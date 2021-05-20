Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на первых переговорах сошлись во мнении, что между странами сохраняется множество разногласий по вопросам международной повестки. Но есть сферы, где интересы стран совпадают и возможно продуктивное сотрудничество. Однако ключевой вопрос так и остался без ответа

Вечером 19 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча главы МИД РФ и его нового американского коллеги. Дипломаты были знакомы и раньше (Энтони Блинкен входил в состав делегации госсекретаря Джона Керри, будучи его заместителем, который нередко встречался с Сергеем Лавровым для обсуждения мировых проблем), но в таком статусе лично общались впервые. Гений места. Где и как проходили судьбоносные встречи лидеров русских и американцев © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Оценивая итоги переговоров, продлившихся 100 минут, руководители внешнеполитических ведомств сделали разные акценты: российский — на сферах возможного сотрудничества двух держав, а американский — на претензиях Вашингтона к Москве.

«Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитии телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», — заявил Лавров.

По словам министра, делегация США не отказывалась от предложения российской стороны начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность — ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные, — как и не отказывалась от разбора «завалов» в российско-американских отношениях, а таковых очень много, и разгребать их непросто. Речь, в частности, идёт о проблемах функционирования дипломатических миссий как в России, так и в США, спровоцированных администрациями предыдущих американских президентов.

«Если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем по сути дела подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалога. <…> Закон о дипломатии предполагает взаимность и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях», — отметил Лавров. «Свинья» под елочку: Новогодний подарок Обамы для Трампа © РИА Новости, Кейтлин Оукс / Перейти в фотобанк

В последние дни своего второго президентского срока, 9 декабря 2016 года, Барак Обама в рамках введения новых антироссийских санкций объявил о выдворении 35 сотрудников дипломатических миссий РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско, бездоказательно обвинив в шпионаже, а также постановил закрыть дипломатические представительства России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях.

Преемник Обамы Дональд Трамп, несмотря на заявления о желании «поладить с президентом Путиным», продолжил этот курс, в августе 2017 года потребовав закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне, здания которых находятся в собственности России, а также отделение торгового представительства в Нью-Йорке.

Кроме того, в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери американские власти в марте 2018-го объявили персонами нон грата 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне, двух — генерального консульства в Нью-Йорке и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле, ссылаясь на его близость к одной из баз подводных лодок и компании Boeing.

В свою очередь, российские дипломаты, работающие в США, предложили пользователям Twitter самим выбрать американское консульство в РФ, работу которого следует прекратить в качестве ответной меры. Большинство голосов набрал вариант Санкт-Петербург, хотя по принципу «консульских пар» Россия должна закрыть дипломатическое представительство во Владивостоке. Кроме того, исходя из принципа взаимности, Москва, приведя численность дипломатических корпусов к паритету, объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников консульства в Екатеринбурге за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

«Мы серьёзно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьёзно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для её нормализации», — констатировал глава МИД РФ.

Тем не менее, есть направления, по которым интересы России и США совпадают и где стороны могут извлечь позитивный результат, отметил Лавров: проблема Корейского полуострова, восстановление сделки по иранской ядерной программе, ситуация в Афганистане. Министр подчеркнул, что «от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире».

Эту точку зрения разделяет и Блинкен. В интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV перед встречей с российским коллегой, отвечая на вопрос о состоянии двусторонних отношений, он сказал, что состояние конфликта между РФ и США не отвечает ничьим интересам, и продолжил эту мысль уже на переговорах с Лавровым. Госсекретарь заявил, что Вашингтон стремится к предсказуемым стабильным отношениям с Москвой, ведь это хорошо не только для народов обеих стран, но и для всего мира. Однако если бы риторика американского дипломата продолжалась исключительно в позитивном ключе, это было бы слишком хорошо, но так и не было.

«Не секрет также, что между нами имеются разногласия. И когда дело касается этих разногласий, то, как заявил президенту Путину президент Байден, мы будем отвечать, если Россия действует агрессивно против нас, наших партнёров, наших союзников. И президент Байден продемонстрировал это словом и делом. Не для того, чтобы устраивать эскалацию, не для того, чтобы добиваться конфликта, а для того, чтобы защитить наши интересы», — добавил Блинкен. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Среди претензий, которые госсекретарь предъявил российскому министру, согласно заявлению Госдепартамента, значились арест в РФ граждан США Пола Уилана и Тревора Рида (первый приговорён к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, второй — к 9 годам колонии за нападение на полицейских в Москве в августе 2019 года), состояние здоровья осуждённого оппозиционера Алексея Навального, действия властей РФ в отношении радиостанций «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», признанных в России СМИ-иноагентами.

