытника отправить в отставку все равно не удалось, поскольку западные посольства выразили свое недовольство. В итоге президент Зеленский начал войну с судьями Конституционного суда, посмевшего перечить западным послам, ссылаясь на какую-то конституцию. Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем не менее формально НАБУ оказалось в подвешенном состоянии, а его деятельность не регулировалась действующими законами. Сначала «слуги народа» подали законопроект, согласно которому власть над НАБУ предлагалось разделить между президентом Украины и западными кураторами. Законопроект предполагал, что в конкурсную комиссию по отбору главы НАБУ выбирают 6 человек: по три от СНБО и Кабмина, который свою тройку подавал согласно рекомендациям «международных экспертов».

Однако вскоре власти Незалежной получили нагоняй от западных посольств. Тогда срочно был подан второй законопроект от той же президентской партии. Согласно этому законопроекту, № 5459-1, в конкурсную комиссию Кабмин определяет 6 человек «по предложениям партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции».

Законопроектом также предусмотрено, что внешнюю оценку эффективности деятельности Нацбюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных правительством опять же «на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции».

Telegram-канал Wash считает голосование за законопроект одним из следствий недавнего визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев. «Продолжаем анализировать действия власти после визита американской делегации в Украину. Кадры. Медицина, инфраструктура и экономика. Замена руководства уже произошла. Директор НАБУ Артем Сытник остается на своей должности, соответствующий проект закона № 5459-1 только что поддержали нардепы. Благодаря этому руководитель НАБУ продолжает исполнять свои обязанности», — сообщает Wash. Доллары, евро и шекели: НАБУ показало набитый деньгами сейф брата судьи Вовка — видео © Facebook, Павло Вовк

Затем эту же тему представители ЕС и США обсуждали на встрече со спикером парламента Дмитрием Разумковым. И чтобы доходчивее было, 21 мая посольство США на своей странице в «Фейсбуке» опубликовало призыв к властям независимой Украины привлекать к формированию Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и руководящих органов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) «независимых экспертов».

«Независимые эксперты — единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия. Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага», — говорится в обращении посольства США.

«Независимыми экспертами» считаются полномочные представители тех западных стран, которые давали Украине деньги на эти реформы. Проще говоря, «кто девушку ужинает, тот её и танцует».

Ранее, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США 19 января Блинкен говорил, что Украине якобы кроме «внешней угрозы со стороны России» угрожает коррупция, с которой США должны помочь справиться. «Даже если мы будем успешно держать Россию на расстоянии, а угроза внутри будет продолжаться, им [властям Украины] будет очень трудно построить жизнеспособную демократию», — заявил Блинкен.

В течение 2015-2019 годов на Украине при содействии и финансировании из США были созданы новые антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по предупреждению коррупции, Высший антикоррупционный суд, Государственное бюро расследований, Служба финансовых расследований. Однако эффективность их деятельности стремится к нулю. Виктор Скаршевский. Кто он © Facebook, Виктор Скаршевский / Facebook, Виктор Скаршевский / Перейти в фотобанк

Отсутствие значимых результатов борьбы с коррупцией украинский экономист Виктор Скаршевский объясняет тем, что антикоррупционные органы больше симулируют деятельность при баснословных затратах, выдавая результат «на копейку». «На антикоррупционные органы с момента их создания в 2015 году украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на так называемую антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого — 17,6 млрд грн, или более $600 млн. За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили менее 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» — ноль», — пишет экономист.

Меж тем, сам руководитель НАБУ Артём Сытник стал фигурантом коррупционного дела — он был признан коррупционером по суду еще в 2019 году. При этом зарплаты работников НАБУ являются рекордными среди всех работников правоохранительных органов Украины. Расходы государства на одного работника НАБУ более чем в 10 раз превышают возмещения в бюджет от его деятельности.

По данным опроса группы «Рейтинг» от ноября 2020 года, 47% украинцев не видят результатов борьбы с коррупцией, 37% считают, что ситуация ухудшилась, и лишь 14% отметили определенное улучшение.

Ранее и опрос Центра Разумкова показывал, что антикоррупционные органы, как и суды, лидируют по уровню недоверия. Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) не доверяли 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) — 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) — 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 70%. За год их рейтинг доверия упал на 5-6%.

На днях НАБУ еще раз показало свою неэффективность. 20 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в четвертый раз и даже после смены прокурора закрыла громкое дело по схеме «Роттердам +», по которой наживались ранее Петр Порошенко и Ринат Ахметов, завышая стоимость угля и электроэнергии.

«НАБУ само вынесло себе приговор в истории с «Роттердам+». И без кадровых последствий для бюро тут не обойдется. Сытник полгода ходил по всем эфирам и рассказывал какой плохой старый прокурор и что нужно срочно ставить нового. А когда к его спекуляциям прислушались — угодный НАБУ прокурор дело закрыл. Закрыл в 4-й и, скорее всего, в последний раз. Ведь, если история зайдет на 5-й круг, это будет уже даже не смешно», — пишет Telegram-канал «Шептун». СБУ против ЦРУ? Дело «клопов» лежит в СБУ, а «клопы» продолжают кусаться © blogs.pravda.com.ua

Зачем же при таком акценте на борьбе с коррупцией и столь низкой эффективности антикоррупционных органов западные посольства так рьяно их поддерживают? Прекрасно сознавая способность украинских чиновников к неожиданным политическим маневрам и идеологическим кульбитам, Западу необходимо держать их в узде. Фактически речь идет об управлении теми, кто управляет Украиной. Как только украинский чиновник или депутат «взбрыкнёт» против внешнего управления, на свет божий всплывут все его коррупционные грешки. Однако большинство из них пока вполне послушны, о чем и свидетельствует низкая эффективность НАБУ.

Что же касается самого НАБУ, то даже прогнившая насквозь СБУ в свое время возбудила уголовное дело против руководителей Бюро за госизиену. Сытника и его зама Углаву (члена "команды" Саакашвили) украинские чекисты подозревают в передаче информации одной из западных (неназванных в деле) стран, имеющей государственное значение. Оперативное дело для пущей секретности названо "Делом клопов". Правда, на самих фигурантах дела о госизмене это никак не отразилось. При этом, отвечая на запросы журналистов, СБУ не отрицает наличие самого уголовного дела, возбужденного против руководства НАБУ.