Больше всего с украинской кухней, кроме борща и вареников, ассоциируются только галушки – блюдо настолько уважают и любят на Украине, что ему даже поставили памятник

Галушки — это чистый лист для кулинара. Их можно есть со сметаной, салом, луком, заправить вареньем, присыпать маком или бросить в суп — сочетаний миллион, все зависит от фантазии повара.

Авторство галушек определить уже невозможно, с большой долей вероятности оно принадлежит народу. Готовили их обычно на посевную, жницу и косовницу: времени наготавливать на семью не было, а есть нужно было сытно, чтобы хватило сил собрать урожай.

Украинская кухня: рецепт вкуснейших голубцов © Фото: 1000.menu Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Диканька — поселок в Полтавской области).

«Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки», — пишет Гоголь.

Похожие блюда существуют и в других кухнях мира: например, европейские клецки или кнедли, а также итальянские ньокки.

Для приготовления украинских галушек с салом вам понадобятся:

- пшеничная мука — 250 г;

- яйцо — 1 шт.;

- сливочное масло — 40 г;

- сало с мясными прослойками — 100 г;

- лук — 1 шт.;

- вода — 40 мл;

- соль и перец — по вкусу.

В миску просейте муку, добавьте яйцо, кипяченую воду, мягкое сливочное масло и соль. Как следует вымесите тесто, пока оно не соберется в плотный шар. Заверните тесто в пленку или положите в пакет и оставьте «отдохнуть» на 15 минут.

Украинская кухня: рецепт аппетитной шпундры © Фото: smak.ua

Галушки отварите в подсоленной кипящей воде до готовности, около 7 минут после закипания воды.

Нарежьте сало, обжарьте его на сковороде до золотистости — в идеале должны получиться хрустящие и румяные шкварки. Добавьте лук и обжарьте его. В эту же сковороду сложите галушки, предварительно отбросив их на дуршлаг. Пару минут обжарьте галушки со шкварками и луком.

Подают галушки горячими, сразу после приготовления.

Приятного аппетита!