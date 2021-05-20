В четверг, 20 мая, исполнилось бы 82 года Народному артисту России и народному любимцу, Заслуженному артисту РСФСР, уроженцу Одессы Роману Карцеву. Он скончался 2 октября 2018 года на 80-м году жизни. Фотокорреспондент издания Украина.ру в день смерти артиста прошелся по знаковым для Карцева местам

С началом войны отец Каца (настоящая фамилия Роман Карцева) ушел на фронт, а семья находилась в эвакуации в Омске. Оставшиеся в оккупированной Одессе бабушки и дедушки погибли. После демобилизации отца в 1946 году семья вернулась в Одессу. Об этом пишет издание Одесса 360.

Кацы год жили на улице Базарной, 49, в однокомнатной квартире на втором этаже (на фотографиях — белые металлопластиковые окна на втором этаже, по центру).

Позднее семья поселилась на улице Ласточкина (Ланжероновской), напротив Оперного театра. Карцев вспоминал, что жил там до своих 22 лет. Сегодня в квартире, где обитал артист, находится японский ресторан.

О любимых и родных местах артист рассказал в фильме 2016 года «Родился я в Одессе», снятом телеканалом "Культура".