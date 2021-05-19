В правительстве Украины рассчитывают уже в этом году подписать с ЕС соглашение о промышленном безвизе. Однако международный опыт заключения подобного рода соглашений свидетельствует, что пробиться со своими стандартами в узкий круг экономически развитых стран нелегко. Украина на этом фоне пока выглядит довольно бледно

Начало пути

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Всего для подписания соглашения о промышленном безвизе необходима имплементация в украинское законодательство 80 документов ЕС. Следует отметить, что перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и эко-дизайну. По 67 документам эксперты пришли к выводу, что они приняты должным образом. Еще по 13 документам работа продолжается. По шести из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС. В частности, Украине нужно урегулировать вопрос маркировки СЕ, а также участия в системах RAPEX и ICSMS.

Вместе с тем эксперты ЕС пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Этот вывод дает зеленый свет для следующего этапа в согласованном плане действий заключения АСАА — оценки работы учреждений.

Торговое сотрудничество с ЕС оказалось не столь выгодным, как представляли себе сторонники евроинтеграции. Украина, распахнувшая свой рынок для европейских товаров с высокой добавленной стоимостью, в Европу поставляет преимущественно сырье. Украинской промышленной продукции, чтобы попасть на европейский рынок, необходимо пройти долгую и дорогостоящую процедуру сертификации. Соглашение об ассоциации предусматривает перспективу заключения соглашения о так называемом промышленном безвизе. Для этого стороны должны подписать соглашение об оценке соответствия промышленной продукции (АСАА), тогда украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Данную перспективу Евросоюз реализовывать не торопится, первая миссия Евросоюза для подготовки к заключению соглашения о промышленном безвизе начала работу на Украине лишь в конце октября 2020 года. Выводы работы этой комиссии и были озвучены 17 мая 2021 года.

Вожделенная маркировка

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Европа выстраивала систему технических правил и стандартов долгие годы. Поэтому и Украине дали время на подготовку к применению европейских норм. И страна должна успеть, во-первых, принять технические регламенты, которые внедряют в ее законодательство директивы и регламенты ЕС на соответствующие виды продукции, во-вторых, принять в качестве национальных стандарты, которые существуют в ЕС, под эти директивы и регламенты, и, в-третьих, подготовить инфраструктуру испытательных лабораторий и органов по сертификации для работы в соответствии с европейскими требованиями.

Когда Украина завершит выполнение этих действий, она подпишет как отдельный протокол к Соглашению об ассоциации так называемое Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Действие Соглашения АСАА постепенно, по мере выполнения Украиной указанных выше действий, будет распространяться на различные виды продукции. Начало действия Соглашения АСАА в отношении соответствующего вида продукции будет означать свободный доступ этой украинской продукции на рынки государств-членов ЕС, а также Норвегии, Исландии, Швейцарии и Турции.

Затраты на модернизацию

В Соглашении об ассоциации с ЕС речь идет не только о гармонизации существующего законодательства и принятии недостающих нормативных актов.

Одним из пунктов Соглашения является приведение технических регламентов производства продукции на Украине к европейским нормам. Это значит, что Украина обязана отказаться от старых, сохранившихся еще с советских времен, способов производства. Точно так же, как и от более новых, но не соответствующих евростандартам. Однако процесс перехода не может быть безболезненным: нужно покупать только то оборудование, которое уже соответствует европейским стандартам, а это, как правило, дорогостоящее импортное оборудование. А еще нужно нанимать европейские компании, которые это оборудование установят, обучат персонал. И все это за большие деньги.

Таким образом, переход на новые правила производства требует солидных инвестиций в модернизацию мощностей.

С этой задачей с легкостью смогут справиться крупные компании-производители — их мощности дают возможность модернизировать производство без особых проблем. А вот мелкие производители, в частности, пищевой продукции, которая больше всего нагружена различными техническими нормами, пострадают намного больше, если им в целом удастся выдержать конкуренцию.

Введение технических требований Евросоюза может вызвать трудности прежде всего у мелких производителей, которые не смогут найти инвестиции для реноваций. Кроме того, от введения евростандартов пострадают предприятия, которые за годы независимости не смогли найти свою нишу на западных рынках и ориентировались на работу со странами СНГ.

Риски промышленного безвиза

Кроме того, европейский рынок зрелый и очень диверсифицированный. Для успешной работы украинским производителям необходимо искать свою нишу и работать в условиях жесточайшей конкуренции. А подписание Украиной Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС еще не означает, что европейцы стремятся покупать украинские товары.

