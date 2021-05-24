Земельная реформа в Украине принесёт стране в последующие годы около двух миллиардов долларов. Но открытие рынка земли несёт и серьёзные риски. Об этом говорили участники форума «Украина 30. Земля»

Форум проходит в Киеве 24-26 мая.

«Земельная конституция»

Форум открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что предыдущие парламенты «не смогли не то чтобы провести земельную реформу, но даже начать обсуждение соответствующего законопроекта».

«Зато им удалось другое: они образовали внутри страны офшор площадью более 8 миллионов гектаров. По предварительным подсчетам, было незаконно присвоено около пяти миллионов гектаров государственных земель Украины», — заявил Зеленский, добавив, что за годы моратория бизнесмены украли земли, равной по площади двум полуостровам Крым, и пообещав сделать всё, чтобы «вернуть и то, и другое».

Зеленский во время форума подписал принятый Радой 28 апреля закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений». Президент подчеркнул, что документ, который он сегодня подписывает, в корне меняет землеустройство и фактически является «земельной Конституцией» Украины», передаёт президентская пресс-служба. Бойко: Открывать рынок земли под внешним влиянием — огромная ошибка © opposition.org.ua

«Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которой он никогда даже в своей жизни не видел. Окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы», — сказал Зеленский.

«На уровне ДНК»

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, выступая на форуме, отметил, что он верит в рыночную экономику и что для него земельная реформа сущностная, земля для украинцев — «это что-то святое и важное даже на эмоциональном, на таком уровне ДНК… поэтому это не просто реформа, это не просто превращение земли в товар».

При этом экс-министр добавил, что украинская земля является товаром уже давно — «на сером рынке», и вопрос в том, как это вывести на свет. По его словам, в проведении земельной реформы всё же есть риски: тот, кто сильнее на рынке, может использовать рынок в своих интересах, могут быть попытки рейдерства и т.п.

Милованов отметил, что земельная реформа, с его точки зрения, будет несколько медленной и «обрезанной», но и в таком виде она даст, по расчётам, два млрд долларов в последующие годы — примерно 1,5% ВВП. Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Замминистра юстиции Украины Ольга Онищук, принимавшая участие в конференции, успокоила: закон имеет «антирейдерские предохранители», и ведомство делает всё для того, чтобы защитить имущественные права граждан.

Чего боятся аграрии

Украинские аграрии в преддверии открытия рынка земли напряжены как никогда ранее, заявил, выступая на форуме, глава Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Андрей Дыкун. Он отметил, что земельная реформа в Украине имеет отличия от подобных реформ на Западе.

«Украина — это единственная страна… где аграрный сектор не является дотационным», — пояснил он, добавив, что аграрии дают 20% ВВП страны, почти половину валютной выручки.

«Поэтому цена ошибки в земельной реформе Украины чрезвычайно большая, она ударит не только по собственнику пая или по аграрию, она ударит по всей стране. Поэтому тут спешить нельзя», — сказал глава ВАР.

По его словам, у аграриев есть доверие к разработанным Минюстом антирейдерским механизмам, но есть и большие риски. «Земельная реформа противоречит Конституции»: Конституционный суд ударил по болевым точкам властей Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«…Когда в начале введения рынка земли мы слышим о том, что аграриям вдвое увеличат налоги и что мы начнём вводить квоты на экспорт продукции… так нельзя делать, это просто катастрофа», — подчеркнул Дыкун.

Он напомнил, что в бизнес-школах всего мира учат тому, что бизнес любит тишину, стабильность и свободу, и спросил: «Какая же это сегодня стабильность, если мы ожидаем, что нам должны вдвое поднять налоги?»

Глава ВАР напомнил о словах Зеленского о восьми млн га «офшора» и отметил: «Это говорит о том, что у нас есть игроки рынка, которые платят налоги, такие как мы, и есть те, которые не платят налоги…»

«Как мы можем заходить в рынок земли, когда у нас одни платят на гектар две тысячи гривен, три тысячи гривен, а другие не платят. Какое конкурентное преимущество (у нас)? Никакого нет», — сказал Дикун, еще раз подчеркнув, что нельзя сейчас вводить дополнительные налоги для аграриев.

«У нас ничего не останется»

Против рынка земли в предлагаемом виде выступает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, главная опасность в том, что реформа даст возможность владеть украинской землёй иностранным банкам. Кроме того, принят законопроект 2194, в соответствии с которым, по её словам, «украинское государство полностью устранено вообще от контроля над использование сельскохозяйственной земли».

«Больше Украина не контролирует свою землю», — заявила Тимошенко, выступая 22 мая в Киевской области на собрании по организации референдума «Стоп продаже земли». Она напомнила, что сельскохозяйственные земли — это 72% территории Украины, и эти земли будут продавать «не гражданам Украины и не фермерам Украины».

Тимошенко подчеркнула, что ранее Земельный кодекс запрещал продажу особо ценных земель (леса, водоёмы, природные и исторические заповедники, особо ценные чернозёмы), теперь же этот запрет снят, «всё — с молотка». Тимошенко созывает многотысячное вече под Киевом © Facebook, Юлія Тимошенко / Facebook, Юлія Тимошенко / Перейти в фотобанк

«Когда эти законы вступят в силу, у нас ничего не останется», — предупредила политик.

Тимошенко также отметила, что Земельный кодекс запрещал снимать верхний слой чернозёма, это богатство, формировавшееся тысячелетиями. Теперь «они сняли запрет на снятие метра верхнего слоя земли», заявила лидер «Батькивщины», добавив, что все эти законы голосовались «в период локдауна, в ночи».

Тимошенко заявила, что иностранные инвестфонды уже выстроились в очередь у границ Украины в ожидании 1 июня, когда рынок земли будет открыт, и через систему электронных аукционов они «готовятся забрать всё, что у Украины есть, за копейки». Как следствие, утверждает политик, украинская нация «останется без своей собственной страны».

По словам Юлии Тимошенко, «референдум, который организуют люди при поддержке партии «Батькивщина», — последняя возможность защитить украинскую землю». Политик напомнила, что, согласно результатам социсследований, 77% украинцев — «за то, чтобы референдум по земле был проведён», При этом она выразила сомнение в том, что нынешняя власть позволит провести такой референдум, и призвала собрать четыре миллиона подписей за его проведение — с запасом.