1. Брюки превращаются…
Давид Дамиано, фронтмен группы Maneskin, победившей в нынешнем «Евровидении», так активно радовался первому месту, что… порвал штаны.
Миллионы зрителей конкурса увидели кадры, на которых музыканты коллектива прыгают по сцене, не скрывая своего ликования, а в какой-то момент басистка группы Виктория Де Анжелис вдруг замечает на костюме Дамиано огромную дыру в районе паха.
К счастью, совсем унизительного конфуза удалось избежать благодаря тому, что музыкант все же не пренебрег нижним бельем, как это часто любят делать рокеры.
🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
2. Наркотики
На этом приключения Дамиано не закончились, солист Maneskin попал на видео в еще одной крайне неудобной ситуации: во время объявления результатов голосования он наклонился над столом так, как будто вдыхал кокаин.
Этот ролик с его участием тоже увидели миллионы зрителей, в итоге на пресс-конференции исполнителю пришлось объясняться. Дамиано удалось убедить журналистов и поклонников, что наклонялся он, чтобы смахнуть со стола разбитый другим участником коллектива стакан. Кроме того, музыкант заявил, что в Maneskin употребление наркотиков категорически не приветствуют.
Большинство фанатов такое объяснение удовлетворило, но в оргкомитете подчеркнули, что артист все же сдаст добровольный тест на наличие в крови наркотиков. Результаты будут опубликованы чуть позже.
3. Нулевой рекорд
Певец Джеймс Ньюман, представлявший на конкурсе Великобританию, смог то, что до сих пор, похоже, никому не удавалось: он получил ноль баллов и от жюри, и от зрителей.
Интересно, что самого вокалиста полный ноль, казалось, вообще не тронул: Ньюман широко улыбался, махал флажком и всячески демонстрировал радость от происходящего.
Примечательно, что букмекеры, дававшие прогнозы на будущих победителей конкурса, в части Ньюмана не сильно ошиблись. В их прогнозе было указано, что Британия может занять максимум 22-е место из 26, обойдя только Германию, Испанию, Албанию и Молдавию.
Отдельные музыкальные эксперты связали британский провал на «Евровидении» с тем, что мелодия песни Embers, что в переводе на русский значит «Угольки», больше похожа на ретромотивы, взятые в далеких 70-х.
Между тем британцы обвинили в фиаско Ньюмана телеведущую и актрису Аманду Холден, оглашавшую результаты голосования от их страны.
"Bon Soir. Goedenavond", — сказала Холден в эфире «Евровидения», после чего перешла на английский язык, заявив, что это «добрый вечер» на французском и нидерландском, правда, она «вообще без понятия, какой из них где».
«Худшей частью вечера стал не нулевой балл [Великобритании], а Аманда Холден, продемонстрировавшая, почему Европа считает нас высокомерной нацией с отвратительно зашкаливающим чувством собственной значимости и почему за нас никто никогда не будет голосовать», — прокомментировал ситуацию британский актер Тристан Геммилл.
4. Самая высокая и самая длительная
Еще два рекорда нынешнего «Евровидения» связаны с уникальными вокальными данными. Так, представительница Израиля Эден Алене взяла самую высокую ноту в истории конкурса — си шестой октавы.
А вот представительница от Молдавии Наталья Гордиенко, которую, кстати, продюсировал российский исполнитель Филипп Киркоров, взяла самую длинную ноту: голосом артистка играла без перерыва 17 секунд.
5. Украина требует перемен
Не обошлось в этом году без украинской тематики. Ведущий-русофоб, член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк требует изменить критерии оценки на конкурсе в соответствии с политическими реалиями. А именно запретить представителям России судить коллег с Украины, и наоборот.
«Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора! Для меня лично агрессор всегда на последнем месте, независимо от вида соревнования! Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда. Речь о тех из них, у кого есть мозги и честь», — приводит издание слова ведущего.
В этом году профессиональные жюри России и Украины не дали представителям друг друга ни одного очка, а вот простые люди голосовали, невзирая на то, из какой страны полюбившийся им музыкант.
Победителем «Евровидения-2021» стала итальянская рок-группа Mаneskin. Украинский коллектив Go_A занял пятое место, а россиянка Манижа — девятое.