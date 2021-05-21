Эта украинская похлебка была одним из любимых блюд казаков, часто ходивших в походы. За ними кулеш полюбила и вся Украина, ведь он настолько же вкусный, насколько незатейливый

Согласно словарю Даля, кулеш — это «жидкая похлебка с солониной из горохового толокна с салом и пр». Редкую мучную кашу с салом ели в Белоруссии, на Украине же предпочитали пшенную кашицу со шкварками и луком.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu

Вкусным также считается густой кулеш, такой, в котором крупинки как будто «гоняются» друг за другом. Крупу в блюдо кладут практически любую, главное, чтобы она не сильно разваривалась. В полевых условиях его готовили на обед, в домашних — на ужин.

В России также любят кулеш — его принято готовить в южных областях, граничащих с Украиной.

Для приготовления кулеша вам понадобятся:

- картофель — 6 штук

- пшено — ½ стакана

- сало — 250 граммов

- лук — 3-4 штуки

- вода — 1,5-2 литра

- соль — 2 ч. ложки.

В кипящую подсоленную воду (250 мл) засыпьте пшено и сварите его до готовности, а затем влейте оставшуюся воду.

Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель, проварите еще 30 минут, а затем заправьте кулеш пережаренным с луком салом. Проварите еще 5 минут.

В готовый кулеш можно добавить зелень.

Приятного аппетита!