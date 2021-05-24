Случаи вынужденной посадки самолёта ради конкретного пассажира происходят нечасто. Но всё же история с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем не была прецедентом в мировой истории

23 мая в аэропорту Минска экстренную посадку в сопровождении белорусского истребителя МиГ-29 совершил самолёт лоукостера Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс. Самолёт приземлился якобы из-за минирования, однако эта информация впоследствии не подтвердилась.

При проверке документов у пассажиров был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега, имеющая российское гражданство. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента Белоруссии, распоряжение о посадке самолёта в Минске отдал лично Александр Лукашенко. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Сахарный разворот над Белоруссией

Похожая история с самолётом «Белавиа» произошла 24 января 2020 года. После 3-часовой задержки самолет в Мюнхен вылетел из Минска, но, долетев до польского Вроцлава, развернулся в обратном направлении и совершил экстренную посадку в аэропорту Обухово белорусского города Гродно.

Как рассказал один из пассажиров, экипаж сообщил, что необходимо устранить возникшие технические проблемы, через 20 минут в салон самолёта вошли пограничники и таможенники. Пограничник объявил по громкой связи о том, что 6 человек, чьи фамилии сейчас назовут, должны взять свои вещи и пройти с ними. Чуть позже выйти из самолёта попросили уже всех пассажиров, чтобы произвести дозаправку. В итоге рейс прибыл в Мюнхен на 6 часов позже.

Как стало известно, задержанными оказались фигуранты дела о мошеннических схемах в сахарной отрасли, в том числе директор Городейского комбината Михаил Криштапович и директор Слуцкого комбината Николай Прудник. В начале февраля Александр Лукашенко заявил, что это была его жёсткая команда задержать всех членов «сахарной мафии».

Украина и Белоруссия на грани дипломатического скандала

21 октября 2016 года украинские диспетчеры заставили экипаж самолёта авиакомпании «Белавиа», выполнявшего рейс из Киева в Минск, вернуться в аэропорт вылета, угрожая в противном случае поднять истребители по требованию СБУ. После посадки с борта воздушного судна сотрудники правоохранительных органов Украины сняли гражданин Армении Армена Мартиросяна — главу общественной организации «Гражданский союз», бывшего сотрудника издания Украина.ру. Армен Мартиросян: В СБУ меня назвали «локализованной» угрозой национальной безопасности © Трефилов Владимир

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская убеждала, что украинские диспетчеры вовсе не давали указание экипажу вернуть лайнер в аэропорт «Жуляны» под угрозой поднять в небо истребители. Эту информацию она назвала абсурдом и сказала, что украинская сторона ознакомилась с расшифровкой переговоров пилотов и диспетчеров. Когда Белоруссия опубликовала эти аудиозаписи, в которых чётко слышны слова о возможном применении военной авиации:

— Белавиа-840, вам поступило указание: вам необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

— А что случилось такое?

— В эфир не могу передать, Белавия-840. По прибытии всё узнаете.

— Не понял что-то это, а кто информацию передал?

— Белавиа-840, «Украэроцентр» (Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения. — Ред.).

— А причина какая?

— Я получил указание вернуть вас на аэродром вылета.

— Жуляны, да?

— Так точно, Жуляны

Украина хоть и заверяла, что её диспетчеры действовали в соответствии с нормами международного воздушного права, но в то же время обсуждала с Белоруссией условия возмещения ущерба, понесённого Минском в результате инцидента. Пётр Порошенко, бывший на тот момент президентом Украины, принёс извинения белорусскому коллеге за произошедшее.

Украинский след российского замминистра

5 января 2004 года по требованию федерального прокурора округа Северная Калифорния в аэропорту города Палм-Бич вынужденную посадку совершил личный самолёт российского сенатора, бывшего заместителя министра финансов РФ Андрея Вавилова, летевшего из Москвы через Барбадос в американский город Аспен (горнолыжный курорт в штате Колорадо). Политика и его жену допрашивали 4 часа, для чего в Палм-Бич прибыли агенты ФБР, спецагент Министерства финансов США и помощник окружного прокурора.

Вавилов подписал обязательство дать показания по интересующим власти США вопросам. 20 января супруги вернулись в Россию. День в истории. 20 февраля: в США задержан Павел Лазаренко © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

По имеющимся сведениям, сотрудники американских правоохранительных органов пытались получить от Вавилова информацию по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, над которым в США 17 февраля должен был состояться суд по обвинению в отмывании $114 млн. Впоследствии в августе 2006 года его осудили на 9 лет и приговорили к штрафу в $10 млн за вымогательство и отмывание крупных денежных сумм.

Иранские разборки с киргизским самолётом

23 февраля 2010 года 2 истребителя ВВС Ирана перехватили вошедший в воздушное пространство страны самолёт киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways, летевший из Дубая в Бишкек. Из вынужденного сделать посадку судна сотрудники спецслужб исламской республики высадили двоих пассажиров: лидера суннитской террористической организации «Джундалла», действующей в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, Абдульмалика Риги, а также его соратника.

По информации одних источников, группировка связана с запрещённой в РФ террористической организацией «Аль-Каида», по информации других — с правительством США и получает финансирование от белуджских иранцев за границей.

Спустя почти 4 месяца, 20 июня, СМИ сообщили о казне Риги в тегеранской тюрьме Эвин через повешение по решению Тегеранского революционного трибунала «за вооружённое ограбление, покушения на убийство, вооружённые нападения на армию и полицию, а также на простых людей, и убийство». Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания

США дипломатический иммунитет не писан

2 июля 2013 года самолёт ВВС Боливии с президентом Эво Моралесом на борту вылетел из Москвы после переговоров, спустя 2,5 часа Франция, Испания, Италия и Португалия отказали лайнеру в пролёте через своё воздушное пространство, опасаясь, что на нём летит в том числе бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, рассекретивший информацию о слежке Агентством национальной безопасности США за гражданами многих стран (ранее Моралес не исключал предоставление ему политического убежища).

Самолёту боливийского лидера пришлось совершить вынужденную посадку в Вене. Австрийская сторона сообщила, что на борту был произведён обыск, чтобы убедиться, что Сноудена там нет, а боливийская сказала, что такого не было, в самолёт заходил только президент Австрии Хайнц Фишер для завтрака с Моралесом.

В сентябре того же года власти Франции, Португалии, Испании и Италии принесли извинения, после чего боливийский лидер назвал инцидент исчерпанным. Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Турция в поисках оружия

10 октября 2012 года пассажирский самолёт «Сирийских авиалиний» вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Дамаск, но в воздушном пространстве Турции его начали сопровождать истребители Ф-16 местных ВВС, и пришлось совершить посадку в аэропорту Анкары.

Как объяснил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, разведка страны сообщила, что на борту этого лайнера может находиться запрещённый к транспортировке военный груз — оружие для правительственных войск Сирии. Сотрудники таможни и контртеррористических служб вынесли из самолёта более 10 запечатанных контейнеров, в которых, как сообщалось, лежали армейские средства связи и детали вооружения, однако официального подтверждения информация о содержании контейнеров не получила.

Спустя 9 часов самолёт продолжил полёт в Дамаск.