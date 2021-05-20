Третиья большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась 20 мая в Киеве, в одном из ангаров авиазавода имени Антонова. Это мероприятие, безусловно, стало главным политическим событием недели. Впрочем, назвать это мероприятие прорывным мы, пожалуй, не рискнули бы

По первому впечатлению пресс-конференция была довольно открытой. Звучали вопросы самые разные, в том числе не просто острые, но и откровенно неприятные для президента. Тем не менее, на большинство из них он всё же ответил. Хотя и проигнорировал вопрос о том, почему в списке контрабандистов нет Ильи Павлюка.

Отметим моменты, которые мы сочли наиболее важными.

1. Ещё вчера анонимные телеграм-каналы писали, что президент будет не отчитываться о сделанном, а говорить о планах на будущее.

На практике реализован более умеренный сценарий.

— Для начала Зеленский говорил о том, что уже сделано: страна в смартфоне, санкции и справедливость, «большая стройка», земельная и судебная реформы, деолигархизация. Это, собственно, отчёт.

— Из намерений не очень конкретно говорилось о мире. Но это тоже отчёт. Он обещал мир, и он описал, что делается в этом направлении.

— Наиболее конкретно говорилось о праздновании 30 лет независимости.

В общем, анонимные каналы скорее были неправы. Будущее в словах Зеленского было не более определённым, чем во время кампании 2019 года.

2. Зеленский ещё раз подтвердил, что «к старому возврата больше нет».

— «Эра Медведчука» закончилась.

— Относительно Порошенко: «У меня нет с ним никаких разговоров, хотя Петр Алексеевич хотел, и он даже приходил. Они все хотят со мной договориться. Я уже стал его приговором, но он еще этого не осознал».

Мы уже писали, что Зеленский стал Порошенко 2.0. Это таки действительно приговор. И Порошенко его не осознал.

— Гройсмана, Яценюка и Тимошенко никогда не будет в команде Зеленского.

Это заявление ставит крест на множестве схем, которые активно обсуждались ранее. Кстати, в Вашингтоне смелость Зеленского в отношении Яценюка может и не понравиться.

3. Достаточно серьёзные сигналы послышались в адрес представителей действующей политической элиты.

— «Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с ним, кроме одной вертикали. И хочет он этого или нет. Я ничего плохо про него не хочу говорить, я нормально отношусь к его победам. Вопрос правоохранителей, касательно обысков в окружении Кличко — так не нужно было воровать деньги из бюджета. Это справедливо. (…) Он очень неправильно, Виталий Владимирович, себя ведёт. Он постоянно мне звонит и пишет, записывается на приём… Я уважаю выбор киевлян, но у меня вопросы связаны не только с Киевом».

В общем, Кличко объявлена война.

— Зеленский не верит в виновность Яны Дугарь, подозреваемой в участии в убийстве Шеремета. Он с ней даже переписывается.

Странное заявление, хотя доказать вину Другарь будет тяжело (доказательства в её адрес косвенные — бродить вокруг припаркованных машин и что-то фотографировать не запрещено). Дело тут в другом — развал дела Шеремета ставит под вопрос пребывание на посту министра Арсена Авакова… Тут прямого объявления войны нет, но сигнал прозрачный.

— Зеленский достаточно резко ответил на вопрос журналиста телеканала «Украина 24» по поводу повышения налогов. Он уточнил, что власти хотят увеличить налоги на железную руду, которую добывает Ахметов.

Фамилия названа. Причём в плохом смысле.

4. О референдуме

— Зеленский положительно относится к местным референдумам.

Правда, закон ещё не принят — только проект, переданный в Венецианскую комиссию.

— Референдум о смене Конституции тоже возможен, но тут нужна инициатива президента.

Будет она или нет — непонятно.

5. Об урегулировании конфликта в Донбассе повторялись уже неоднократно озвученные тезисы.

Из нового: «Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой».

Как мы уже писали, общественные настроения таковы, что результатом референдума может быть только отказ от выполнения Минских соглашений.

Относительно «Крымской платформы»: «Мы наконец-то откроем постоянно действующий офис "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах — как Крыма, так и РФ. Это очень серьёзный шаг вперед».

Мы вообще-то полагали, что «Крымская платформа» — это формат международной дипломатической встречи. Но нет, это новый орган (власти?) — в дополнение к представительству президента в АРК, крымской прокуратуре, крымской полиции и другим особо полезным органам, которые, как мы понимаем, со своими задачами не справляются.

Впрочем, Зеленский назвал «Крымскую платформу» «хоть что-то». Звучит хорошо — приглашаю вас (ну, Байдена, например) принять участие хоть в чём-нибудь.

6. В отношении внешнеполитических партнёров Зеленский был суров.

— Макрон и Меркель были подвергнуты конструктивной критике за то, что недостаточно давят на Россию.

— Он отметил возможные риски встречи Байдена с Путиным. Например, отмена санкций по «Северному потоку-2» «будет проигрыш США и личный президента Байдена, серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния».

При этом относительно самого Путина он высказывался очень дипломатично и дал понять, что встреча будет (что характерно — российская сторона очень оперативно подтвердила, что переговоры о встрече ведутся, хотя МИД и отметил, что «встреча ради встречи Москве не нужна»).

Что-то мы не поняли, кто у Зеленского партнёр и куда он собирается интегрироваться. В особенности на фоне того, что во Всемирный день вышиванки он надел… косоворотку. Никогда ещё Петров (Боширов?) не был так близок к провалу.

7. «Никто ещё не решил идти на второй срок».

Вообще-то говорят (например, экс-министр Андрей Рева), что Зеленский готовится где-то после Дня независимости инициировать досрочные выборы. Выигрыш — два года. Вероятность победы — чуть меньше 100%. Почему нет?

Кстати, можно сыграть в вариант Кучмы — изменить Конституцию. Решение Конституционного суда о том, что в этом случае первый срок обнуляется, уже есть.

Так или иначе, пресс-конференцию будут рассматривать как начало избирательной кампании. Уж неважно — досрочной или срочной.

* * *

Оформление пресс-конференции вызвало ряд недоумённых вопросов.

Проводилась она на Заводе имени Антонова, в котором именно 20 мая была осуществлена выкатка фюзеляжа нового Ан-178, заказанного Министерством обороны. Духоподъёмность налицо — раньше страна разваливалась, а благодаря Зеленскому она твёрдо становится на ноги.

Но детали…

— Последний раз новый самолёт был построен в АНТК в 2015 году.

— Сейчас в Киеве достраивают Ан-178 для Перу. В Перу в этой связи начался уже коррупционный скандал.

— Украинские Ан-178 должны заменить списанные Ан-26, один из которых разбился с многочисленными человеческими жертвами.

— На фюзеляже гордо написано «Вооружённым Силам — надёжные крылья». Только вот у фюзеляжа крыльев нет.

— На заднем плане стояла «Мрия». Без моторов.

Нет, так мы далеко не улетим…

Плюс Зеленский присутствовал в зале в трёх экземплярах — сам по себе и на двух огромных экранах. Впечатление, прямо скажем, комическое.