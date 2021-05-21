История гласит, что пампушки впервые были приготовлены на Украине, но сделали это выходцы из Германии. Отсюда и название: Pfanne — «сковорода» и Kuchen — «пирог», Pfannkuchen — «блин; оладья».
Место рождения пампушки — Одесса, оттуда блюдо распространилось по всей стране, а затем из народной кухни перебралось в рестораны.
Технология приготовления пампушек со временем изменилась: на современной Украине их готовят из сдобного дрожжевого теста и выпекают в печи.
В пампушки можно добавить любую начинку, но классическим считается только один вариант — с чесноком. Такие пампушки обязательно подаются к борщу или любому другому супу.
К слову, на Украине даже существует фестиваль пампушек. «Свято пампуха» каждый год зимой проходит во Львове.
Для приготовления чесночных пампушек вам понадобятся:
- пшеничная мука — 400 граммов
- растительное масло — 4 ст. ложки
- сахар — 1 ч. ложка
- сухие дрожжи — 10 г
- соль — 1 ч. ложка
- чеснок — 5 зубчиков
- вода — 250 мл
- яичный желток — 1 шт.
- зелень — по вкусу.
В теплой воде (не более 60 градусов) растворите дрожжи, сахар и соль. Добавьте муку и половину растительного масла, замесите тесто и скатайте его в шар. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час для подъема.
Разделите тесто на небольшие кусочки и скатайте шарики размером с небольшое куриное яйцо, уложите плотно в смазанную растительным маслом форму и оставьте на 30 минут для расстойки.
Смажьте желтком и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
Пропустите чеснок через пресс, добавьте оставшуюся половину растительного масла и соль, хорошо перемешайте. Можно также добавить свежую зелень.
Выньте пампушки из духовки и сразу же смажьте чесночным соусом. Накройте их полотенцем и оставьте на 15 минут, после чего переложите на деревянную доску.
Подавайте к горячему борщу со сметаной.
Приятного аппетита!