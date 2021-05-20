Украинский суд разрешил задержать народного депутата фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора

«Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ, согласованное генеральным прокурором, и позволил задержание народного депутата Украины с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения. Прокуроры и следователи будут просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. (около 804 млн руб. — Ред.)», — указано в сообщении.

До этого СБУ уже объявила Козака в розыск. Якубин объяснил цель ареста Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Впрочем, место нахождения нардепа ни для кого не составляет секрета.

Россия, Белоруссия и тюрьма

Неделей ранее народный депутат и глава полистсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал в суде, где ему избирали меру пресечения, о том, что Козак не на Украине.

«Я знаю, где находится народный депутат Тарас Козак, он находится на лечении в Белоруссии», — сказал Медведчук.

Тем самым он опроверг слова главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, ранее заявившего, что Козак выехал в Россию.

«На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — заявлял Баканов 11 мая.

После слов Медведчука о лечении Козака по этому поводу решил пошутить секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые довели до такого состояния медицину», — ответил Данилов 14 мая.

При этом он заявил, что с вопросом об экстрадиции стоит обращаться к правоохранителям, и выразил надежду, что Козак вернётся.

«Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же он еще является народным депутатом», — заявил Данилов.

Козак не смолчал. СБУ получила разрешение на задержание депутата Рады Козака © NEWSONE

«Секретарь СНБО Данилов упомянул вчера мою фамилию. Случайный чиновник, еще два года назад торговавший на блошином рынке в Киеве краденой бижутерией и редкими книгами, решил самоутвердиться за мой счет», — подчеркнул Козак.

Он назвал Данилова «преступником», заявив, что тот стал мэром Луганска «прямо из членов Луганской банды криминального авторитета Валерия Доброславского, где приносил местным ворам в законе выручку от десятков точек наперсточников с центрального рынка и автовокзала города Луганска».

При этом Козак пообещал, что приложит все усилия к тому, чтобы упрятать Данилова за решётку когда секретарь СНБО потеряет власть.

«Когда он потеряет власть, я приложу все свои усилия и возможности, чтобы он сидел в тюрьме», — указал Козак.

Но теперь заключения нужно опасаться самому Козаку.

Впрочем, вряд ли он вернётся в страну.

«Наш источник сообщает, что Тарас Козак не приедет в Украину в ближайшее время. Месседж очень простой, судебная власть и прокуратура работает на Банковую и выполняет «заказ», а следовательно, правды в украинских судах ты не сможешь найти», — отметил после известия о решении суда популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

Но и для самой украинской власти дело Козака и Медведчука рискует стать весьма неприятным балластом.

С чем встречаться?

На проходившей 20 мая пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по поводу организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава СБУ обвинил Медведчука и Козака в передаче секретных данных ВСУ в РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между Офисом президента Украины и России [об организации такой встречи]», — отметил Зеленский.

Позже это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По иронии судьбы, организация встречи доверена человеку, связи с которым ставят в вину Медведчуку и Козаку, — замглавы администрации президента РФ. К тому же он — однофамилец разыскиваемого на Украине депутата.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны — мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», — отметил Песков.

При этом ранее Путин прокомментировал происходящее на Украине, в том числе и преследование депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода», — указал Путин 14 мая.

То, что Путину не понравится уголовное дело против депутатов ОПЗЖ, предупредили и некоторые украинские политики.

«Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть… Но то, что он отомстит, — это 100%», — заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

Украинским политикам не впервой подозревать российское руководство в желании «мести Украине».

Но в любом случае в России преследование оппозиции на Украине заметили. И сделали соответствующие выводы.

Арест Козака или попытки этого ареста вряд ли помогут в организации встречи Путина и Зеленского. Более того, повышение ставок в деле депутатов ОПЗЖ может оказать серьёзное влияние на продуктивность встречи. Но на Украине, судя по всему, об этом не сильно задумываются.