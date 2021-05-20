За минувшие 5 лет в мире резко выросла популярность российского мороженого. В том числе в странах, имеющих серьезные политические разногласия с Москвой — в США и на Украине

По итогам первого квартала 2021 года Россия увеличила объём экспорта мороженого на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а выручку — на 61% (до $14 млн). Как объяснил федеральный центр «Агроэкспорт» при Министерстве сельского хозяйства РФ, такие показатели преимущественно обусловлены увеличением отгрузок в страны дальнего зарубежья.

Интересно, что в список главных покупателей десерта вошли как традиционные партнёры, так и страны, намеренно провоцирующие политические разногласия с Россией.

Лидером стали Соединённые Штаты — на их долю приходится 33% экспортируемого мороженого. Поставки в эту страну увеличиваются на протяжении нескольких лет и за последний год выросли в 3,7 раза (до 1900 тонн на сумму $4,7 млн). «Голова врага»: любимое блюдо американских дипломатов, работавших в России © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Чем обусловлен такой успех, рассказал генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината», выпускающего мороженое «Коровка из Кореновки», Игорь Московцев: «Мы работаем на этом рынке второй год. Покупатели в Америке берут и стаканчик, и эскимо, и рожок, кстати, и «Лакомку» тоже. На данном этапе российское мороженое больше покупают бывшие российские граждане, которые жили в стране, а затем уехали в Америку, или просто соотечественники, которые там живут и работают».

Особенно хороший спрос на российское лакомство наблюдается в городе Филадельфия, а также в штатах Нью-Йорк и Флорида.

Московцев уверен, что у России есть хороший шанс заработать имидж производителя и поставщика экологической, натуральной и безопасной продукции. В частности, благодаря тому, что может предложить местным потребителям, стремящимся сократить калорийность рациона, продукты с натуральными молочными ингредиентами. К тому же потенциал американского рынка огромен — в США самое высокое в мире потребление мороженого на душу населения, более 20 кг в год, для сравнения: в России — 3,1 кг.

Вторую строчку в списке импортёров занимает Китай (на его долю приходится 18%), увеличивший за год объём поставок в физическом выражении на 43% (до 576 тонн), а в денежном — на 66% (до $2,6 млн), к тому же количество предприятий, получивших доступ на местный рынок, выросло до 48.

Популярность российского мороженого в КНР имеет политический аспект. В 2016 году президент РФ Владимир Путин привёз это угощение на саммит G20 в Ханчжоу в качестве подарка для китайского лидера Си Цзиньпина. Как выяснилось, он очень любит российское мороженое и всегда покупает его, когда бывает в Москве.

Спустя три года российский лидер вновь подарил коллеге коробку мороженого, но уже в честь дня рождения председателя КНР.

Продукция какого предприятия была, не афишировалось, но кто-то c китайской стороны посмотрел на этикетку и запомнил бренд — оказалось, что это «Коровка из Кореновки». Позже делегация из КНР из чуть более 20 человек, приехавшая в Краснодарский край, обратилась к региональным властям с просьбой посетить хладокомбинат. В китайском мороженом с украинским ингредиентом нашли коронавирус © Pixabay

«Первый вопрос, когда гости приехали, был таким: почему нашему президенту подарили ваше мороженое? Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную; осмотрели наше производство, спрашивали, где стоят коровы, какое сено едят, настоящее ли дают молоко. А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать», — вспоминает Московцев.

Он отметил, что на экспорт предлагается такой же ассортимент, который продаётся и внутри страны. Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют «русский стаканчик».

«Конечно, нам приятно, что нас неожиданно так выбрали и обозначили. В Китае вообще все работает, если есть поддержка государства. Бренд «любимое мороженое Путина» использовали за нас», — добавил Московцев.

Как уточнила заместитель директора и главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина, в основном китайцы скупают фруктовые виды лакомства, пломбир в вафельных стаканчиках и мороженое в больших упаковках — для всей семьи.

Замыкает тройку Казахстан с показателем 14%, куда в январе-феврале объём поставок мороженого сократился на 57%, до 986 тонн (однако картина может измениться после появления статистики по Евразийскому экономическому союзу за март). Четвёртой стала Монголия (10%), нарастившая закупки на 54%, до 559 тонн. Киев-Москва. Чем Украина торгует с «агрессором»

Пятая позиция осталась за Украиной (4,9%), которая импортировала на 24% российского мороженого больше по сравнению с прошлогодними показателями — это 260 тонн продукции. Хотя власти страны демонстративно дистанцируются от Москвы. При этом в стране, как напоминает издание Klymenko Time, есть собственные производители хорошего мороженого: «Хладопром», фирма «Ласка», «Львов Хладокомбинат», Житомирский маслозавод и другие.

«На Украине в принципе отсутствует культура потребления мороженого или, скорее, культ этой ледяной сладости. Средний украинец съедает до 2,5-3 кг продукта в год, а многие совсем не едят его. При таких маленьких объёмах потребления на фоне вполне крупных объёмов производства вдвойне не ясно, зачем нам в принципе нужно импортировать мороженое», — говорится в статье.

Раз дефицита нет, значит, потребители отдают предпочтение продукции из России из-за её вкуса и качества.

Мороженое — это не просто лакомство, которое обожают все дети. Его любят многие мировые политики, самый известный из них — нынешний президент США (может быть, поэтому так сильно вырос импорт российского мороженого одновременно с его приходом к власти?). В 2016 году во время посещения штаб-квартиры компании Jeni's Splendid Ice Creams Джо Байден заявил: «Я не пью. Я не курю. Но ем много мороженого. Вы все думаете, что я шучу, но это не так. Я съедаю за раз больше мороженого, чем три человека, с которыми бы вы предпочли находиться в этот момент».

Накануне первых предвыборных дебатов с Дональдом Трампом в сентябре прошлого года Байден пошутил в Twitter, что примет стимулирующие препараты, опубликовав фотографию банки мороженого со вкусом подсоленного арахисового масла с добавлением кусочков шоколада. Украинская кухня: чем накормить ребенка в жару © panistefa.com

После прихода демократа к власти появились слухи, что в Белом доме есть гигантский морозильник, наполненный мороженым для президента, однако пресс-секретарь администрации Джен Псаки, отвечая на вопросы пользователей Twitter, не смогла подтвердить эту информацию, но всё же раскрыла некоторые секреты.

«Когда я была в Уилмингтоне (где Байден жил до переезда в Белый дом. — Ред.) перед инаугурацией президента, я действительно спросила его для моей четырехлетней племянницы, которой было очень любопытно, какое у него любимое мороженое, и его любимым оказалось шоколадное. Так что это моя новость для всех вас. Но я не нашла морозильную камеру», — рассказала она.

Любовью к мороженому отличались и другие американские президенты: Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Дональд Трамп.

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не рассказывал о своём отношении к мороженому, но в одном из интервью назвал себя всеядным.

За последние 5 лет, то есть уже в эпоху санкций, объём экспорта российского мороженого вырос вдвое (с 13 тысяч тонн в 2015 году до 26 тысяч тонн в 2020-м), а число стран-импортёров — с 24 до 35. Таким образом, мороженое превращается в мощный инструмент «мягкой силы» РФ. США в своё время смогли увлечь мир «Макдоналдсом» и Coca-Cola, так почему же России не увлечь весь мир своим мороженым?