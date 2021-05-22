Пока некоторые международные курорты закрыты для украинцев из-за пандемии, свою работу начинают местные курортные точки у моря. Украина.ру выяснила, во сколько обойдется жителям страны летний отдых на просторах родины

Одесса

Дорога в Одессу из Киева на поезде займет около 7,5 часов на поезде «Интерсити» и около 10,5 часов на обычном. За комфортную и быструю поездку придется заплатить около 460 гривен (примерно 1200 рублей), за более длительную — от 180 до 580 гривен (от 500 до 1500 рублей) в зависимости от уровня комфортности.

На автомобиле можно добраться за 6 часов, на самолете — за 1 час, правда, перелет обойдется значительно дороже других видов транспорта — 1,5 тысячи гривен (4 тысячи рублей).

Стоит отметить, что ближе к середине лета стоимость проезда может возрасти из-за потока туристов, а купить билеты может стать труднее.

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За номер в отеле у моря придется отдать от 2 тысяч (5,3 тысячи рублей) до 7 тысяч гривен (18,7 тысячи рублей).

Расходы на питание, независимо от того, куда отправиться отдыхать, будут разниться в зависимости от предпочтений.

В Одессе также множество интересных музеев, входные билеты в которые стоят от 30 до 140 гривен (от 80 до 370 рублей) за человека.

Железный Порт

Добраться до еще одного очень популярного украинского курорта на Черном море из Киева можно, доехав поездом до Херсона на «Интерсити» за почти 8 часов и на обычном поезде за 12 часов. Стоимость билетов варьируется от 169 гривен (453 рубля) до 1115 гривен (2,9 тысячи рублей) в зависимости от уровня комфорта.

На машине доехать до Железного Порта можно примерно за 8,5 часов. Также можно добраться до Херсона на самолете примерно за один час. Перелет обойдется в 1,7 тысячи гривен (4,5 тысячи рублей).

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Курорт предлагает как водные виды развлечений (парасейлинг, дайвинг, водные горки), так и экскурсии, например к Бобровому озеру или в Азово-Сивашское заповедно-охотничье хозяйство. В целом цены на развлечения здесь сравнительно невысокие, но стоит заранее учесть расходы на них, планируя бюджет. Вход на островок развлечений, например, обойдется примерно в 80–100 гривен с человека (200-250 рублей).

Кирилловка

Кирилловку многие считают лучшим курортом Украины на Азовском море. Правда, стоит быть осторожнее: практически каждое лето оттуда поступают сообщения о пищевых отравлениях на базах отдыха, что, впрочем, не редкость для курортных мест.

Добраться до Кирилловки из Киева можно, доехав поездом до Бердянска за 14 часов или до Новоалексеевки за 11,5 часов. Цены за билеты варьируются от 200 до 2 тысяч гривен (500—5,3 тысячи рублей) в зависимости от уровня комфорта.

На машине или на автобусе туда можно доехать примерно за 10 часов. «Замыливают глаза»: украинская рэперша раскритиковала египетские курорты © Alyona Alyona/Инстаграм

В Кирилловке, так же как и в Железном Порту, популярны гостевые дома и базы отдыха, комнату в которых в среднем можно арендовать за 200-600 гривен (500–1,6 тысячи рублей). Снять небольшой дом в Кирилловке можно примерно за 2 тысячи гривен (5,3 тысячи рублей), но, судя по сайтам аренды жилья, это не самый популярный запрос у туристов.

В Кирилловку украинцы едут за пляжным отдыхом, поэтому тратиться придется в основном на морские развлечения, вроде катания на гидроцикле. Затраты на питание также будут зависеть от предпочтений и бюджета, впрочем, элитных ресторанов на этом курорте не то чтобы много. Во многих гостевых домах можно готовить купленную в магазине еду.

Геническ

Еще один популярный у украинцев морской курорт расположен в Херсонской области.

Прямое сообщение между Киевом и Геническом обеспечивают только частные перевозчики. Впрочем, на поезде тоже можно доехать — с пересадкой в Новоалексеевке.

Ехать автобусом до Геническа примерно 13 часов, обойдется поездка в 500–800 гривен (1,3—2 тысячи рублей).

На этом курорте, как и в Кирилловке, популярны гостевые дома, базы отдыха и мини-отели. Номер в гостевом доме в шаговой доступности от моря обойдется в 500-700 гривен (1,3–1,8 тысячи гривен).

Достопримечательностями и музеями этот курорт своих туристов не балует, но может развлечь теми же водными аттракционами, что и Кирилловка. Например, можно попробовать виндсерфинг, когда пляжный отдых уже порядком поднадоест.