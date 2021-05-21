Если попросить украинца назвать идеально подходящую друг другу пару, он назовет не Потапа и Настю Каменских, а борщ с чесночными пампушками

История гласит, что пампушки впервые были приготовлены на Украине, но сделали это выходцы из Германии. Отсюда и название: Pfanne — «сковорода» и Kuchen — «пирог», Pfannkuchen — «блин; оладья».

Место рождения пампушки — Одесса, оттуда блюдо распространилось по всей стране, а затем из народной кухни перебралось в рестораны.

Украинская кухня: готовим аппетитные галушки с салом © Фото: povarenok.ru

В пампушки можно добавить любую начинку, но классическим считается только один вариант — с чесноком. Такие пампушки обязательно подаются к борщу или любому другому супу.

К слову, на Украине даже существует фестиваль пампушек. «Свято пампуха» каждый год зимой проходит во Львове.

Для приготовления чесночных пампушек вам понадобятся:

- пшеничная мука — 400 граммов

- растительное масло — 4 ст. ложки

- сахар — 1 ч. ложка

- сухие дрожжи — 10 г

- соль — 1 ч. ложка

- чеснок — 5 зубчиков

- вода — 250 мл

- яичный желток — 1 шт.

- зелень — по вкусу.

В теплой воде (не более 60 градусов) растворите дрожжи, сахар и соль. Добавьте муку и половину растительного масла, замесите тесто и скатайте его в шар. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 1 час для подъема.

Разделите тесто на небольшие кусочки и скатайте шарики размером с небольшое куриное яйцо, уложите плотно в смазанную растительным маслом форму и оставьте на 30 минут для расстойки.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu

Пропустите чеснок через пресс, добавьте оставшуюся половину растительного масла и соль, хорошо перемешайте. Можно также добавить свежую зелень.

Выньте пампушки из духовки и сразу же смажьте чесночным соусом. Накройте их полотенцем и оставьте на 15 минут, после чего переложите на деревянную доску.

Подавайте к горячему борщу со сметаной.

Приятного аппетита!