Несмотря на срыв визита главы МИД Сербии в Польшу и молниеносный отзыв посла Сербии в этой стране, Варшава и Белград останутся союзниками в противодействии «ЛГБТ-идеологии»

В четверг, 20 мая, на экстренном заседании правительства Сербии было единогласно принято решение об увольнении посла этой страны в Польше Николы Зуровца. Днём ранее Зуровац был отозван из Варшавы, поскольку его действия стали причиной срыва визита в Польшу главы МИД Сербии Николы Селаковича, запланированного как раз на 19 мая.

Но за два дня до приезда своего шефа в Варшаву посол Сербии вместе с сорока семью другими дипломатами, аккредитованными в польской столице, подписал письмо в поддержку местного ЛГБТ-сообщества. Кстати, среди подписантов был и посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Три года тюрьмы за пост в соцсети. Как президент Польши попал в «дебильную историю» © AFP, Chancellery of the President of the Republic of Poland (KPRP) / Jakub Szymczuk

«Мы выяснили, что главная причина — наш посол», — сказал глава МИД Сербии и подчеркнул, что во всём мире действия посла рассматриваются как позиция государства, которое он представляет.

Министр отметил, что пока вызвал посла для консультаций, а правительство должно принять решение о его увольнении. Селакович подчеркнул, что принятое им решение не имело ничего общего с содержанием петиции и было бы таким же в любом случае, потому что, по его словам, посол не консультировался с МИД, «а в дипломатии каждое слово имеет обязательную силу». Он добавил, что посол должен среди прочего «знать отношение народа Польши к вопросам ЛГБТ».

Действительно, на президентских выборах 2020 года в Польше отношение к ЛГБТ-сообществу было одним из ключевых вопросов кампании. Победивший в результате Анджей Дуда прославился фразой «ЛГБТ — это не люди, а идеология», которую его политические противники до сих пор используют в «обрезанном» виде: мол, глава государства назвал часть сограждан «не людьми». А реальный правитель Польши, председатель правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский, как-то заявил, что «гей-идеология хуже коммунизма». При этом стоит отметить, что, несмотря на формальную принадлежность к Римско-католической церкви подавляющего большинства поляков, граждане Польши в отношении к ЛГБТ разделены практически пополам.

По словам Селаковича, его визит в Варшаву был не отменён, а отложен и он уже получил новые даты от своих польских коллег.

«Польша чрезвычайно важна для нас», — отметил глава сербской дипломатии, добавив, что «это страна, экономика которой занимает шестое место в Европе, чей голос важен для Сербии и ЮНЕСКО и когда она защищает святыни в Косово и Метохии».

Один из самых опытных сербских дипломатов Никола Зуровац (ему 67 лет) служил послом Сербии в Польше с 2017 года, но это далеко не первое его пребывание в Варшаве. Будущий дипломат закончил философский факультет Варшавского университета, свободно владеет польским и русским языками. В 2005-2006 годах Зуровац был министром-советником посольства Сербии и Черногории в Варшаве, а в 2006-2009-м — временным поверенным в делах Сербии в Польше (то есть фактически исполнял обязанности посла). Зуровац перевёл с польского на сербский множество статей, а также книгу «Социология армии» авторства Ежи Вятра. Однако одна подпись фактически завершила его дипломатическую карьеру.

Сербский дипломат со стажем Зоран Миливоевич, комментируя ситуацию белградскому телеканалу N1, отметил, что послу следовало проконсультироваться с министром. По словам Миливоевича, было ясно, что это деликатный вопрос для польской стороны, особенно в ситуации, когда для Сербии важно, чтобы Польша проголосовала против принятия в ЮНЕСКО самопровозглашённой «Республики Косово» (которая, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, является частью Сербии. — Прим.).

Президентские выборы в Польше. «Зажигательная» кампания между «Хартией семьи» и «Хартией ЛГБТ» © Creative Commons/Mateusz War Горан Милетич, на протяжении последних лет посол Сербии регулярно подписывал подобное письмо к польским властям, призывая их уважать права ЛГБТ-сообщества.

«Вероятно, посол подумал, что это что-то обычное, потому что он подписал то же самое в 2018, 2019 и 2020 годах, а теперь и три дня назад. Это не способствует хорошим отношениям со всеми гражданами Польши, потому что это довольно разделенная страна. Может быть, правительство пользуется поддержкой почти 50 процентов граждан, но другая часть Польши либеральна», — сказал Милетич в комментарии каналу N1.

