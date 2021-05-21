Согласно словарю Даля, кулеш — это «жидкая похлебка с солониной из горохового толокна с салом и пр». Редкую мучную кашу с салом ели в Белоруссии, на Украине же предпочитали пшенную кашицу со шкварками и луком.
Кулеш по праву считается самым «мужским» украинским блюдом, ведь именно его в полевых условиях любили готовить казаки. К слову, и сейчас лучшим вариантом кулеша считается именно приготовленный на огне — так ему удается пропитаться теплом и дымом.
Вкусным также считается густой кулеш, такой, в котором крупинки как будто «гоняются» друг за другом. Крупу в блюдо кладут практически любую, главное, чтобы она не сильно разваривалась. В полевых условиях его готовили на обед, в домашних — на ужин.
В России также любят кулеш — его принято готовить в южных областях, граничащих с Украиной.
Для приготовления кулеша вам понадобятся:
- картофель — 6 штук
- пшено — ½ стакана
- сало — 250 граммов
- лук — 3-4 штуки
- вода — 1,5-2 литра
- соль — 2 ч. ложки.
В кипящую подсоленную воду (250 мл) засыпьте пшено и сварите его до готовности, а затем влейте оставшуюся воду.
Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель, проварите еще 30 минут, а затем заправьте кулеш пережаренным с луком салом. Проварите еще 5 минут.
В готовый кулеш можно добавить зелень.
Приятного аппетита!