Апелляционный суд Киева на заседании 21 мая оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку

Суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и обвинения на избрание Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокаты просили отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании политика под стражей с альтернативой залога в размере 300 миллионов гривен (более чем 10 миллионов долларов). Депутаты Верховной Рады от ОПЗЖ попросили суд отдать им однопартийца на поруки.

У здания Апелляционного суда собрались сторонники и противники Медведчука. Как сообщают украинские СМИ, между ними возник конфликт, произошли потасовки. Однако полиция не допустила прямого столкновения. Коцаба: Медведчук уже начал забивать гвозди в гроб действующей власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Защита просила суд отменить решение суда первой инстанции от 13 мая, признав избранную Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста излишне жесткой и необоснованной. В частности, указывали адвокаты, такая мера пресечения мешает Медведчуку выполнять обязанности народного депутата.

В свою очередь, представитель прокуратуры заявил, что подозрения в отношении политика основываются на собранных доказательствах. Прокуратура подала апелляцию и требует для Медведчука более жесткой меры пресечения (содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн гривен), поскольку, по версии обвинения, есть существенные риски, что нардеп будто бы может скрыться от следствия.

Сам Медведчук, выступая в суде, заявил, что все подозрения бездоказательны и политически мотивированы, и он рассматривает их как политические репрессии, направленные против него как лидера оппозиционной партии.

«Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего экономического и социального развития нашего государства», — сказал политик, добавив, что ОПЗЖ также выступает в защиту канонической церкви. «Минус Медведчук»: Зеленский прокомментировал суд над главой ОПЗЖ © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Именно такая позиция партии и вызвала ответные действия власти, заявил политик. При этом он отверг обвинения в пророссийскости как необоснованные: партия получила миллионы голосов на выборах, имеет растущую поддержку среди населения Украины.

«И это даёт нам право, как второй сегодня партии в парламенте, отстаивать именно те интересы, которые являются основой моих взглядов, взглядов моих коллег в нашей партии…», — сказал политик, назвав обвинения в пророссийскости и другие обвинения «никчемными ярлыками».

Он продолжил: «Мы считаем принципиальным, и это моё убеждение, что в стране, где граждане говорят на разных языках, ходят в разные церкви, по-разному оценивают исторические факты нашей истории независимой Украины, не может быть навязана точка зрения или ментальность, присущая лишь части населения. Плюрализм мыслей и взглядов гарантирован Конституцией Украины…».

«Однако власти это не нравится, и она встала на путь сначала незаконной внесудебной расправы через применение санкций», — подчеркнул политик, напомнив о незаконном закрытии оппозиционных телеканалов, о санкциях в отношении него самого и в отношении депутата Верховной Рады от ОПЗЖ, члена политсовета партии Тараса Козака, о делах против других депутатов, которые расследуются сегодня — в том числе, по его словам, речь идёт о депутатах местных советов.

«Армия депутатов местных советов представляет более четырёх тысяч человек. Наша партия принципиально отстаивает свои позиции, потому что имеет поддержку миллионов граждан, и мы эти действия будем продолжать», — подчеркнул Медведчук. Медведчук и «обычаи войны», которой нет © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Напомним, Виктора Медведчука и депутата Рады Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении обычаев войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба они в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), Козак находится в России. СБУ объявила его в розыск. 20 мая Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное Генеральным прокурором Украины, и позволил задержание народного депутата Козака с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.

В ОПЗЖ в связи с этим заявили, что в Украине набирают силу политические репрессии. «Власть незаконно преследует оппозиционных народных депутатов, используя для этого полностью подконтрольную СБУ, руководитель которой, в силу личных связей, реализует план президента Владимира Зеленского и тех сил, которые осуществляют внешнее управление Украиной. Этот план направлен на уничтожение оппозиции, представляющей единственную реальную опасность для нынешней системы диктатуры, установленной в Украине», — говорится в заявлении партии.

13 мая в Печерский районный суд города Киева отказал прокуратуре во взятии политика под стражу и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. После суда адвокаты политика подали апелляцию на избрание меры пресечения. Апелляция была подана и прокуратурой.