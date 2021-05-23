Крыжавкой на Украине называют капусту, засоленную или замаринованную четвертинками.
Её название происходит от слова «крыж» — так раньше называли косой крест (в форме буквы «Х»). Именно так, крест-накрест, и разрезается кочан капусты для засолки.
Существует множество вариантов приготовления крыжавки: капусту можно заливать рассолом или квасить, подавать с чесноком и зеленью, а можно замариновать со свеклой, чтобы она приобрела розовый оттенок.
Эта закуска в давние времена пользовалась огромной популярностью во время Великого поста, а еще, за счет своих полезных свойств, усиливала иммунитет зимой.
Для приготовления крыжавки вам понадобятся:
- капуста — 1 штука;
- свекла — 1 штука;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- острый перец — 1 штука;
- соль — 1 ст. ложка;
- сахар — 1 ст. ложка.
Разрежьте кочан капусты на четыре части. Свеклу и чеснок нарежьте тонкими пластинами. Перец порежьте на полоски, предварительно очистив от семечек.
Вскипятите литр воды, добавьте соль и сахар, остудите. Подготовленные овощи слоями уложите в простерилизованную посуду. Залейте их маринадом, закройте чистой марлей и чем-нибудь придавите. Оставьте посуду в помещении при комнатной температуре на три дня. Затем снимите утяжеление, закройте посуду крышкой и поставьте капусту в холодильник еще на три дня.
Перед подачей полейте капусту подсолнечным маслом.
Приятного аппетита!