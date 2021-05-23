«Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафране, могла бы заманить Чуба...» - писал Николай Васильевич Гоголь в «Ночи перед Рождеством»

Поскольку кулинарный вкус Чуба сомнений не вызывает, неплохо было бы выяснить, что это за манящая в ночи варенуха.

Прощай, водка! Украину возвращают к самогоноварению © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Что может быть лучше — эффект есть, а сивушного перегара нет!

Ясное дело, в разных регионах Левобережной Украины напиток готовили из разных ингредиентов — брали то, что было под рукой в «садку вишневом коло хати». В дело шло все пригодное для сушки: сливы, груши, яблоки, абрикосы, вишни. Из этого фруктового изобилия прежде всего гнали самогон. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя было забыть о меде. Да и как забыть, ведь этого добра на пасеках благодатного и почти не затронутого «руиной» XVII века Левобережья имелось в неограниченных количествах.

Универсальность варенухи в том, что ее можно делать практически из чего угодно, хоть из табуретки. Суть лишь в принципах приготовления, которых надо придерживаться не менее неукоснительно, чем казацкого кодекса чести.

Итак, для начала казаку следует изготовить так называемый первак или пенное вино, т.е. самогон начальной стадии перегонки. Затем полученный ценный продукт необходимо перелить в керамический горшок (только не трипольский, а нормальный) и набросать туда всякой всячины — душистых трав, меда и фруктов. Субстанцию в посудине накрывают подобием крышки из теста и в таком виде отправляют прямиком в растопленную печь. Процесс приготовления варенухи долгий и учит казака терпению, которое ему обязательно понадобится как для осады турецких крепостей, так и для того, чтобы прятаться от злых янычар в ставке с тростинкой вместо дыхательного аппарата.

В общем, держали напиток в печи до суток. Самые охочие промочить горло, конечно, могли достать его и часов через 5. Главное, чтобы пропеклось используемое вместо крышки тесто. В противном случае нужного эффекта не будет.

Чтобы не казаться себе и другим банальными пьяницами, наши находчивые предки выдумывали чудодейственные свойства, которыми якобы обладает варенуха. По их наивным представлениям, она не только согревала тело и веселила душу, но и могла заживлять кровоточащие раны. Впрочем, учитывая уровень медицины XVI-XVII вв., почему бы и нет. В любом случае КПД такого снадобья не могло опускаться ниже 50% — или поможет, или нет. Все лучше, чем мертвому припарки.

А припарки из варенухи, точнее из ее осадка, кстати, тоже делали. И не только людям, но и раненным в боях лошадям. Казаки брали кашеобразную субстанцию, которая оставалась на дне горшка после внутреннего употребления основного продукта, и мазали ею поврежденные органы своих непарнокопытных коллег по опасному казачьему бизнесу.

Народные поверья говорят, что именно отсюда появился тост — «на коня!», т.е. выпивание остатков замечательного увеселительного напитка.

5 алкогольных напитков традиционной белорусской кухни: история и рецепты © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

Что касается приготовления варенухи в современных условиях, то если вы разбили свой последний трипольский горшок и пустили на дрова последнюю вишню «коло хати», можно в крайнем случае применить любую керамическую емкость и духовку самой обычной газовой или электрической печи. Натуральный первак придется заменить водкой из ближайшего шинка, а собранные в необъятных запорожских степях душистые травы — омерзительными бусурманскими приправами вроде имбиря, гвоздики и корицы. Это, конечно, не то, но и настоящих казаков сегодня попробуй найди.

В любом случае у вас получится отличный душеспасительный напиток, способный не хуже всяких там латинянско-еретических глинтвейнов и грогов согреть вас как во время перетаскивания казацких чаек через днепровские пороги, так и во время чтения новостей на познавательном и крайне авторитетном сайте Украина.ру.

Ниже можно ознакомиться с современными рецептами приготовления традиционной казацкой варенухи в домашних условиях. Только важно перед употреблением напитка не забыть о главном — о том, о чем не забыл знаменитый гоголевский герой Тарас Бульба:

«Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа».

