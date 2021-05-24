Прошедшее на выходных «Евровидение» запомнится зрителям не только социальными темами, которые вокалисты поднимали в песнях, но и некоторыми уникальными для конкурса событиями

1. Брюки превращаются…

Давид Дамиано, фронтмен группы Maneskin, победившей в нынешнем «Евровидении», так активно радовался первому месту, что… порвал штаны.

Миллионы зрителей конкурса увидели кадры, на которых музыканты коллектива прыгают по сцене, не скрывая своего ликования, а в какой-то момент басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает на костюме Дамиано огромную дыру в районе паха.

К счастью, совсем унизительного конфуза удалось избежать благодаря тому, что музыкант все же не пренебрег нижним бельем, как это часто любят делать рокеры.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

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2. Наркотики

МИД Украины ищет шеф-поваров для популяризации национальной кухни © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Этот ролик с его участием тоже увидели миллионы зрителей, в итоге на пресс-конференции исполнителю пришлось объясняться. Дамиано удалось убедить журналистов и поклонников, что наклонялся он, чтобы смахнуть со стола разбитый другим участником коллектива стакан. Кроме того, музыкант заявил, что в Maneskin употребление наркотиков категорически не приветствуют.

Большинство фанатов такое объяснение удовлетворило, но в оргкомитете подчеркнули, что артист все же сдаст добровольный тест на наличие в крови наркотиков. Результаты будут опубликованы чуть позже.

3. Нулевой рекорд

Певец Джеймс Ньюман, представлявший на конкурсе Великобританию, смог то, что до сих пор, похоже, никому не удавалось: он получил ноль баллов и от жюри, и от зрителей.

Интересно, что самого вокалиста полный ноль, казалось, вообще не тронул: Ньюман широко улыбался, махал флажком и всячески демонстрировал радость от происходящего.

Примечательно, что букмекеры, дававшие прогнозы на будущих победителей конкурса, в части Ньюмана не сильно ошиблись. В их прогнозе было указано, что Британия может занять максимум 22-е место из 26, обойдя только Германию, Испанию, Албанию и Молдавию.

Отдельные музыкальные эксперты связали британский провал на «Евровидении» с тем, что мелодия песни Embers, что в переводе на русский значит «Угольки», больше похожа на ретромотивы, взятые в далеких 70-х.

Надо пить валидол: Зеленский напугал Билык на концерте © Ирина Билык/Инстаграм Аманду Холден, оглашавшую результаты голосования от их страны.

"Bon Soir. Goedenavond", — сказала Холден в эфире «Евровидения», после чего перешла на английский язык, заявив, что это «добрый вечер» на французском и нидерландском, правда, она «вообще без понятия, какой из них где».

«Худшей частью вечера стал не нулевой балл [Великобритании], а Аманда Холден, продемонстрировавшая, почему Европа считает нас высокомерной нацией с отвратительно зашкаливающим чувством собственной значимости и почему за нас никто никогда не будет голосовать», — прокомментировал ситуацию британский актер Тристан Геммилл.

4. Самая высокая и самая длительная

Еще два рекорда нынешнего «Евровидения» связаны с уникальными вокальными данными. Так, представительница Израиля Эден Алене взяла самую высокую ноту в истории конкурса — си шестой октавы.

А вот представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую, кстати, продюсировал российский исполнитель Филипп Киркоров, взяла самую длинную ноту: голосом артистка играла без перерыва 17 секунд.

5. Украина требует перемен

«Евровидение-2021»: кто проголосовал за Украину и за кого — украинцы © Еurovision Игорь Кондратюк требует изменить критерии оценки на конкурсе в соответствии с политическими реалиями. А именно запретить представителям России судить коллег с Украины, и наоборот.

«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда. Речь о тех из них, у кого есть мозги и честь», — приводит издание слова ведущего.

В этом году профессиональные жюри России и Украины не дали представителям друг друга ни одного очка, а вот простые люди голосовали, невзирая на то, из какой страны полюбившийся им музыкант.

Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Mаneskin. Украинский коллектив Go_A занял пятое место, а россиянка Манижа — девятое.