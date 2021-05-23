Пешеходный туризм стал особенно популярен в Крыму на фоне пандемии

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По Крыму — пешком

БСТ — это проект Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. О создании тропы говорили ещё в 2015 году, когда была подготовлена большая программа по развитию горных видов спорта. Но активное обсуждение проекта началось только в 2017 году. Тогда в Центре развития туризма предложили сделать 150-километровый маршрут, который выведет туризм в регионе на мировой уровень. Прогулки по экологическим тропам и тогда, и сейчас очень востребованы.

Кроме того, это ещё и возможность лучше узнать Крым. Краеведы посчитали, что можно увидеть до 250 достопримечательностей. Найти их легко — на протяжении всего маршрута были установлены информационные столбы. Турист прекрасно знает, где находится он сам, а также что видит перед собой, например скалу Носорог или родник в урочище Аязьма.

При создании тропы учитывались и другие пешие тропы, проложенные ещё в советские и украинские времена. Однако разработчики выбрали самые живописные и удобные маршруты, чтобы по БСТ могли пройти даже дети. Столбики с координатами GPS и направлениями для движения значительно упрощают прогулку даже для тех, кто никогда не был в горах. Помогает и приложение для смартфонов — можно в реальном времени при отключённом мобильном интернете определить своё местонахождение, посмотреть на другие тропы, понять, где лучше вернуться назад или до какой точки проложить маршрут.

— Севастопольская тропа — это экотуризм, возможность насладиться уникальной крымской природой и ее неповторимыми пейзажами, — говорит один из создателей тропы Александр Железняк. — На ней нет ограждений, асфальтированных дорожек, ресторанов и гостиниц через каждые несколько километров. Главная идея — никакого асфальта и никаких капитальных строений.

Всё ради туристов

В 2018 году проект получил реальное воплощение. Было установлено под сотню информационных столбиков. Достаточно быстро туристы и местные жители поняли, что это удобный и понятный каждому маршрут. И главное — безопасный.

— После того как проект стал одним из приоритетных для города, он получил вторую жизнь, — объясняет Юрий Круглов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, один из создателей тропы. — Я рекомендую бросить все дела и отправиться на прогулку. Вы увидите значительную часть Юго-Западного Крыма, сделаете множество красивых фотографий, сможете укрепить иммунитет благодаря чистому морскому воздуху и аромату хвойных деревьев.

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Ещё регулярно проводится обработка территории от клещей. Акарицидная обработка и дератизация проходят каждый год. Тропу убирают от сухостоя и поваленных деревьев. В течение 20 дней в этом году 8 основных и 10 дополнительных маршрутов были приведены в порядок.

Несмотря на все эти меры, БСТ всё равно остаётся в зоне внимания бойцов МЧС и сотрудников организации «Крым-Cпас». Туристы то ноги подворачивают на горных тропах, то забираются на скалы, а потом не могут спуститься.

Путь в здравницу. Как украинцам попасть в Крым на реабилитацию после коронавируса © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Руслан Светлов, руководитель спелеоклуба, участник спасательных операций, педагог. — Да, на БСТ работают и профессионалы со специализированным оборудованием. Но люди или умудряются находить непрофессионалов, или сами забираются куда не надо. Например, поднимаются по виа феррате без снаряжения. Или тащат подростков, которые на вертикальной 300-метровой скале чуть сознание не теряют, но родители уверены, что так надо делать — и точка. Рекомендация одна: обращаться к специалистам в Севастополе и Ялте. Называть их не буду, это реклама. Но они, поверьте, есть.

И тем не менее БСТ остаётся пока единственным вариантом пешеходного туризма такого масштаба на полуострове. Ещё при Украине обсуждалась идея создания пешеходного маршрута по всему полуострову. Тогда за него выступали в том числе и преподаватели КФУ им. Вернадского. Но проект забросили. Возможно, пора к нему вернуться. Опыт БСТ показывает, что оборудованные пешеходные тропы востребованы на полуострове.