Поэтому пить варенуху нужно обязательно за что-нибудь хорошее. Например, за славу Тараса Бульбы и за забвение Бандеры.

— За Сичь! — сказал Тарас и высоко поднял над головою руку.

— За Сичь! — отдалося густо в передних рядах. — За Сичь! — сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: — За Сичь!

И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь.

— Теперь последний глоток; товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете!

И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями:

— За всех христиан, какие ни есть на свете!

РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты:

Сушеные груши — 100 г; сушеные яблоки — 100 г; сушеные вишни — 100 г; чернослив — 60 г; мед — 600 г; водка — 2.5 л; корица молотая — 0.5 ч. л.; гвоздика — 0.5 ч. л.; перец душистый — 0.5 ч. л.; лавровый лист — 3 шт.; имбирь свежий — 0,5 шт.; мука — 200 г; растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Фрукты вымыть, положить в миску, залить водкой и дать постоять 5-6 ч.

2. Муку смешать с небольшим количеством воды и растительным маслом, замесить крутое тесто.

3. Перелить водку с размоченными сухофруктами в большую кастрюлю, добавить мёд, имбирь, специи и лавровый лист.

4. Разогреть духовку до 90-100°C. Закрыть кастрюлю крышкой, плотно запечатать края тестом и поставить в духовку на 10-12 ч.

5. После томления в печи варенуху процедить и подать к столу.

Ингредиенты:

Сухофрукты — 150 г; водка — 1 л; мед — 250 г; лавровый лист — 1 шт.; хлеб ржаной — 1 ломоть; вода, мука, растительное масло по 1 ст. л; душистый перец горошком — 3 шт.; имбирь, гвоздика, корица — по ¼ ч. л.

Приготовление:

1. Промыть сухофрукты, сложить в керамическую посудину.

2. Залить смесь водкой, накрыть крышкой и поставить томиться на 7-8 часов в теплое место.

3. Добавить мед и специи, размешать деревянной ложкой.

4. Приготовить пресное тесто из муки, воды и масла.

5. Запечатать горшок толстым куском ржаного хлеба.

6. Обмазать все тестом, чтобы не допустить испарения алкоголя из горшка.

7. Поставить горшок в разогретую до 85°С духовку, оставить на 10-12 часов.

8. Охладить, процедить, слить в стеклянные бутылки.

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Водка — 1 л; мед — 250 г; смесь сухофруктов — 150 г; ржаной хлеб — 1 ломоть; лавровый лист — 1 шт.; гвоздика — ¼ ч. л.; имбирь (сушеный) — ¼ ч. л.; корица (молотая) — ¼ ч. л.; мука — 2/3 стакана; подсолнечное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Вымытые и обсушенные сухофрукты залить водкой и настоять 5-7 часов в глиняном или керамическом горшке.

2. Добавить специи и мед.

3. Замесить тесто из муки, масла и воды.

4. Горшок закрыть ломтем хлеба и замазать поверху тестом.

5. Поставить в духовку, прогретую до 100°C на 9-12 часов.

6. Варенуху профильтровать и перелить в бутылку.

Ингредиенты:

Водка — 2,5 л; мед — 0,5 кг; яблоки (сушеные) — 100 г; вишня (сушеная) — 100 г; груши (сушеные) — 60 г; чернослив — 60 г; гвоздика — 2 бутона; корица (молотая) — 0,5 ч. л; лавровый лист — 2 шт.; перец душистый (горошек) — 3 шт.; корень имбиря свежий (очищенный) — 2,5 см или сухой — ¼ ч. л; мука — 2/3 стакана; подсолнечное масло — 1.ч. л.

Приготовление:

1. Вымытые и обсушенные сухофрукты залить алкоголем и настоять 5 часов в кастрюле.

2. Добавить специи и мед.

3. Из муки, масла и воды замесить эластичное тесто, раскатать его и закрыть кастрюлю как крышкой. Сверху можно положить настоящую крышку.

4. Поставить в духовку, прогретую до 100°C на 10-12 часов.

5. Варенуху профильтровать и перелить в бутылку.