Кроме того, Блинкен выразил глубокую обеспокоенность «продолжающимся российским военным развёртыванием на Украине и рядом с ней», хотя в Донбассе российских войск нет, а апрельская проверка боеготовности проходила на территории РФ, что никак не должно беспокоить другие страны, более того, министр обороны Сергей Шойгу распорядился вернуть войска в места постоянной дислокации до 1 мая.

При этом Блинкен, как и Лавров, отметил возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона по многим направлениям, будь то борьба с пандемией коронавируса или урегулирование вопросов, связанных с Ираном, Афганистаном и Северной Кореей.

«Есть много сфер, в которых наши интересы совпадают. Наше мнение заключается в том, что если лидеры России и Соединённых Штатов смогут работать вместе в духе сотрудничества, то наши люди, мир могут оказаться в большей безопасности. Этого мы и добиваемся», — заявил он.

Главный вопрос, который интересует общественность в контексте российско-американских отношений, касается именно лидеров двух стран — когда и где встретятся Владимир Путин и Джо Байден? Однако руководители внешнеполитических ведомств ничего об этом не сказали, но журналисты на то и существуют, чтобы поднимать темы, которые политики не хотят предавать огласке. На вопрос, дала ли Россия добро на саммит президентов (Москва, напомним, до сих пор официально не подтвердила, что приняла предложение Вашингтона), Лавров предпочёл ответить шуткой: «Мы не таможня, чтобы давать добро». Ко дню рождения министра острых фраз: как Лавров шутил об Украине и не только © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

К слову, это был не единственный момент, на который министр реагировал с чувством юмора. Лавров удивился, что представители американских СМИ не стали выкрикивать вопросы, как делают это зачастую.

«Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — обратил внимание коллеги глава МИД РФ.

И в тот же момент от журналистов посыпались вопросы, в том числе о судьбе «Северного потока — 2», но так и остались без ответов.

Когда вновь прозвучал вопрос о том, договорились ли стороны о проведении саммита на высшем уровне, Лавров с улыбкой сказал: «Доброй ночи» — и таким образом закончил пресс-подход.

Накануне министерской сессии Арктического совета появилась информация, что именно переговоры дипломатов в Рейкьявике могут внести ясность по вопросу встречи Путина и Байдена. Теперь, судя по всему, всё будет зависеть от исхода других переговоров — секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которая, как сообщают источники издания «Коммерсантъ», состоится в ближайшие недели в одном из европейских городов, и ключевой темой станет как раз-таки проведение саммита лидеров двух стран.

Отвечая на тот же самый вопрос журналистов — когда появится официальный ответ на предложение Вашингтона, — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что глава государства примет решение по встрече с Байденом после анализа ситуации, в том числе в свете переговоров глав внешнеполитических ведомств.

Встреча Лаврова и Блинкена получила широкое освещение в мировой прессе. Издание Politico отмечает, как тепло дипломаты поприветствовали друг друга и что «говорили они решительно, но в тёплых тонах». И это действительно так. Лавров поблагодарил американскую делегацию за предложение провести переговоры на полях мероприятия в Исландии, а Блинкен, завершая вступительную речь, сказал: «Сергей, добро пожаловать, рад вас видеть». Кроме того, госсекретарь даже заговорил по-русски — когда своё вступительное слово произнёс Лавров, американский дипломат сказал, «Спасибо!» Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Газета Washington Post также обращает внимание на атмосферу, в корне отличающуюся от встречи Блинкена с китайскими официальными лицами в марте на Аляске. Авторы статьи подчёркивают, что за несколько часов до встречи Блинкена и Лаврова администрация Байдена отказалась от санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

«Этот шаг может помочь стабилизировать отношения США с Россией, которые упали до уровня холодной войны», — говорится в публикации.

«С момента согласия работать над проведением саммита между Байденом и Путиным, который, как заявили российские официальные лица, вероятно, состоится в июне, обе страны предприняли шаги для снижения напряжённости», — добавляет газета Financial Times.