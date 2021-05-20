Президент Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Первый ассоциируется в основном с запретом нацистской символики, за что двумя годами ранее в Уголовный кодекс РБ добавили до пяти лет лишения свободы. А вот второй напрямую связан с прошлогодними протестами и реакцией на них со стороны властей

Слово «реакция» было ключевым в курсе «История КПСС» — обязательном предмете абсолютно во всех вузах СССР. Автор — Сталин и его соратники, которые совершили успешную революцию. Одна из аксиом: если революция разгромлена, следует жесткая реакция. Сотрудники интернет-издания «Тут Бай» молоды и не изучали историю КПСС. Поэтому теперь, когда их портал закрыт, а кое-кто оказался под следствием, им многое непонятно. А ведь вступление в силу закона «О противодействии экстремизму» одновременно с ситуацией вокруг «Тут Бай» — не совпадение. С «истпартом» не шутят.

Хроника событий

«Тут Бай» заблокирован. Эмигранты при поддержке коллективного Запада раздувают «обеспокоенность политическими преследованиями свободы слова».

Ничего общего со свободой слова деятельность «Тут Бай» начиная с августа прошлого года не имела. Об этом ниже, но белорусское государство пошло другим путем.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля РБ 18 мая в отношении должностных лиц ООО «Тут Бай Медиа» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ — уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. Размер ущерба и правда крупный. Только за день обысков нашли много незадекларированных наличных — около полумиллиона долларов. С крупных сумм не уплачены налоги и пенсионные взносы.

В 2019 году «Тут Бай» получил статус резидента Парка высоких технологий, дающий налоговые льготы. Незаконная деятельность и воровство у государства были замечены давно, но меч Немезиды в виде Департамента финансовых расследований (ДФР) сверкнул в руках Комитета госконтроля только после того, как был открыт счет в одном из банков Латвии и ряд технических работников ООО собрались бежать за границу. Задержаны главред Марина Золотова, ее зам, гендиректор Людмила Чекина, главбух, ряд технических и административных работников. Всего 13 человек. Пока что претензии к «Тут Бай» за неуплату налогов и сборов в ФСЗН. Но это не все. Коллективный Лукашенко — о чем и кому сигнализирует Декрет №2 © president.gov.by

Подземное царство

Очень многие очень давно ждали этого. Ситуация назрела давно, но «Тут Бай» не трогали, так что условная партия «ябатек» начала роптать и даже возмущаться такими проволочками с пресечением откровенно антигосударственной деятельности издания, которое, по их мнению, вело пропаганду цветной революции и экстремистских действий условной партии «змагаров».

Слишком хорошо известны последствия подобной деятельности на Украине. И если сравнивать с украинской картой, то «Тут Бай» — брат-близнец «Украинской правды». Того самого интернет-издания, роль которого в серии катастрофических событий на Украине начиная с 2000 года трудно переоценить. Имена самых чудовищных креатур, которые выползли из УП, известны. Елена Притула, Владимир Арьев, Егор Соболев, Роман Скрипин, Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Вахтанг Кипиани — эти пропагандисты всех цветных революций, разжигатели гражданской войны, «дети» Сороса и Госдепа печально известны.

Самым мрачным персонажем этой группы «соросят» и «порохоботов», вишенкой на тортике, является Мустафа Найем. «Украинская правда» и «Тут Бай» по своей деструктивной роли в двух странах идентичны, просто в Белоруссии их деятельность вовремя пресекли. А совпадения начались в год их рождения.

И «Украинская правда», и «Тут Бай» появились в 2000-м. Несмотря на некоторую несхожесть обстоятельств появления на свет, все идентично. Украинские основатели — международный авантюрист Георгий Гонгадзе и его любовница Елена Притула учредили УП открыто, без всяких прикрытий сотрудничая с Вашингтоном и посольством США в Киеве. Ситуация на Украине не осуждала подобное партнерство. Иное дело Белоруссия, где такие вещи всегда строго преследовались из элементарных соображений государственной безопасности. Тем более в 2000 году, когда страна только-только преодолела вторую и куда более серьезную, чем в 2020-м, попытку свержения президента Лукашенко. Нет, никаких визитов в США или посольство этой страны с жалобами на притеснения «свободы слова» белорусские основатели «Тут Бай» позволить себе не могли. Они пошли другим путем. Лукашенко рассказал о запросе белорусского общества на перемены © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Сказка и быль

История основания белорусского близнеца «Украинской правды» легендирована самодеятельной инициативой «бледных юношей со взором горящим». Якобы в марте 2000 года («Украинская правда» основана в апреле 2000-го) журналист Сергей Дмитриев написал на белорусском форуме «Компьютерные вести», что у него есть идея интернет-проекта, которую он готов подарить тому, кто возьмется за ее реализацию. Тут же, как по волшебству, нашелся инвестор — уроженец Львова, программист и бизнесмен Юрий Зиссер, который, согласно легенде, решил потратить драгоценное время, отложить все текущие дела своей частной фирмы «Надежные программы», встретиться с незнакомым непонятно кем из форума, чтобы обсудить неизвестно что. Но они встретились, и Дмитриев рассказал, что придумал создать бесплатный почтовый сервис для жителей Белоруссии, наподобие Mail.Ru. Сегодня эта легенда — часть статьи в «Википедии» об основании «Тут Бай». Но читатель 2021 года — человек здравомыслящий и недоверчивый. Он захочет проверить легенду. А проверив, легко убедится, что в 2018 году, в интервью изданию Kyky.org, Юрий Зиссер рассказал, что идея бесплатной почты принадлежала ему, а пришла в голову еще в конце 1990-х… после двух стажировок в США.

