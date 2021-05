Конкуренцию участнице музыкального конкурса от России Маниже и украинской группе Go_A составит певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Народный артист РФ и Украины Филипп Киркоров

20 мая стали известны имена всех финалистов «Евровидения». Из второго полуфинала в решающую стадию конкурса прошли 10 из 17 участников. Их совместно выбрали члены профессионального жюри, которое проголосовало накануне после генеральной репетиции, и телезрители стран-участниц, которые голосовали во время прямого эфира полуфинала.

В итоге счастливую десятку составили Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия. «Евровидение» показало, как много общего у России и Украины © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Некоторые из этих артистов, конкурентов представительницы России Манижи, заслуживают отдельного внимания.

В состав делегации Молдавии входит король российской эстрады Филипп Киркоров. Дело в том, что он продюсер конкурсантки от этой страны Натальи Гордиенко. Многие сравнивают её с другой протеже Киркорова — украинкой Ани Лорак, которая заняла второе место на «Евровидении-2008»: и платья артисток похожи, и стиль песен. Обозреватель светской хроники Алёна Жигалова в интервью перед вторым полуфиналом поинтересовалась у продюсера, что он думает по этому поводу.

«Почему надо так примитивно думать и рассуждать: «У Натальи Гордиенко платье, как у Ани Лорак!» А до Ани Лорак никто не надевал серебряные платья? Вспомните эту шведскую ведьму Лорин (победительницу 2012 года. — Ред.). А знаете, у кого она украла имидж? После эфира расскажу», — сказал он.

Когда дело дошло до обсуждения схожей музыки в песнях Лорак и Гордиенко, Киркоров вообще заявил, что его не волнует, кто и что думает. Пользователи YouTube в комментариях под видео интервью отметили, что давно не видели его таким грубым и злым.

Возможно, такое поведение обусловлено усталостью артиста от обстановки в Роттердаме, о которой он сам сказал. В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой, участникам «Евровидения» запрещено общаться с членами других делегаций, собираться группами, проводить свободное время за пределами гостиничных номеров, фотографироваться с поклонниками без масок, за любое нарушение придётся заплатить штраф. Взял в заложники: Киркорова на «Евровидении» заподозрили в страшном © Киркоров/Instagram

«Раньше такого не было. Это очень надоедает. Хочется домой. Очень хочу к своим любимым деткам. Я просто считаю дни, когда всё это закончится. Наверное, это возрастное, ведь мне уже 54 года, и я становлюсь настоящим ворчуном. «Евровидение» мне уже просто не в радость. Может, это вообще моё последнее «Евровидение». Так, как я устал от этого года, я не уставал ни-ког-да», — заявил Киркоров.

Поддержку Наталье Гордиенко выразила Манижа. Конкурсантка от России выложила в сторис на своей странице в Instagram видео, как они с командой смотрят её номер в прямом эфире второго полуфинала, и призвала зрителей голосовать за Молдавию.

Попросила Манижа также помочь выйти в финал группе Daði og Gagnamagnið из Исландии. Один из её участников заразился коронавирусом, поэтому весь коллектив был вынужден уйти на изоляцию. Во время второго полуфинала музыканты вышли на связь с концертным залом Ahoy по видеосвязи из отеля, а вместо живого выступления группы, которую называют одним из фаворитов «Евровидения», показали запись с репетиции, но они были рады получить такую возможность, а не дисквалификацию.

На фоне всех участников выделялась группа Blind Channel из Финляндии — они в отличие от остальных исполняли не лирическую или попсовую песню, а рок, поэтому многие зрители с нетерпением ждали именно их. В своём номере они используют много пиротехники, однажды на концерте у одного из участников даже загорелись волосы. Символично, что последняя группа, которой удалось победить на «Евровидении», — это тоже рокеры и тоже из Финляндии — триумфаторы конкурса 2006 года Lordi. На протяжении 13 лет хрустальный микрофон доставался сольным исполнителям и одному дуэту (Ell и Nikki из Азербайджана в 2011-м).

Наибольшие шансы на победу в «Евровидении-2021» букмекеры отдают рокерам, но не финским — итальянским. Вероятность выигрыша группы Måneskin оценивают в 21%. В тройку лидеров по-прежнему входят французская певица Барбара Прави, которую называют современной Эдит Пиаф, и Дестини Чукуньере с Мальты. После второго полуфинала швейцарец Gjon's Tears оттеснил с четвёртой на пятую строчку украинскую этнофолк-группу Go_A. Маниже предрекают лишь 15-е место.

Сбудутся ли эти прогнозы, станет известно 22 мая в финале «Евровидения», где выступят артисты из 26 стран: победители двух полуфиналов, представитель Нидерландов как страны-хозяйки конкурса, а также прошедшие автоматически государства «большой пятёрки» (основателей «Евровидения») — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Белорусы не увидят «Евровидение-2021» — названа причина © fdnews.ru

На сцену они выйдут в таком порядке:

1. Элена Цагрину (El Diablo) — Кипр

2. Анжела Перистери (Karma) — Албания

3. Эдена Алене (Set Me Free) — Израиль

4. Hooverphonic (The Wrong Place) — Бельгия

5. Манижа («Русская женщина») — Россия

6. Дестини Чукуньере (Je Me Casse) — Мальта

7. The Black Mamba (Love Is On My Side) — Португалия

8. Hurricane (Loco Loco) — Сербия

9. Джеймс Ньюман (Embers) — Великобритания

10. Стефания (Last Dance) — Греция

11. Gjon's Tears (Tout l'Univers) — Швейцария

12. Daði & Gagnamagnið (10 Years) — Исландия

13. Блас Канто (Voy A Quedarme) — Испания

14. Наталья Гордиенко (SUGAR) — Молдавия

15. Jendrik (I Don't Feel Hate) — Германия

16. Blind Channel (Dark Side) — Финляндия

17. Victoria (Growing Up Is Getting Old) — Болгария «Слава Украине!»: участник «Евровидения-2021» от Литвы выкрикнул бандеровский лозунг © The Roop/Инстаграм

18. The Roop (Discoteque) — Литва

19. Go_A («Шум») — Украина

20. Барбара Прави (Voilà) — Франция

21. Самира Эфенди (Mata Hari) — Азербайджан

22. TIX (Fallen Angel) — Норвегия

23. Жангу Макрой (Birth Of A New Age) — Нидерланды

24. Måneskin (Zitti E Buoni) — Италия

25. Tusse (Voices) — Швеция

26. Senhit (Adrenalina) — Сан-Марино