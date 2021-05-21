Согласно словарю Даля, кулеш — это «жидкая похлебка с солониной из горохового толокна с салом и пр». Редкую мучную кашу с салом ели в Белоруссии, на Украине же предпочитали пшенную кашицу со шкварками и луком.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов
Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов
© Фото: 1000.menu
Кулеш по праву считается самым «мужским» украинским блюдом, ведь именно его в полевых условиях любили готовить казаки. К слову, и сейчас лучшим вариантом кулеша считается именно приготовленный на огне — так ему удается пропитаться теплом и дымом.

Вкусным также считается густой кулеш, такой, в котором крупинки как будто «гоняются» друг за другом. Крупу в блюдо кладут практически любую, главное, чтобы она не сильно разваривалась. В полевых условиях его готовили на обед, в домашних — на ужин.

В России также любят кулеш — его принято готовить в южных областях, граничащих с Украиной.

Для приготовления кулеша вам понадобятся:

- картофель — 6 штук

- пшено — ½ стакана

- сало — 250 граммов

- лук — 3-4 штуки

- вода — 1,5-2 литра

- соль — 2 ч. ложки.

В кипящую подсоленную воду (250 мл) засыпьте пшено и сварите его до готовности, а затем влейте оставшуюся воду.

Добавьте нарезанный мелкими кубиками картофель, проварите еще 30 минут, а затем заправьте кулеш пережаренным с луком салом. Проварите еще 5 минут.

В готовый кулеш можно добавить зелень.

Приятного аппетита!