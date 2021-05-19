Украинцы скоро избавятся — или их избавят — от необходимости собирать бумажные справки. С 24 августа этого года в стране заработает режим электронного документооборота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30»

«24 августа этого года Украина перейдёт в режим paperless (электронный документооборот. — Ред.). Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумаги или любые справки для предоставления государственных услуг (если они есть в реестрах)», — сообщил Зеленский.

«Государство в смартфоне» и «Тамара Ивановна»

Команда Зеленского с самого начала взяла курс на цифровизацию, объявив целью создание системы, которую условно можно назвать «государством в смартфоне». Предполагается все отношения гражданина с государством перевести в цифровую плоскость.

Обоснования необходимости такой цифровой системы выглядят вполне привлекательно: рядовой украинец сможет сэкономить время и деньги. Первые в мире: Украина приравняла электронные паспорта к бумажным © Facebook, Арсен Аваков / Facebook, Арсен Аваков / Перейти в фотобанк

«Я думаю, каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить любое разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны — женщины в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому надо что-то занести, чтобы получить его подпись или какое-то разрешение. "Государство в смартфоне" это меняет. Это принципиально иное отношение к обычному, рядовому украинцу. Это экономит гражданам, то есть налогоплательщикам, самое главное — их время, деньги и нервные клетки», — заявил Зеленский, презентуя мобильное приложение портала «Дiя» (сокращение от «Держава и я») — сервис электронной коммуникации с государством.

Сейчас при помощи этого приложения уже можно, например, сменить место регистрации, задекларировать доходы и заплатить налоги и сборы и сделать многое другое. О новых возможностях сообщили 17 мая в пресс-офисе Министерства цифровой трансформации Украины.

Выборы (президентские, парламентские и местные) тоже планируется перевести в электронный формат. По словам Зеленского, это «мечта» и «это вызов, амбициозный, но достижимый». «Надо переходить на электронное голосование». ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Оппозиция на Украине далеко не в восторге от таких планов. Не потому, что оппозиционные политики и общественные деятели против цифровизации, а по той простой причине, что они не доверяют власти. Так, вспоминают о китайском опыте «цифрового тоталитаризма» — не ведут ли и украинцев в мир тотального контроля? Что касается идеи выборов онлайн, то высказываются мнения, что электронное голосование легко может быть сфальсифицировано (впрочем, то же самое говорят и об обычном голосовании бумажными бюллетенями).

Что касается самого приложения, то критики отмечают, что на сайте разработчиков только один абзац посвящён проблеме защиты персональных данных.

«Первая страна в мире»

На пути цифровизации на Украине действительно уже сделаны достаточно важные шаги. В ходе Diia Summit 2.0 Зеленский отметил, что Украина — первая страна в мире, в которой цифровые паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Соответствующий закон был подписан в апреле этого года.

Он отметил, что запущены десятки онлайн-услуг, а порталом «Действие» и мобильным приложением пользуются 10 миллионов украинцев.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, сославшись на экспертные оценки, что «реализация инициатив в направлении цифровой экономики может принести Украине до 110 млрд долларов за 10 лет». «Электронная революция: бабло больше не гарантирует победу». Соцсети об итогах выборов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Впрочем, как говорится, «гладко было на бумаге» (если уместно тут вообще упоминать о бумаге), не всё происходит так быстро, как было запланировано. Во время презентации мобильного приложения и сам Зеленский отмечал, что на пути к цифровизации есть ещё немало препятствий — устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и далеко не идеальный интернет. Однако президент выразил уверенность в том, что эти преграды будут устранены.

Ранее, в феврале 2020 года, в Минцифре пообещали, что команда разработчиков мобильного приложения за пять лет сможет объединить всё для получения всех госуслуг в смартфоне каждого украинца. Вот только у каждого ли украинца есть смартфон?