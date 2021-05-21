В ЕС с 1 июля начнёт действовать «ковид-паспорт» — цифровой коронавирусный сертификат. Теоретически его смогут получить и граждане стран, не входящих в ЕС, представив доказательства своей вакцинации

«Вакцинный апартеид»: ВОЗ против, ЕС — за

В понедельник, 17 мая, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что весь мир сейчас находится в ситуации «вакцинного апартеида». «Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен», — сказал он на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира. Глава ВОЗ в очередной раз призвал страны делиться вакцинами от коронавируса.

При этом Европейский союз, который делится закупленными вакцинами в символических количествах, официально объявил о введении другой формы «вакцинного апартеида». В четверг, 20 мая, Совет ЕС обнародовал принятое накануне решение, официально рекомендовав странам-членам разрешить въезд иностранцам, получившим за две недели до поездки прививку вакцинами от коронавируса — но только одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или ВОЗ. Полдозы или три: Британия поэкспериментирует с дозировкой COVID-вакцин © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«В том случае, если страны — члены ЕС принимают подтверждение вакцинации для отмены таких ограничений, как тестирование или карантин, они, в принципе, должны снять такие ограничения для приезжающих из третьих стран при условии вакцинации одобренным ЕМА препаратом или препаратом из списка ВОЗ для использования в экстренных случаях за две недели до прибытия», — говорится в документе.

Пока в ЕС официально разрешены четыре антиковидные вакцины: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Российского «Спутника V» среди одобренных в ЕС препаратов нет. В данный момент «Спутник V» проходит экспертизу EMA. Российская вакцина также пока не одобрена ВОЗ, в отличие, например, от китайского препарата, разработанного корпорацией «Синофарм».

В Брюсселе специально отметили, что рекомендации Еврокомиссии и Совета ЕС не являются юридически обязывающими для стран-членов ЕС, которые вольны вводить собственные правила въезда. Очевидно, что в первую очередь речь идёт о Венгрии, которая пока является единственной страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» и широко применят её для прививок своего населения от COVID-19. «Спутник V» зарегистрирован также в соседней Словакии, но там прививочная кампания с применением российского препарата должна стартовать в июне.

Кроме введения фактического запрета на въезд для россиян, 20 мая в Европейском Союзе также объявили о том, что 1 июля начнёт действовать своеобразное «удостоверение сверхчеловека» — цифровой коронавирусный сертификат. С ним граждане стран-членов ЕС смогут, наконец, свободно передвигаться по территории Евросоюза. «Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата COVID-19 в ЕС», — говорится в заявлении. Сообщается, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам для Евросоюза запланировано на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня, и с 1 июля оно вступит в силу. Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме. Владимир Жириновский: На вакцинацию, как на войну, всех мобилизовать © РИА Новости, Илья Питалев

Теоретически такой сертификат смогут получить и граждане стран, не входящих в ЕС, представив доказательства своей вакцинации. Однако о процедуре и сроках выдачи этого документа для них пока нет никакой информации. Причём это решение ЕС ударит не только по россиянам или сербам, которые в значительной мере вакцинированы «Спутником V», но и по жителям государств-анклавов — Андорры и Сан-Марино. В последнем микрогосударстве, окружённом территорией Италии, более 90% граждан привиты российской вакциной. При этом в Сан-Марино, как и обещали, 17 мая запустили ещё и программу «вакцинного туризма». Первыми привитыми «Спутником V» в её рамках стали пять граждан Латвии, но есть уже сотни заявок из Бельгии, Швейцарии, Ирландии, Китая, Филиппин и Дубая.

Хроники вакцинации в России и в мире

В любом случае не хотят делать себе прививку от коронавируса 42% граждан РФ, среди россиян в возрасте 35-44 лет таких оказалось 46%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, обнародованные в воскресенье, 16 мая. 20% россиян готовы пройти вакцинацию только в том случае, если это станет единственной возможностью выехать за границу, среди людей в возрасте до 34 лет таких 26%. По данным опроса, 18% граждан РФ планируют сделать прививку в любом случае, среди россиян в возрасте от 45 лет — почти каждый четвертый (24%).

В тот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился к непривитым от коронавируса жителям страны с призывом вакцинироваться. «Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — заявил он в эфире канала «Россия-1».

А глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 мая выразила надежду, что 60% населения России сделают прививки от COVID-19 ещё до наступления осени. Ранее сообщалось, что для формирования у россиян коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 60% населения — почти 70 миллионов человек.