Но в качестве образца Юрий Анатольевич рассматривал не Mail.Ru, а чуть более продвинутый, мирового на тот момент масштаба, почтовый сервис "Yahoo!". Потому что помимо почты там были новости, погода, курсы валют, цены на топливо и гостевая книга. Затем появились форумы, счетчики посещений, возможность бесплатно размещать объявления и вакансии, а также вести блоги. И если учесть, что из всей этой палитры у Зиссера и его менеджеров получилась не бесплатная почта с прикладными сервисами наподобие сегодняшнего Yandex, но именно новостной, а затем и аналитический портал, который застолбил точно ту же самую нишу, что и «Украинская правда» на Украине, то верить нужно глазам, а не легендам.

Бывший главный редактор, задержанная 18 мая Марина Золотова вспоминала, что начиная с 2004 года («оранжевая революция» на Украине) «Тут Бай» не имел полноценной новостной редакции. С ее приходом и на протяжении семи дальнейших лет работа издания «изменилась существенным образом». «У нас появились журналисты, эфирные журналисты, редакторы, интерактивный раздел», — рассказывала Золотова изданию Naviny.by. Опытный человек с хорошей памятью эту информацию изложил бы несколько более критично: начиная с «оранжевой революции» на Украине, с учетом опыта «Украинской правды», «Тут Бай» пошел торной дорогой в политическом направлении и начал интенсивно строить политикообразующее издание с возможностями коррекции информационного пространства Белоруссии.

Роковой поворот

Все вышеизложенное — очень логичная гипотеза. И, будучи людьми здравомыслящими, наблюдатели понимают, что экономическая подоплека нейтрализации «Тут Бай» — это необходимая мера самозащиты белорусского государства от профессиональных убийц постсоветских государств. Ибо «Украинская правда» и «Тут Бай» — никакие не СМИ, но беспощадные информационные медиакиллеры. Под прикрытием сказок про «свободу слова» и «сбалансированность мнений» ведется целенаправленная деструктивная пропаганда, направленная на мотивацию толпы во время протестных вспышек. Лукашенко рассказал, как оппозиция финансирует протесты © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Это оружие только и исключительно для «майданов». А в мирных условиях начиная с марта 2000 года и до августа 2020-го «Тут Бай» ничем особенным не отличался. Более того, его отец-основатель Юрий Анатольевич Зиссер, будучи прикладным математиком, умеющим мыслить абстрактно и играть длинные многоходовки, вел очень мудрую политику партнерства с тем самым «режимом», который еще в воскресенье «Тут Бай» яростно жег напалмом со своих страниц. Он был членом Общественно-консультативного совета при Администрации президента РБ. Зиссер — один из авторов Указа № 60, который усиливал госрегулирование интернета и ограничивал доступ к ресурсам с незаконным или нежелательным контентом. А публично еще и обосновывал такие меры, как контроль над комментариями в интернете и даже над пользователями. Благодаря Юрию Анатольевичу белорусским бизнесменам запретили иметь хостинг за рубежом. Сам же он был владельцем крупнейшей хостинговой компании в РБ.

Были и у него трения с властями, в 2018 году лично Лукашенко публично негодовал по поводу лично Зиссера. Но в целом при Юрии Анатольевиче его издание имело честь вальсировать под государственный вальс с той самой властью. И сегодня разъяренные «ябатьки» публикуют многочисленные фотографии задержанного главреда Марины Васильевны Золотовой, где она, широко улыбаясь, селфирует на фоне высших должностных лиц Белоруссии.

Редакция имела связи с политическими фондами, посольствами, правительствами, бизнесом и прочими атрибутами коллективного Запада. Годами освещали День Воли, не скрывая симпатий к БЧБ-символике, и были неприкасаемыми для силовиков. Может, все бы обошлось, мудрый отец-основатель знал свое дело. Но суть дела-то в том, что в 2000-м создавался совсем не почтовый сервис, а нечто совсем другое.

Этому «другому» креативный стартапер Юрий Анатольевич Зиссер был больше не нужен. И он умирает 17 мая 2020 года. Буквально на пороге событий, сделавших из местечкового сайта средней шаблонности информационное ядерное оружие. Заряжающим у такого монстра должен был быть совсем другой человек — Марина Васильевна Золотова. Именно при ней «Тут Бай», потеряв берега, стал уничтожать свое государство, превратившись в «Украинскую правду».

К счастью, Белоруссия не Украина. К ним должны были прийти. И к ним пришли.