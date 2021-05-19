В Офисе президента принято решение уничтожить Кличко как потенциального соперника на президентских выборах. Бить его будут информационно, а вот сажать не будут, считает источник интернет-издания Украина.ру в Верховной Раде

На днях в доме, где проживает киевский мэр Виталий Кличко, прошли обыски. По его словам, силовики постояли у двери его квартиры и отправились на другой этаж.

Позже Государственная фискальная служба заявила, что обыски проходили по делу об изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов.

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах Киевской городской госадминистрации (КГГА) и на коммунальных предприятиях города.

Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.

Страдает за президентские амбиции

Источник Украина.ру в руководстве Верховной Рады на условиях анонимности объяснил нашему изданию, что может стоять за всей этой ситуацией с киевским мэром.

«В случае Кличко все причины, почему за него взялся Зеленский, лежат на поверхности. Их две: первая — президентские амбиции Виталия.

Вторая — это желание отобрать у него пост главы Киевской городской государственной администрации и сделать его мэром без полномочий, каким был Черновецкий при Викторе Януковиче.

С последней идеей еще в свое время носился Богдан, когда был главой Офиса президента.

Тогда очень настойчиво на пост главы претендовал человек Коломойского — Александр Ткаченко, напомню, это тот, который с «1+1», теперь он министр культуры и информационной политики. Да сейчас тут претендентов куча. Но должность это чисто формальная, и на нее Зеленский хочет посадить своего человека.

Смотрите, ситуация с президентством у Кличко такая. Она парадоксальная. Президентский рейтинг у него да, небольшой, но вот доверие к нему очень большое.

Да, он ничего в общем-то для Киева такого выдающегося не сделал, да, туповат, но все равно продолжает быть всеобщим любимцем, мировой знаменитостью. Для мужчин он символ мужественности, а женщины фантазируют, что у него мужская гордость по колено. И вот тут из этой истории можно при грамотной пиар-кампании начинать поднимать ему рейтинг.

Просто кто у него соперник кроме Зеленского? Порошенко и Тимошенко? Нет. Просто избиратель не хочет повторов. Разумков? Нет, он не дотягивает. Так что у Кличко большой электоральный простор. К тому же он сам хочет в президенты. Даже нанял американских политтехнологов», — считает наш собеседник.

Загадка 2014 года: почему отказался от президентства

В связи с президентскими амбициями Кличко возникает вопрос: а почему он, имея второй рейтинг в стране после Януковича, отказался бороться за пост президента в 2014 году, уступив просьбе опекавшего его тогда олигарха Фирташа отказаться от кандидатства в президенты в пользу Петра Порошенко. Об этом стороны договорились в Вене. Взамен Кличко был обещан мэрский пост.

Наш источник объясняет тогдашний отказ нынешнего руководителя Киева следующим образом:

«Кличко тогда не был уверен, что сможет вытянуть президентскую кампанию, довести дело до победы. Вот и отказался. А сейчас мэром Киева он уже побыл, хочет стать президентом. Вот теперь Зеленский и будет его мочить. Но в основном информационно.

Возбуждать уголовные дела против всеобщего любимца никто не будет. А вот против окружения Кличко будут. И уже возбуждают. Его хотят лишить финансовой базы».

Вашингтонский обком ни при чем

В связи с обысками у соседей Кличко в Киеве появились две версии, почему репрессии против боксера обрушились прямо сейчас.

«Мол, всё из-за Блинкена. Одни говорят, что Зеленский приревновал Кличко к американцам. Он решил, что раз Блинкен встретился с Кличко, то значит, это были такие своеобразные президентские смотрины. Он просто не понимает, что встреча с Блинкеном была для Кличко не содержательной, а имиджевой. О ней договорились американские политтехнологи последнего.

Кстати, во время визита в Киев раздавала задания украинским политикам и устраивала смотрины не Блинкен, а Виктория Нуланд.

Вторая версия следующая: согласие на расправу с Кличко Зеленский получил от Блинкена, потому что убедил американца, что Кличко коррупционер. Тут могут возразить, что Блинкен ведь встречался с Кличко — какое в таком случае одобрение на расправу. Но это, в свою очередь, можно парировать тем, что Блинкен встречался и с Порошенко. И что?

Так что я не думаю, что возникшие проблемы у Кличко из-за Блинкена. У Кличко перед нынешней американской администрацией только один косяк — его связи с адвокатом Трампа — Джулиани. И это все», — не сомневается наш источник.