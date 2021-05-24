Президент Владимир Зеленский вплотную подвёл страну к военной катастрофе, а экономическая катастрофа уже налицо и скоро даст о себе знать. Об этом заявил экс-премьер-министр украинского правительства Николай Азаров в эфире украинского телеканала «Первый Независимый»

Говоря о пресс-конференции президента Зеленского, экс-премьер выразил удивление тем фактом, что никто не задал вопрос о том, как страна оказалась на грани военной катастрофы. Речь о том, что начиная с января Киев концентрировал военные силы на линии разграничения в Донбассе.

«Он (Зеленский. — Ред.) начал концентрацию вот этих ударных кулаков, довёл её (численность. — Ред.) до 132 тысяч военнослужащих на границе раздела. И что он думал, и на что он надеялся? Решить одним, так сказать, махом вопрос Донбасса?» — сказал Азаров, добавив, что Зеленский должен был бы понимать, что «Россия никогда не позволит так поступить, никогда».

«И что б тебе там байдены ни говорили, ни советовали, условно так скажем, надо всё-таки думать своей головой и думать об украинском народе прежде всего, о своей стране», — подчеркнул Азаров.

Он напомнил, что в ответ на концентрацию сил Киева в Донбассе Россия провела крупнейшие манёвры, и «в течение буквально десяти дней Российская Федерация показала, на что способны её сегодняшние вооружённые силы, это стало всем понятно, понятно, конечно, в первую очередь американцам». «Это не Абхазия». Американский эксперт сказал, почему Россия не признает Донбасс © РИА Новости, Владимир Трефилов

Американцы посоветовали Зеленскому не играть с огнём, и тогда пошёл отход назад, продолжил политик.

«Но ведь он своей политикой почти довёл страну до катастрофы. Потому что, если бы это (столкновение. — Ред.) случилось, произошла бы реально катастрофа. Хотя Украина и так в катастрофе, реально в катастрофе, я ничего не преувеличиваю», — сказал Азаров.

Он пояснил: «Вот людям, которые ходят по улицам, кажется, что всё нормально, солнце светит, магазины работают… Ребята, экономика страны находится в катастрофическом положении. Счёт идёт уже… ну, буквально, там, год-два, по большому счёту. Год-два».

«Я не шучу и не преувеличиваю», — подчеркнул Азаров, добавив, что ситуация требует принятия срочных и серьёзных мер, чтобы не получить… того, что мы когда-то уже в Украине имели, когда гробами зарплаты выплачивали, навозом, кастрюлями, — мы же всё это проходили…»

Политик отметил, что люди его возраста всё это помнят: «как мы это проходили и как мы это переживали, почему мы там потеряли и население своё — было 52 миллиона, сейчас непонятно сколько». Министр экономики Украины оценил глубину падения ВВП страны © latifundist.com / latifundist.com / Перейти в фотобанк

«Всё это эксперименты над нашим народом, бесчеловечные эксперименты, подчёркиваю. И они, к сожалению, продолжаются», — констатировал Азаров.

Он также отметил, что «если у нас среди политиков Украины можно выбирать только среди Кличко и Зеленского, то всё, страна пропала, страна пропала».

По мнению экс-главы правительства, оппозиционным политикам следует отбросить свои амбиции, объединиться и показать обществу, что есть серьёзная альтернатива.

Преследуемый украинскими властями глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук ранее в интервью украинским телеканалам отмечал, что Украина — единственная бывшая союзная республика, которая «не вышла на уровень распада Советского Союза… Украина остается по уровню ВВП на уровне 65% 90-го года». Киевский эксперт сказал, что будет с ОПЗЖ и Зеленским, если Медведчук уедет, и что, если нет © zagittya.com.ua

«Вот это страшно. Это действительно уничтожение всего, что мы имели по итогам распада СССР и в начале пути построения независимого и суверенного государства», — подчеркнул политик.

По его словам, сегодня можно сказать, что и система государственного управления полностью развалена, «у власти непрофессионалы».

По мнению Медведчука, это выгодно тем, кто взял Украину «в клещи внешнего управления, в клещи построения здесь колониально зависимого государства».

Политик подчеркнул, что для исправления ситуации необходимы «радикальные изменения экономического курса без оглядки на МВФ, на Вашингтон и на многие другие хотелки различных международных финансовых корпораций…». Если этого не сделать, ситуация в стране будет ухудшаться и дальше, предостерёг Медведчук.