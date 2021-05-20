С началом войны отец Каца (настоящая фамилия Роман Карцева) ушел на фронт, а семья находилась в эвакуации в Омске. Оставшиеся в оккупированной Одессе бабушки и дедушки погибли. После демобилизации отца в 1946 году семья вернулась в Одессу. Об этом пишет издание Одесса 360.
Кацы год жили на улице Базарной, 49, в однокомнатной квартире на втором этаже (на фотографиях — белые металлопластиковые окна на втором этаже, по центру).
Позднее семья поселилась на улице Ласточкина (Ланжероновской), напротив Оперного театра. Карцев вспоминал, что жил там до своих 22 лет. Сегодня в квартире, где обитал артист, находится японский ресторан.
О любимых и родных местах артист рассказал в фильме 2016 года «Родился я в Одессе», снятом телеканалом "Культура".