В Европейском Союзе на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили уже порядка 40% взрослого населения, сообщила 19 мая представитель Еврокомиссии Дана Спинант. «Порядка 40% взрослого населения ЕС получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Темпы вакцинации продолжают ускоряться, мы на правильном пути», — написала она в Twitter. По словам представителя Еврокомиссии, в ЕС поставлены 237,5 миллиона доз вакцин, сделаны всего 202,8 миллиона уколов. Ляшко рассказал, когда украинцам ждать следующую партию вакцин от COVID-19 © Facebook, Виктор Ляшко

В частности, в 67-миллионной Франции удалось достичь поставленной ранее цели вакцинировать первой дозой препарата 20 миллионов жителей до середины мая. Об этом в Twitter 15 мая сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. В Германии по состоянию на 17 мая жители страны получили в общей сложности более 40 миллионов доз вакцины от коронавируса. Таким образом, 30,7 миллиона человек (37% населения страны) привиты, по меньшей мере, одной дозой препарата, а более 9,3 миллиона (11,2%) вакцинированы полностью.

А в Австрии отменяется вакцинация населения по приоритетным группам. «Семейные врачи теперь могут свободно решать, кого они хотят вакцинировать», — объявил 20 мая министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн. «Вот теперь вакцинация действительно пойдет полным ходом!» — сказал он. В Австрии около 40% населения в возрасте от 16 лет получили первую дозу вакцины.

По состоянию на 19 мая более 125 миллионов жителей США полностью вакцинированы, отмечается в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Около 159 миллионов американцев получили как минимум одну прививку от коронавируса. В частности, на прошедшей неделе в стране были провакцинированы от коронавируса около 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Этого произошло после того, как американский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer/BioNTech для этой возрастной группы. В общей сложности от коронавируса привиты уже более 4 миллиона подростков моложе 17 лет. Всего в США проживают 328 миллионов человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Индия, вероятно, не сможет снабжать более бедные страны вакцинами в течение нескольких месяцев. Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) — один из крупнейших производителей вакцин, объявил, что ввиду ситуации с коронавирусом в стране экспорт может возобновиться лишь «к концу этого года». Это решение скажется на инициативе COVAX, которая первоначально предполагала, что только к маю получит от SII 110 миллионов доз вакцин для снабжения наиболее бедных стран. SII производит по лицензии вакцину AstraZeneca.

Фармацевтические концерны 21 мая должны объявить о крупных новых поставках недорогих вакцин от коронавируса бедным странам в 2021 году. Об этом накануне сообщил агентству Reuters чиновник ЕС, знакомый с ситуацией. В тот же день Евросоюз также объявит о создании трех центров по производству вакцин в Африке, начиная с 2022 года, с целью наладить производство вакцин в долгосрочной перспективе, передает агентство.

Французы готовятся выпускать новые вакцины с британцами и американцами

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила 17 мая об успешном завершении второй фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19, созданной в сотрудничестве с британской GSK. Третий этап испытаний на 35 000 добровольцев начнется в конце мая. В случае успеха фазы III и одобрения вакцины в ЕС и Великобритании, Sanofi готова начать ее производство в четвертом квартале этого года. Разработка препарата Sanofi/GSK затянулась из-за неудачных результатов, полученных в декабре прошлого года по итогам совмещенной первой и второй фаз испытаний. Глава фракции «Слуга народа» призвал США поделиться с Украиной лишними вакцинами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Sanofi особо подчеркнули, что в ходе исследований одну дозу препарата вводили в том числе переболевшим COVID-19, что приводило к существенному повышению уровня антител, выработанных организмом после инфекции. В компании отмечают, что таким образом вакцина-кандидат могла бы эффективно использоваться для введения т.н. «бустерных доз», усиливающих уже имеющийся иммунитет.

Разработанная Sanofi и GSK вакцина может храниться в «обычных» условиях, не требующих крайне низких температур (как препарат Pfizer/BioNTech и отчасти Moderna). Цена одной дозы франко-британской вакцины не должна превышать 10 евро, что значительно ниже 18-19 евро, в которые обходятся европейцам, например, препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Французская фармкомпания также напомнила, что продолжает разработку своей второй вакцины от COVID-19 совместно с американской фирмой Translate Bio. На этот раз речь идёт о вакцине на основе матричной РНК — как и препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Совмещенная фаза I и II клинических исследований франко-американской вакцины началась в марте 2021 года.