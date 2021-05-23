Разумеется, самым значимым для Украины в предпоследнюю неделю мая стал международный песенный конкурс «Евровидение», где представитель страны - группа Go_A вышла в полуфинал, однако в это время в стране кипели и другие звездные страсти

1. Черный список Украины снова пополнился

Снова вместе: на российском СТС выйдет еще один сериал от «Квартала 95» © 1plus1

На этот раз персонами нон грата объявили актеров Игоря Копылова, Игоря Петренко, а также артистку и дочь легендарного Андрея Миронова Марию. Каждого из них в СБУ признали «угрозой национальной безопасности Украины». Миронова восприняла новость как личное оскорбление от президента.

«Друзья, вы серьезно???!!!!! Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и Вдруг… узнаю, что меня объявили Угрозой Национальной безопасности Украины!!!!Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! За ЧТО???!!!!??? Я на четверть ваша!!! В Крыму не Была!!! Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! Родные, что вы творите!!!!!!!!! Володя Зеленский, остановись!!» — отреагировала Мария Миронова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Ред.).

Итого в черном списке Украины сейчас 192 фамилии артистов из РФ, кому запрещен въезд на территорию страны.

2. Новые отказники «Славянского базара»

Бузова сообщила о переезде в Белоруссию: названа причина © Ольга Бузова/Инстаграм Тина Кароль не едет на белорусский фестиваль «Славянский базар».

Новости предшествовали довольно странные события. Сначала сама певица в эфире канала ОНТ ответила на вопрос ведущих, что «мчит» к белорусам, на что пресс-служба артистки тут же отреагировала опровержением: в Белоруссию Кароль собирается, но не на фестиваль, просто певицу неправильно услышали из-за плохой связи в Zoom.

Ровно через день, 18 мая, копилку «отказников» «Базара» пополнила украинская исполнительница Ирина Билык. Издание «Народные новости Витебска» констатировало, что еще несколько дней назад ее имя было в афишах фестиваля, а теперь его нет.

Отказываться от участия в «Славянском базаре» артисты стали после того, как их соцсети завалили сообщениями противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, требующие не поддерживать «кровавый режим диктатора».

3. Список харассмента Меладзе пополнился

Лижите, не стесняйтесь: многодетная украинская ведущая показала, как правильно есть мороженое © Ольга Фреймут/Инстаграм Константина Меладзе обвинила в харассменте его очередная «жертва». Экс-участница коллектива Татьяна Найник вслед за певицами Ани Лорак и Олей Поляковой заявила, что композитор вел себя с ней «не по-отечески».

Девушка рассказала, что в самом начале карьеры Меладзе вынудил ее раздеться до белья, чтобы «оценить фигуру», а позже и вовсе приступил к делу.

«Он (Меладзе. — Ред.) посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула у него с коленей и убежала», — сказала артистка.

За Меладзе вступились другие артистки, с которыми он работал, они заявили, что все это клевета, композитор — крайне приличный человек, а если верить Лорак, Поляковой и Найник, все остальные его протеже — дамы «с низкой социальной ответственностью».

Примечательно, что пока разговоры вокруг Меладзе — лишь разговоры и дело не дошло до заявлений в полицию, а ведь подобный случай в истории мирового шоу-бизнеса уже был. В марте 2020 года американскому продюсеру Харви Вайнштейну дали 23 года тюрьмы за сексуальное насилие почти 20-летней давности.

4. Самый непродолжительный «роман»: Садальский и Максакова

Дукалис рассказал всю правду о Садальском и его «свадьбе» с Максаковой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Станислав Садальский.

Причем он сообщил, что инициатором бракосочетания выступила его новая «невеста» и давняя подруга 80-летняя народная артистка РСФСР Людмила Максакова. Первым делом новоиспеченный «жених» обратился к дочери будущей «супруги», оперной диве Марии Максаковой, ныне проживающей в Киеве: соизволит ли она посетить столь значимое событие?

Певица растерялась, не найдя другого ответа, кроме как: «Я подумаю», а вот журналисты, недолго думая, обратились к «первоисточнику» — самой Людмиле Максаковой. Та ответила, что у названного жениха «с головой не в порядке» и ему давно пора в соответствующую клинику.

5. Макаревич попрощался с Украиной после скандала с борщом

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского от лица Кличко — видео © Facebook, Віталій Кличко Андрей Макаревич на этой неделе с Украиной попрощался. Артист приезжал на запад страны с гастролями, которые подошли к концу.

«Прощаемся с Киевом и друзьями», — подвел итоги турне музыкант.

Эта новость, возможно, прошла бы незамеченной, если бы не пара скандалов, произошедших с Макаревичем на этой территории. Сначала артист пытался сделать маленьким украинским городам комплимент, написав в своих соцсетях, что «ожидал увидеть некоторое захолустье», но был приятно удивлен.

На пост незамедлительно отреагировал журналист Айдер Муждабаев, который обвинил музыканта в имперских амбициях, сказав, что в своей формулировке артист «точно передал подсознательное отношение к Украине».

Позже Макаревич вообще покусился на святое: отказал в украинской идентичности борщу, заявив, что суп этот — достояние общечеловеческое, а бить себя в грудь с криками «мы первые» как минимум некрасиво.

Послужит ли это высказывание Макаревича достаточным поводом для особых украинских санкций, пока неизвестно. Как показывает опыт других артистов, внесение в черный список этой страны происходит крайне неожиданно.