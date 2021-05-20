Возросшая популярность электросамокатов и моноколёс породила новое направление в травматологии. Несмотря на это, в правилах дорожного движения эти транспортные средства даже не упоминаются

О новом направлении в травматологии рассказал 19 мая директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Александр Губин.

«Так как спорт становится всё более и более популярным и идёт в массы, сейчас всё поменялось в этом отношении вообще радикально», — заявил он.

В тот же день глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в Санкт-Петербурге. «Народу лучше не будет». Соцсети про то, как отъездился на самокате премьер Украины Гончарук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто — безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение», — сообщила пресс-служба СК РФ.

Причина, по которой глава Следственного комитета озаботился вопросом электросамокатов — два громких происшествиях, взбудораживших Северную столицу.

Электрохамы, лихачи и бесшумная смерть

В ночь на 14 мая петербургский медик и прозаик Валерий Айрапетян шёл по Невскому проспекту. Его задел кто-то из компании молодёжи на прокатных электросамокатах. Айрапетян сделал замечание. Двое молодых людей этого не стерпели и избили писателя. Он попал в больницу со сломанными рёбрами.

Найти нападавших потребовал Бастрыкин. Их задержали, а позже выяснилось, что несколькими часами ранее та же компания сбила ещё одного пешехода.

Спустя три дня СМИ сообщили о госпитализации солиста балета Мариинского театра Давида Залеева, который получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката. При этом ряд изданий утверждал, что у Залеева тяжелая черепно-мозговая травма и его ввели в медикаментозную кому. Кроме того, согласно их данным, у солиста в крови обнаружили алкоголь.

Санкт-Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало видео происшествия. Двигаясь на скорости по тротуару, Залеев задел одного из пешеходов, из-за чего потерял управление и упал на асфальт.

За несколько дней до случаев в Санкт-Петербурге — 10 мая — в Республике Карелия под колёса электросамоката попала малолетняя девочка, выбежавшая на тротуар из припаркованной машины.

А ещё раньше — 21 апреля — на Украине от «электросамокатчиков» пострадал журналист Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур. Он сделал замечание проезжавшим по велодорожке молодым людям, из-за чего получил струю из газового баллончика в глаза, а позже — удар в лицо.

Жалобы на водителей электросамокатов можно встретить на многих городских форумах в России и Украине.

Многие боятся этих «пушечных ядер», совокупная масса которых вместе с владельцем может превышать 100 кг. Да и скорость у таких транспортных средств бывает вполне автомобильной. Так, некоторые модели можно разогнать до 100 км/ч.

При этом они бесшумны, из-за чего им не всегда можно уступить дорогу. При этом на некоторых из них можно установить сиденье, что превращает электросамокат уже в подобие скутера. С той лишь разницей, что хозяева первых спокойно могут ездить и ездят по тротуарам, не всегда выдерживая при этом скоростной режим.

Жалуются не только на электросамокаты, но и на моноколёса. Они не уступают в скорости своим «двухколёсным» собратьям. Так, в феврале 2020 года автор одного из популярных украинских YouTube-каналов, посвящённых автомобильной тематике, опубликовал видео, как его в городе обогнал водитель моноколеса.

«Что, полиция на него среагирует или нет? Им по барабану в принципе. Хотя что они ему могут предъявить?» — задавался вопросом хозяин канала.

И действительно, ни электросамокаты, ни моноколёса не упоминаются в правилах дорожного движения. И это несмотря на то что в тех же правилах упомянуты грузовые повозки, тихоходные транспортные средства, скорость которых ниже 30 км/ч и даже велосипеды.

Правовая лакуна

В законодательстве обеих стран вопрос с электросамокатами и моноколёсами не урегулирован. При этом в правилах упоминаются близкие по характеристикам велосипед и мопед.

Велосипед, согласно ПДД, — «транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.».

Мопед — «двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики».

Как видно, электросамокаты и моноколёса в чём-то (например, в скорости) превосходят даже мопеды. А ведь для управления последними нужно уже получать права категорий «М» или «А», ездить в шлеме, и, главное, по дороге, а не по тротуару или велодорожкам. Шеслер о Кабмине: На своих самокатах они увозят страну в необратимую деградацию и разруху © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

За езду без прав водителя мопеда могут даже арестовать на срок до 15 суток. И, конечно же, водителя мопеда могут оштрафовать за вождение в нетрезвом виде. Кстати, как и велосипедиста.

При этом водителям мопедов и велосипедистов запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией их транспортных средств.

А вот «операторы» электросамокатов и моноколёс считаются не водителями, а пешеходами. И при оформлении происшествия их средства для передвижения транспортными считаться не будут.

«Гугление показало, что сейчас на Украине существует проблема. Водителей самокатов не знают, как классифицировать. И классифицируют пешеходами. В законе есть такие участники движения: водители механических транспортных средств, велосипедисты, погонщики животных, пешеходы. Механическое транспортное средство должно иметь двигатель более 3 КВт. У электросамокатов примерно в десять раз меньше. Таким образом, механическое транспортное средство отпадает. Велосипед? Педалей нет. Отпадает тоже. Погонщик животных — точно нет. Ну значит, остается пешеход…» — писал у себя в Facebook Майкл Щур после инцидента с электросамокатами.

Кстати, страдают от электросамокатов и моноколёс не только пешеходы, но и автомобилисты. Если водителям мопедов запрещено пересекать дорогу по пешеходным дорогам, то обладателям электросамокатов и моноколёс — нет.

«Автомобилист, подъезжая к пешеходному переходу, ожидает увидеть пешехода, а когда этот пешеход несется, как на пушечном ядре, автомобилист ничего сделать не успевает и не может, но в силу нерешенности вопросов с этими транспортными средствами в ПДД, может остаться виноват», — жаловался «Фонтанке» автоэксперт, основатель «Автоклуба А24» Денис Шубин. Арбузов: «Езда премьера на самокате, твит-вещание – это не экономические инструменты» © из личного архива Сергея Арбузова

И что с этим делать, пока никто не знает ни в России, ни на Украине.

Что интересно, сами полицейские подчас пользуются электросамокатами и моноколёсами. Так, в ноябре 2020 года в украинской системе публичных закупок ProZorro появилось объявление о закупке гироскутеров, гироботов, электросамокатов и моноколёс. Стоимость тендера составила 101 589 грн (около 300 тыс. руб. — Ред.).

Остаётся лишь надеяться, что вопрос урегулируют в ближайшем будущем. Количество электросамокатов и моноколёс на улицах российских городов растёт, а поведение некоторых их владельцев всё чаще заставляет остальных пешеходов чувствовать себя лишними на тротуаре.