Скорее всего, Зуровац просто попал под горячую руку польских властей, которые за своё голосование в ЮНЕСКО хотят выдавить из Сербии как можно больше. Однако послы соседних с Сербией стран, являющихся членами ЕС, — Венгрии, Румынии и Болгарии — демонстративно не подписали упомянутое письмо. Они не делали этого и в прошлом, хотя на эти страны оказывалось давление — как со стороны Брюсселя, так и со стороны Вашингтона. С другой стороны, под обращением есть подписи послов Хорватии и Черногории, и эти балканские государства, наряду с Грецией, легализовали однополые браки.

При этом закон об «однополых союзах» официально разрабатывался и в Сербии — правительство этой страны ещё осенью минувшего года приняло решение о подготовке такого акта, наряду с законами о гендерном равенстве и запрете дискриминации. Этому никто особо не удивлялся, ведь сербский премьер-министр Ана Брнабич — открытая лесбиянка и регулярно посещает «марши равенства». В 2019 году многолетняя партнёрша Брнабич, Милица Джурджич, родила политику сына, воспользовавшись искусственным оплодотворением. При этом он официально считается лишь ребёнком Джурджич, и даже готовящийся закон не позволял однополым парам усыновлять детей.

Но даже такой закон был явно не по душе в массе своей истинно православному сербскому обществу. И президент Сербии Александр Вучич, который всегда держит нос по ветру, 6 мая 2021 года неожиданно для многих заявил, что не подпишет закон об однополых союзах, даже если тот будет принят Народной Скупщиной (парламентом) Сербии. Вучич рекомендовал правительству прекратить работу над законом, который уже отправлен на изучение экспертам Совета Европы.

Правда, тогда большинство сербских экспертов расценили этот шаг Вучича как обычное затягивание времени. Так, адвокат Милан Антониевич сказал в комментарии немецкому агентству Deutsche Welle, что соответствующий закон в Сербии всё равно будет принят, просто «государство прикроется давлением Европейского союза и постановлением Европейского суда по правам человека, в котором чётко говорится, что эти сообщества должны регулироваться».

Аналогичные процессы идут и на Украине. Так, Национальная стратегия Украины в сфере прав человека до 2020 года предусматривала легализацию «зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар». Хотя этот срок пропущен, ныне в Киеве при координации Украинского Хельсинкского союза по правам человека уже разрабатывается проект закона о гражданских партнёрствах с намерением передать его в парламент.

Пять мифов и стереотипов о Польше и поляках, часть из которых — правда © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Элтон Джон и Дэвид Ферниш. Но если речь идет о парах, где, по крайней мере, один из партнеров или одна из партнерш имеют украинское гражданство, возникает коллизия. В той юрисдикции, где заключен брак, он признается, а в Украине — нет. Пользуясь этим, украинские ЛГБТ-активисты требуют признать в стране сначала «однополые партнёрства», а потом и браки.

Отмечу, что, хотя в Польше есть такая же коллизия, местные власти жёстко сопротивляются любому давлению Брюсселя как в плане признания в стране однополых браков, так и в плане «сексуального воспитания» в школах, которое фактически является индоктринацией детей идеями ЛГБТ и прочих нескольких десятков полов. Де-факто «дискриминация ЛГБТ-лиц» является одной из причин санкционной процедуры, которую Еврокомиссия начала против Польши. На Сербию же давление Брюсселя в этой сфере осуществляется в рамках переговоров о вступлении этой страны в ЕС.

Таким образом, Варшава и Белград являются естественными союзниками в противодействии «насильственной элгэбэтизации». Именно этим можно объяснить как резкую реакцию польских властей на действия посла Сербии, так и молниеносный его отзыв сербскими властями. Поэтому эксперты — как на берегах Вислы, так и на берегах Савы и Дуная — уверены, что нынешний дипломатический скандал практически исчерпан. Польша вместе с Сербией останутся союзниками в отношении того, что брак является союзом мужчины и женщины, как и записано в Конституциях этих двух стран. Точно та же формулировка после конституционной реформы 2020 года содержится и в Основном Законе РФ, что на Западе назвали «законодательным признанием гомофобии». Теперь осталось дождаться аналогичных обвинений в адрес Польши и Сербии.