Могут пострадать от введения стандартов ЕС и потребители. Товары, которые не отвечают европейским нормам, будут вытеснены с рынка. Как правило, именно эти товары входят в низкий ценовой сегмент и потребляются бедными слоями населения. Производители, которые внедрили европейские стандарты, почти наверняка поднимут цены, чтобы компенсировать затраты на повышение качества продукции.

Будучи премьером, Николай Азаров предупреждал, что переход на стандарты ЕС обойдётся стране в 160 млрд евро. И вложения эти необходимы в модернизацию производства, чтобы украинские товары были конкурентоспособны на рынке Евросоюза.

По мнению экономического аналитика Александра Рябоконя, оценить стоимость перехода украинской экономики на европейскую систему стандартизации и технического регулирования сложно по целому ряду объективных причин.

«Вероятно, что в качестве некоего образца следует ориентироваться на заявленную ещё в 2013 году бывшим премьером Азаровым цифру необходимых инвестиций в $165 млрд на 10 лет, поскольку никаких других обобщающих цифр за прошедшее время не было озвучено и аргументировано», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

По его словам, Украина до сих пор находится только на пути к заключению договора с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА).

«Для того чтобы получить подтверждающие документы, что продукция того или иного предприятия соответствует европейским стандартам, нужно провести большую и капиталоемкую работу. И чем более сложной, технологичной и наукоёмкой является продукция, тем более сложным и финансово обременительным является процесс ее сертификации. Поэтому, например, украинские самолёты на европейских авиалиниях, локомотивы на линиях Дойчебана либо турбины на европейских объектах энергетики мы увидим очень не скоро», — прогнозирует аналитик.

Он отметил, что проблемы возникают даже у продукции с переделом относительно небольшой сложности. Например, украинским предприятиям молочной отрасли, для того чтобы экспортировать свою продукцию в ЕС, необходимо брать молоко только сорта "экстра", соответствующего европейскому регламенту. В итоге эффективными поставщиками молочного сырья могут стать только крупные агрохолдинги либо фермы с поголовьем минимум в тысячу голов, готовые вложить сотни тысяч, а то и несколько миллионов долларов в автоматизацию процесса содержания, в сертифицированное доильное и холодильное оборудование, в лабораторный контроль, логистику и пр.

А чтобы организовать такую ферму "с нуля" (по ряду критериев напоминающую советскую колхозную), понадобится в украинских реалиях от 6 до 9 млн долларов.

«В итоге, исходя из этого и других примеров, мы можем понять сложность и капиталоемкость процесса перехода украинских предприятий на производство и экспорт продукции, гармонизированной со стандартами ЕС, даже в тех отраслях, где относительно несложные технологические процессы. Так что в этом контексте дальнейшее тяготение украинской экономики и экспорта в сторону увеличения сырьевой составляющей выглядит вполне логично», — заключил Александр Рябоконь.

Жесткая конкуренция

Если промышленный безвиз подпишут, то 27 категорий украинских промтоваров, прописанных в Соглашении об ассоциации получат маркировку CE, подтверждающую их соответствие требованиям директив и стандартам ЕС. А это 20% украинского экспорта в Европу.

Но, как заявлял в начале года на тот момент министр экономики Украины Игорь Петрашко, комплексный процесс установления промышленного безвиза сейчас происходит лишь в трех секторах промышленной продукции. А именно — низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины.

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Что касается Европы, то это конкурентный рынок, насыщенный продукцией локальных производителей, и промышленный безвиз с Украиной создает вызов их интересам. Без одобрения правительств всех стран-членов, которые учитывают запросы национальных отраслевых ассоциаций, ЕС не может заключить соглашения с третьими странами. Рынок ЕС насыщен данной продукцией. Западная Европа — один из мировых центров по производству электрооборудования. Если говорить о продукции судостроения, которое указано в перечне приоритетных видов промтоваров в Соглашении об ассоциации, то показателен пример Греции, чьи верфи пришли в упадок после вступления в ЕС. Греческие заводы не выдержали конкуренции с Германией, которая занимает 6-е место в мире по объемам судостроения.

В случае с Украиной низкий уровень инновационности, критически низкая производительность труда, отсутствие секторальной поддержки, невозможность провести быструю и масштабную модернизацию предприятий — объективные факторы, препятствующие выходу на европейские рынки. Таким образом, от ЗСТ с ЕС Украину вместо экономического прорыва ожидает экономический провал.