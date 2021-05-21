Оценочная миссия ЕС представила заключительный отчет о готовности Украины к «промышленному безвизу», Кабмин отменил госрегулирование стоимости газа для производителей тепловой энергии, глава Налоговой Любченко стал новым министром экономики. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

ЕС оценил готовность Украины к «промышленному безвизу»

Промышленный безвиз для Украины. Виден ли свет в конце туннеля? © AP, Michael Probst

Официальный отчет миссии является основой для дальнейших действий по завершению воплощения в украинском законодательстве нормативных документов ЕС, уточнения переводов и таблиц соответствия, а также для дальнейшего аудита работы национальной инфраструктуры качества.

«Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы базе ЕС — это действительно зеленый свет для дальнейших важных этапов. Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленного безвиза" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения», — цитирует пресс-служба слова министра экономики Игоря Петрашко.

Всего для подписания соглашения о «промышленном безвизе» необходима имплементация в украинское законодательство 80 документов ЕС. Следует отметить, что перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и экодизайну. По 67 документам эксперты пришли к выводу, что они приняты должным образом. Еще по 13 документам работа продолжается. По шести из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС. В частности, Украине нужно урегулировать вопрос маркировки СЕ, а также участия в системах RAPEX и ICSMS.

Вместе с тем эксперты ЕС пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Этот вывод дает зеленый свет для следующего этапа в согласованном плане действий заключения АСАА — оценки работы учреждений.

Напомним, предварительная миссия ЕС по оценке готовности инфраструктуры качества Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров начала работу на Украине 29 октября 2020-го. В правительстве Украины рассчитывают в 2021 году подписать с ЕС соглашение о «промышленном безвизе».

Кабмин отменил госрегулирование стоимости газа для производителей тепловой энергии

Окончательный отказ от госрегулирования цен. Сколько заплатят украинцы за тепло и горячую воду © РИА Новости, Стрингер Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 19 мая.

По словам премьер-министра, это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа: «Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду».

Премьер отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь будут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.

Как заявил мэр Киева и председатель Ассоциации городов Виталий Кличко, в связи с отменой ПСО уже в мае 120 городов, в которых проживают около 5 млн украинцев, могут остаться без горячей воды. А бюджетные организации приблизились к тому, что будут отключены от газа. При этом отопительный сезон в октябре вообще может не начаться ни для кого. Он назвал «критической» ситуацию, которая сложилась в связи с отменой ПСО.

«"Нафтогаз" уже выставил неприемлемые условия. Цена выше 9 грн (24 руб. — Ред.) за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАК. Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги», — отметил Кличко.

Он считает, что правительство не выполнило условия меморандума, подписанного 9 февраля, об урегулировании вопросов в сфере снабжения населения теплом и водой. Поэтому представители местного самоуправления требуют компенсировать потери коммунальным предприятиям, вызванные решениями Кабмина, что обеспечит подготовку к отопительному сезону. Также центральную власть призывают остановить арест счетов таких предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций.

Также среди требований Ассоциации — гарантировать поставки газа в достаточных объемах на условиях последующей оплаты, принять закон о реструктуризации долгов КП и возместить разницу в тарифах.

Напомним, отказ от ПСО с введением рынка газа был одним из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ по 18-месячной программе сотрудничества на $5 млрд. «Нафтогаз» должен был поставлять природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО на рынке газа, до 1 мая 2021 года. Однако с начала этого года разразился тарифный кризис, и правительство решило временно отложить «рыночные подходы» и продлило госрегулирование до 20 мая.

Верховная Рада назначила нового министра экономики

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 20 мая, утвердила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должности первого вице-премьера — министра экономики. Его поддержали 293 нардепа.

Среди приоритетов новый министр назвал развитие конкуренции, малого и среднего бизнеса, технологий и экономической независимости.

«Главное — министерство должно синхронизировать работу госорганов, обеспечить стратегический менеджмент развития страны и заниматься поиском стимулов для развития», — добавил Любченко.

Новый министр, как и его предшественник Игорь Петрашко, является сторонником локализации производства.

Верховная Рада назначила двух новых министров © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Важнейшим, по словам Любченко, является продолжение сотрудничества с МВФ, международными партнерами в интересах Украины. Также нужно активизировать корпоративную реформу и дать новый толчок для работы Экспортно-кредитного агентства, восстановить эффективную работу торгово-экономических миссий.

На том же заседании парламент поддержал назначение председателя «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко возглавил Министерство здравоохранения.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.