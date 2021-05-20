Достижение прочного мира — главный приоритет для Украины, у Киева есть несколько планов прекращения войны, а вопрос Донбасса может быть вынесен на общенациональный референдум. При этом Зеленский готов встречаться с Путиным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года

Зеленский заявил, в частности, что приоритетом в его работе является построение страны без олигархов, «где все равны перед законом».

«И самый главный приоритет — мы строим страну без войны. И это правда. Это, правда, сложный путь, не очень быстрый. По кирпичикам собираем этот мир — вот, что мы делаем. И мы понимаем, что мир должен быть прочным, навсегда. И это зависит от мощи нашей армии», — сказал Зеленский.

О мире, которого нет



«Брать Горловку не обязательно». Эксперт о том, что сделают ВСУ, если нападут на Донбасс © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Тем не менее, продолжил президент, в рамках ТКГ удалось договориться об открытии контрольный пункт въезда выезда (КПВВ) — «это не самое главное, но один из главных вопросов, который имеет большой гуманитарный аспект».

Зеленский напомнил, что ранее был сделан серьёзный шаг — достигнута договорённость о прекращении огня, и «где-то шесть-семь месяцев подряд была более-менее стабильная ситуация». По его данным, в это время «в 10 раз, по сравнению с другими периодами, там было уменьшено количество выстрелов, ранений, и самое главное, в 10 раз меньше смертей».

При этом Зеленский не сказал, что по вине ВСУ погиб пенсионер (застрелен снайпером у себя на огороде) и погиб ребенок — он стал жертвой разорвавшейся мины, выпущенной из украинского миномета. Дети на войне. Ангелов Донбасса стало больше © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

О санкциях, которые "ослабели"

Президент далее отметил, что в вопросе урегулирования конфликта Киев будет действовать в нескольких направлениях.

«Мы понимаем, что мы будем идти далее в нормандском формате, у меня была встреча с президентом (Франции — ред.) Макроном, видео был формат присоединения канцлера Германии Ангелы Меркель… Я ощущаю их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее», — сказал Зеленский.

Он добавил, что, по его мнению, в последнее время Макрон и Меркель «ослабляют свои позиции относительно России».

Зеленский пояснил, что «это, с одной стороны, связано с экономической ситуацией, это связано с давлением внутри этих стран и бизнеса на них относительно санкций, это связано, например, в Германии, связано с тем, что также есть экономическое давление из-за санкционной политики относительно «Северного потока-2». Политолог Василь Вакаров сказал, что было бы, если бы Путин приехал в Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Очень сложный выбор. Но пока что я знаю, что они поддерживают Украину. Есть согласованные кластеры относительно прекращения войны, кластеры между Германией и Францией. Нет согласования с российской стороной», — заявил президент Украины.

Понятно, почему Россия не поддерживает так называемые кластеры. В них речь идет о смене последовательностей в реализации мирного плана. По Минским соглашениям, сначала проходят местные выборы, а затем Украина получает полный контроль над российско-украинской границей в Донбассе (сейчас она находится под контролем российских пограничников и народной милиции ЛДНР). Киев же предлагает сначала взять под контроль границу и только потом проводить выборы.

Эта последовательность неприемлема для ЛДНР, поскольку в таком случае значительная часть населения неподконтрольных сейчас Киеву территорий Донбасса по законам Украины окажется либо в тюрьме, либо будет подвергнута издевательствам со стороны радикалов и части радикально настроенных подразделений ВСУ. По этой причине — учитывая необходимость защищать от неонацистов и националистов Украины русское население украинского Донбасса, — не может поддержать эту последовательность действий и Россия.

Еще одна инициатива Украины — не проводить амнистию участников боевых действий в ЛДНР и нежелание предоставлять Донбассу особый статус в Конституции. В обоих случаях Россия не может принять такой отказ от части Минских соглашений, поскольку в этом случае часть населения окажется в украинских тюрьмах за свое сопротивление вооруженным силам Украины, которые возглавляла группировка, совершившая госпереворот в феврале 2014 года.

О встрече Путина с Зеленским и Путина с Байденом

Далее, продолжая тему Донбасса, Зеленский заявил: «Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ, предложил в любом месте нашего Донбасса. Президент РФ, наверное, вы видели, уверен, что слышали, предложил встречу в Москве. Но традиционно в таких ситуациях конфликта встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начат, скажу вам откровенно, разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией».

Отметим, что в Кремле подтверждают подготовку "гипотетической" встречи президентов РФ и Украины. Об этом на брифинге 20 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, процесс идёт непросто, никаких сроков возможной встречи пока нет.

Президент Украины также отметил, что считает необходимой встречу лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. При этом он назвал среди рисков возможное снятие американских санкций относительно «Северного потока-2». По мнению Зеленского, это будет «личный проигрыш Байдена», проигрыш США и серьёзная геополитическая победа России, новое перераспределение сил и влияния. Зеленский предположил, что на такой шаг США могут пойти только в том случае, если они разменивают это на что-то серьёзное.

«Меня беспокоит эта ситуация», — признал он.

Зеленский сообщил, что, по его мнению, кроме нормандского формата, будет и прямой разговор с президентом РФ и, кроме того, он видит "формат привлечения США в эту дискуссию" (об урегулировании конфликта на востоке Украины — Ред.), но — "в каком формате, пока не готов говорить".

О паспортах и нацменьшинствах

Отвечая на вопрос, не считает ли он выдачу российских паспортов жителям Донбасса первым шагом к аннексии территорий, Зеленский сказал: «Это точно первый шаг, так как то же самое происходило когда-то в Крыму: крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема».

Впоследствии в ходе пресс-конференции он напомнил о паспортизации в Закарпатье (а там выдают не российские, а венгерские паспорта — Ред.). Президент заявил, что необходимо защищать нацменьшинства, иначе — "мы будем иметь ещё в будущем "Донбассы" и "Крымы". Кулеба заявил, что Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс и Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

О референдуме

По мнению Зеленского, вопрос о ситуации на востоке страны может быть вынесен на всеукраинский референдум. Правда, цель такого гипотетического референдума пока не вполне ясна.

«Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть — я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов — A, B, C — по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один, может быть, из планов, если не сработает другой», — сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, каким именно может быть вопрос относительно Донбасса на референдуме, президент сказал, что не готов сейчас об этом говорить, добавив: «во всяком случае, измены никакой не будет…». Политолог-американист раскрыл, о чем будут говорить Путин и Байден — видео © Украина.ру

Выводы

Пресс-конференция президента Зеленского, при всей многословности, показала отсутствие прогресса у него и его команды в важнейших вопросах войны и мира на Украине. Предложения, которые сформулированы Зеленским, ничем не отличаются от того, что предлагал Петр Порошенко и его окружение: несмотря на видимость мирного процесса, убийства мирных людей в зоне конфликта продолжаются.

Вопрос, который волнует всех украинцев, так и остается нерешенным. Более того, обещавший вынести этот вопрос на всеукраинский референдум Зеленский сегодня делает неопределенные и размытые заявления.

Тем временем

Ситуация в Донбассе остаётся напряжённой. Утром в четверг, 20 мая, в день проведения пресс-конференции Зеленского, представительство самопровозглашённой ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что окрестности села Спартак к северу от Донецка дважды подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По информации представительства, попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины результата не дали, сообщает Донецкое агентство новостей.

В свою очередь, пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) сообщает 20 мая об одном нарушении режима прекращения огня со стороны ополченцев: «Возле Талаковки противник открывал огонь из подствольных гранатомётов».

Для справки. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР), которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.